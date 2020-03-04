 Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо | Новости из Германии об Украине | DW | 04.03.2022

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Украина

Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 5 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

На десятый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 5 марта (время московское).

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Штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), расположенная в Штутгарте, открыла прямую линию с Минобороны РФ в связи с конфликтом вокруг Украины. Этот канал связи создан для того, чтобы исключить "возможные взаимонепонимания и предотвратить случайные конфликты" между военнослужащими США и РФ, сообщил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. По его словам, прямая линия важна еще и потому, что в настоящее время как украинские, так и российские самолеты используют воздушное пространство Украины, непосредственно граничащее со странами-членами НАТО.

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В Белграде на улицы вышли тысячи пророссийских демонстрантов, неся флаги РФ и фотографии президента Владимира Путина. Шествие прошло перед посольством России в Сербии. Правительство в Белграде присоединилось к резолюции ООН, осуждающей нападение России на Украину, но не поддержало западные санкции в отношении Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 4 марта резко раскритиковал НАТО за отказа закрывать небо над Украиной. "Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, - сказал Зеленский. - Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу Европы целью номер один".

По его словам, в то время, когда в Украине уже 9 дней идет жестокая война, разрушаются города и гибнут люди, "НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо над Украиной". "Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


 

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