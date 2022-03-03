Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию ВС РФ

Депутаты Государственной Думы России в пятницу, 4 марта, приняли сразу в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за распространение о действиях Вооруженных сил РФ, которые власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба российского парламента.

Как отмечается в сообщении, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей". Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях, срок лишения свободы может составить до 15 лет.

Как сообщает агентство "Интерфакс", Госдума проголосовала по закону единогласно: 401 "за", без голосов "против" и без воздержавшихся. "Законопроект будет назамедлительно направлен в Совет Федерации", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин., пояснив, что он может вступить в силу уже 5 марта.

Наказание за призывы к введению санкций

Законодательно зафиксировано также, что призывы к введению санкций против РФ будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в размере до 200 тыс. рублей.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о вторжении в Украину, назвав это "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.

Населенные пункты во многих регионах соседней страны ежедневно подвергаются обстрелам. Российские войска не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях есть многочисленные свидетельства обратного: видео обстрелов жилых кварталов украинских городов.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении боевых действий в Украине использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Кроме того, российские власти запрещают СМИ называть боевые действия в Украине войной, настаивая на использовании термина "спецоперация". В последние дни в России принято решение о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы", о временном прекращении работы заявила телекомпания "Дождь", заблокированы сайты российских и зарубежных СМИ, включая DW, "Медузу", "Радио Свобода", BBC. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии".

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