Генсек НАТО осудил нападение России на АЭС на Украине

На девятый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий пятницы, 4 марта (время московское).

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Авиакомпания S7, ранее отменившая рейсы в Европу, сообщила об отмене с 5 марта международных рейсов по остальным направлениям. Компания, в частности, прекращает полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею.

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Московская фондовая биржа останется закрытой как минимум до 8 марта, сообщает агентство Bloomberg. С момента последнего открытия биржи 25 февраля акции российских компаний, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, утратили более 90 процентов своей стоимости до того, как были отстранены от торгов 3 марта. Несколько биржевых индексных фондов с российскими акциями в настоящее время также не торгуются. Кроме того, некоторые поставщики глобальных индексов, такие как MSCI, хотят исключить российские акции из своих списков.

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В результате авиационных ударов по жилым массивам Чернигова 3 марта погибли 47 человек - 38 мужчин и 9 женщин. Данные обнародовала Областная государственная администрация 4 марта. Удалось спасти 18 человек. В городе продолжаются артобстрелы жилых кварталов, звучат сигналы воздушной тревоги, жителей просят оставаться в убежищах.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала вторжение России в Украину "наступательной войной Путина". Об этом она заявила в пятницу в Брюсселе перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, сообщает корреспондент DW. "Мы видим, что много россиян - в России, но также и по всему миру, в частности в Европе и Германии, - четко говорят, что это не их война. Что они хотят жить вместе в мире. Что это война Путина", - сказала глава МИД ФРГ

"Мы противопоставляем бесчеловечности Путина нашу общую человечность. Мы все сделаем для того, чтобы эти страдания прекратились. Это означает, что кроме гуманитарной помощи и трех уже введенных острых пакетов санкций, мы примем дальнейшие меры, которые будут целенаправленно бить в центр власти Путина", - пообещала Бербок. Какие именно это будут меры, она не уточнила.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко осудил нападение России на Запорожскую украинскую атомную электростанцию. Это свидетельствует о "безрассудстве" России в войне, заявил Столтенберг в пятницу перед специальной встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Он также раскритиковал нападения на мирных жителей Украины. Россия должна немедленно вывести свои войска, потребовал Столтенберг.

Хроника событий 4 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 3 марта >>>

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