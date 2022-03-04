"Воздушная тревога. Продолжаем работать". Истории врачей-белорусов в Украине

"Периодически раздается воздушная тревога, и персонал, и пациенты спускаются в бомбоубежище. Сегодня закончили операцию, вышли - сигнал, пациентку вместо палаты сразу повезли в подвал. Сирены звучат несколько раз в день. Бывает, и во время операции, но ее же не прервешь, поэтому просто продолжаем", - рассказывает врач-гинеколог Станислав Соловей. Он переехал в Одессу в прошлом году из-за политического преследования белорусских властей.

Соловей, как и многие другие медики-белорусы, не собирается уезжать из Украины из-за войны. Пока мужчина работает так же, как и в мирное время, но, при необходимости, готов спасать раненых.

"Мы остаемся в Украине"

Станислав говорит, что в минувшие выходные, 26-27 февраля, в их клинику поступили несколько человек с ранениями, но, к счастью, в Одессе пока ситуация не критическая.

Врач из Беларуси Станислав Соловей работает в Одессе

"Слава богу, здесь не Харьков, огромного потока раненых нет. Тем, кто поступал в нашу клинику, помощь оказывали профильные врачи. В случае большого наплыва, если не будет хватать рук, постепенно будут подключаться и другие специалисты, - говорит медик. - Я умею оперировать, но мое умение, к примеру, оперировать ногу в разы уступает умению хирурга. Буду делать какие-то относительно простые операции. Надеюсь, помощь раненым все же оказывать не придется, но, если понадобится, буду".

В Одессе продолжает работать и врач-гематолог из Беларуси Ирина Шарафанович. "Первое, что хочется сказать, - мы сейчас в стране, где живут храбрые, добрые, независимые и свободные люди! Украина держится!!!", - написала медик на своей странице в Facebook. Ирина также отметила, что ей стыдно и больно оттого, что Беларусь стала страной-агрессором.

"Но страна - это далеко не все белорусы. Мы остаемся в Украине. Мы, белорусские медики, чтобы оказывать помощь украинцам, а если придется – раненым. Чувствовать себя в одной связке со свободным народом – это радость, несмотря на то, что кругом война, и взрываются ракеты, идут обстрелы украинских городов. Украина не сдается!!!", - пишет Шарафанович.

Врачи призвали коллег протестовать против войны

Фото из операционной выложил в соцсети анестезиолог-реаниматолог Максим Очеретний. "В Одессе воздушная тревога. Продолжаем работать", - подписал он снимок.

"Хирург сказал: кто хочет, спускайтесь в бомбоубежище. Все остались на месте. ПВО прогнала вражеские самолеты. Ни одной бомбы в тот момент на город не упало, но понятно, мы все были в опасности", - пояснил позже врач польскому телеканалу "Белсат". Максим Очеретний был главврачом 3-й детской больницы Минска, весной 2021 года его уволили, как он говорил, по политическим мотивам, летом медик переехал в Одессу.

В Клинической больнице "Феофания" (Киев) продолжают работать анестезиолог Максим Павловский, переехавший в Украину из Беларуси пять лет назад, и известный трансплантолог Дмитрий Харьков, уволившийся в прошлом году из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии в знак солидарности с витебским врачом Владимиром Мартовым.

1 марта Павловский и Харьков вместе с украинским хирургом-онкологом Олегом Кобзевым записали видеообращение к белорусским и российским коллегам.

Медики рассказали, что из-за загруженности они пять дней не выходили из больницы в Киеве, и призвали врачей в Беларуси и России выходить на антивоенные протесты в своих странах, "бороться за себя и за правду".

Фонд медицинской солидарности ищет волонтеров и закупает медикаменты

"Многие белорусские врачи остались в Украине на рабочих местах, наравне с украинскими коллегами они помогают лечить раненых, есть те, кто записался и в территориальную оборону, стал плечом к плечу с украинскими военными", - рассказал DW координатор Фонда медицинской солидарности, помогающего репрессированным белорусским медикам, Андрей Ткачев.

По его словам, фонд начал сбор данных о медицинских работниках, желающих стать волонтерами как в самой Украине, так и в местах проживания беженцев. За первые сутки пришло более 150 заявок. Их обработают и отправят в министерство здравоохранения Украины. "Из Беларуси выбраться довольно проблематично, поэтому мы рассматриваем, в первую очередь, тех медиков-волонтеров, которые находятся в других странах или в самой Украине", - пояснил Ткачев.

Также Фонд медицинской солидарности совместно с фондом BYSOL, который изначально занимался поддержкой репрессированных белорусов, сейчас активно помогает украинцам, закупает медикаменты. В начале марта из Литвы на Украину был отправлен первый гуманитарный груз.

"Работа только разворачивается, но, думаю, в течение нескольких дней будет идти полным ходом. Планируем отправлять фуры с медикаментами и гуманитарной помощью в распределительные центры в Польше", - отмечает Андрей Ткачев.

Также на деньги, собранные белорусами, куплено два реанимобиля для Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова. В планах - закупка десяти эвакуационных джипов для украинских медиков.

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