10 суток за желто-голубые цветы. Как судили белорусов за акции против войны в Украине

Нападение России на Украину, а также участие белорусских властей в этом конфликте стало поводом для возобновления протестов в Беларуси после полутора лет массовых репрессий и политического кризиса. Начиная с 27 февраля, дня конституционного референдума, в стране за антивоенные митинги была задержана почти тысяча человек. Как прошли суды над протестующими и что с ними сейчас - у DW.

230 человек уже наказали "сутками"

На избирательном участке в Беларуси

Протестовать против войны белорусов призвала лидер демократических сил Светлана Тихановская в день референдума, заявив, что конфликт в Украине является более важным вопросом, чем голосование по новой конституции. Люди стояли в очередях у избирательных участков по всей стране, скандируя "Нет войне" и "Слава Украине", а затем несколько сотен белорусов собрались у здания Генерального штаба, однако столкнулись с сопротивлением силовиков. Протесты продолжились и на следующий день.

По данным правозащитного центра "Весна", в день референдума в Беларуси задержали около 800 человек, 28 февраля - почти 70, а 1-2 марта с преследованием столкнулся еще десяток белорусов. Судить задержанных стали практически сразу: "Весна" сообщает, что как минимум 230 протестующих, задержанных 27 февраля, уже наказали "сутками", и только 14 задержанны присудили штраф. Суды над задержанными белорусами продолжаются до сих пор.

И хотя белорусы вышли на улицы впервые за последний год, обращение силовиков с задержанными никак не изменилось. Правозащитники "Весны" пишут, что людей содержат в нечеловеческих условиях: некоторых избивали при задержании, а в изоляторе на Окрестино им не давали еды, для протестующих не принимали передачи якобы из-за коронавируса, а дела суды рассматривали за 7-10 минут. По данным правозащитников, в основном участникам протестов выносят решения по статьям об участии в массовых мероприятиях (ст. 24.23 КоАП), мелком хулиганстве (ст. 19.1 КоАП) или неподчинении сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП).

Белорусов задерживали за плакаты, цветы и фото бюллетеня

Поводом для задержания на акциях могли послужить украинские или белорусские бело-красно-белые флаги, плакаты с антивоенными надписями и даже цветы. Как сообщает "Весна", в Витебске Катерину Бекан арестовали на 10 суток за то, что 27 февраля в ее руках были желто-голубые цветы - местные силовики расценили это как "несанкционированный пикет".

Похожая история была и в Минске - 1 марта женщина вместе со своей внучкой вышла на Октябрьскую площадь, в руках она держала плакат "Остановите войну" и желто-голубые воздушные шарики - это фото разлетелось по белорусским СМИ. В итоге "за участие в несанкционированном мероприятии" ей присудили штраф в размере 3040 рублей (около 900 евро). Кроме того, на 15 суток арестовали и студента Никиту Антоневича, который сфотографировал женщину с внучкой.

Штрафом в 4800 рублей (1400 евро) за "неподчинение сотрудникам милиции" наказали бывшую политзаключенную Ольгу Калацкую, которую задержали 27 февраля около избирательного участка. А члена Координационного совета, бывшего доцента МГЛУ Наталью Дулину арестовали на 15 суток - накануне она записала видеообращение к украинцам и выступила против российской агрессии.

Кроме того, по данным "Весны", белорусов задерживали за фото бюллетеня в день референдума (оппозиция просила присылать фотографии на платформу "Голос" для альтернативного подсчета голосов - Ред.). В Новополоцке на избирательных участках задержали около 80 человек - репрессии коснулись всех, кто доставал телефон. Также правозащитникам сообщили, что одного из них обвинили в "порче государственного имущества" за нецензурное слово на бюллетене.

Некоторых задержанных на протестах мужчин избивали

Правозащитницу Татьяну Гацуро-Яворскую, которая шла на митинг 27 февраля к Генеральному штабу в Минске, отпустили из РУВД через 12 часов, потому что у женщины есть несовершеннолетний ребенок - правда, на нее все же составили протокол за "участие в несанкционированном мероприятии". "Я шла к Генштабу уже после объявленного времени сбора, видела, что часть людей убегала оттуда, но новые все равно шли. На подходе к зданию меня задержали два омоновца и попросили последовать за ними в автозак", - рассказывает Гацуро-Яворская.

Сопротивления правозащитница не оказывала и убежать не пыталась - по ее словам, на акцию она шла, в том числе для того, чтобы поговорить с силовиками. "Мы все старались обсуждать с ними войну, и с омоновцами в автозаке, и потом при оформлении в РУВД с милиционерами. Но никакой поддержки нашим идеям мы не увидели - они либо говорили, что это не наше дело и им все равно, либо прямым текстом заявляли, что "давно надо было мочить бандеровцев", - рассказывает задержанная.

В целом, говорит Татьяна Гацуро-Яворская, с ней силовики старались обращаться вежливо, хотя у всех задержанных еще в автозаке забирали телефоны и ничего не объясняли. "Но в Ленинском РУВД было много парней со следами побоев на лице. Одного парня видела в наручниках и он выглядел серьезно избитым. Другие задержанные еще рассказывали, что один мужчина был избит и прямо в РУВД потерял сознание".

Из-за судов задержанные на Окрестино остаются без обеда

Изолятор временного содержания в Минске

Как минимум пятерых избитых мужчин видела и минчанка Елена, которая также участвовала в митинге возле Генштаба 27 февраля и только 2 марта вышла из изолятора на Окрестино. "Вообще, 30 процентов задержанных вокруг меня были случайными прохожими, которые выходили из магазина или кафе. Но я сама действительно участвовала в акции: кричала “Ганьба”, “Нет войне”, “Посадите Лукашенко”, и меня довольно быстро задержали омоновцы", - рассказывает она.

После оформления протокола в РУВД девушку доставили в изолятор на Окрестино, где она провела около 70 часов в ожидании суда. "Суд проходил онлайн, очень быстро, с плохой связью - я даже не услышала мой приговор. Мне повезло, что на суде была мама, у которой были справки о моем заболевании, да и судья оказалось лояльной - в итоге дело отправили на доработку", - рассказывает Елена. Ее сокамерницам повезло меньше: "В основном всем давали 12-15 суток по свидетельству Ивана Иванова или Петра Петрова, которые в точности видели, кто где был и что кричал".

Сообщение правозащитников о том, что задержанных на Окрестино не кормят, Елена подтверждает частично. "Дело в том, что в первые дни, пока идут суды, людей просто выводят в коридор почти на весь день в ожидании своей очереди. И получается, что обед и ужин они пропускают, потом ничего уже не дают. Почти все задержанные пропустили два обеда и ужина. Но даже, когда они попадали на прием пищи, то кормили в изоляторе очень плохо. И передачи сейчас якобы из-за коронавируса не принимают", - делится условиями в изоляторе задержанная.

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