По каким "политическим" статьям задерживают белорусов в 2022 году

Пенсионерку Татьяну Носкову (она была независимым наблюдателем во время президентских выборов) задержали 12 января в Жлобине по подозрению "в краже кошелька". Кошелек милиционеры не нашли, зато в ее мобильном телефоне обнаружили ссылку на "экстремистский" телеканал, отправленную в прошлом году. Женщине присудили 10 суток административного ареста за "распространение продукции, включенной в список экстремистских материалов". Сегодня это одна из самых популярных статей административного кодекса, по которой задерживают и судят белорусов.

Что в Беларуси называют экстремизмом?

По словам правозащитницы центра "Весна" Натальи Сацункевич, белорусские власти используют тему борьбы с экстремизмом, как средство подавления активности людей. То, что в Беларуси называют экстремизмом, не является экстремизмом и экстремистской деятельностью в общепринятом смысле этого слова.

Белсат тоже признан в Беларуси экстремистским каналом

"Задерживают за распространение экстремистских материалов, чаще всего, в личных переписках, или за подписку на СМИ, чьи материалы, признаны экстремистскими, в том числе и за посты, которые люди публиковали в своих социальных сетях несколько лет назад. Если они не удалены, то расцениваются как действующие нарушения", - говорит собеседница.

Сотрудник милиции может предложить человеку показать телефон, отмечает Сацункевич, но для этого должны быть какие-то правовые основания. Чаще всего оснований нет, люди соглашаются разблокировать телефон под давлением. Никакой ответственности за отказ не предусмотрено, а статья 27 Конституции гарантирует человеку право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Больше всего задержаний по диффамационным уголовным статьям

Что касается уголовного преследования, то наибольшее количество задержаний, по словам правозащитников, сейчас связано с диффамационными статьями, например, ст. 368 "оскорбление президента". Именно по ней недавно осудили 50-летнего Андрея Щигеля из Бреста.

Какая угроза исходит от NikTok?

По версии обвинения, он записал обращение, в котором обвинял Александра Лукашенко "в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.139 УК РБ (Убийство)". Видео мужчина разместил в TikTok. Правозащитники сообщают, что текст обращения на суде озвучен не был.

Во втором видео, за которое судили Щигеля, согласно лингвистической экспертизе, "содержались оскорбления и ненормативная лексика в адрес Лукашенко". Их также не зачитали. Всего в протоколе насчитывалось более 60 видео со страницы брестчанина в TikTok. Мужчину приговорили к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Задерживают за протесты 2020 года

В Беларуси также продолжаются задержания за участие в протестах 2020 года. Один из провластных Telegram-каналов недавно опубликовал "покаянное" видео белорусского гитариста и контрабасиста Василия Ярмолеко и его подруги Татьяны Гацко. Ярмоленко рассказывает, что в августе 2020 года участвовал в нескольких массовых мероприятиях, стоял в "сцепке". Гацко говорит, что в августе 2020-го ее сфотографировали с бело-красно-белым флагом.

Демонстрация в Минске в октябре 2020 года

Между тем, по оценкам правозащитников, в августе и осенью 2020 года в Беларуси не происходили события, которые можно трактовать как массовые беспорядки или действия, грубо нарушающие общественный порядок, соответственно и привлекать людей к ответственности за это не должны.

"Интересный вопрос, когда одних и тех же людей за одно и то же действие вначале привлекают к административной, а потом к уголовной ответственности. Это противоречит всей теории права", - отмечает Натальи Сацункевич.

За 2021 год в национальное белорусское законодательство - и в уголовный, и в административный кодекс - было внесено много изменений, большинство из них ничего общего не имеют со стандартами международного права, добавляет правозащитница "Весны".

Нарушить белорусское законодательство несложно

Некоторых белорусов задерживают по "политическим" статьями после возвращения из-за границы. 36-летнего Илью Войтеховича задержали 14 января на белорусско-латвийской границе за "пропаганду антигосударственной деятельности". Мужчина ехал из Риги на похороны отца. Илью Войтеховича также задерживали в августе 2020 года, тогда он получил 15 суток административного ареста.

"Есть база МВД, в которой содержаться сведения обо всех, кто привлекался по уголовным и административным протестным статьям. Людей проверяют по ней при пересечении границы. Важно подчеркнуть, что чаще всего это незаконно. Такие списки носят дискриминационный характер, - подчеркивает Натальи Сацункевич. - Что дальше? Список блондинов и блондинок, будут подвергать людей досмотру по этому признаку?"

По мнению правозащитницы, нарушить белорусское законодательство сейчас несложно - практически любой акт выражения мнения, направленный на критику действующего режима, наказывается. "Действия властей направлены на то, чтобы любого человека, который хочет реализовывать свои права, можно было за что-то задержать и наказать”, - говорит Сацункевич".

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