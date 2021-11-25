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Фото: privat
Игорь Лосик
Игорь Лосик - белорусский блогер, журналист, политзаключенный.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Как власти РБ насчитали Роману Протасевичу долг в 7 млн евро
Как власти РБ насчитали Роману Протасевичу долг в 7 млн евро
В прокуратуре Беларуси посчитали, во сколько обошлось подавление протестов. Больше всего потрачено на премии силовикам.
Общество
15.05.2024
15 мая 2024 г.
Влюбленные в тюрьме. Истории супругов-политзаключенных
Влюбленные в тюрьме. Истории супругов-политзаключенных
Ко Дню святого Валентина DW рассказывает о белорусских семейных парах, которые оказались в заключении.
Общество
14.02.2024
14 февраля 2024 г.
Что известно о состоянии Марии Колесниковой
Что известно о состоянии Марии Колесниковой
Немецкие и белорусские политики и активисты рассказали в Берлине, что происходит с политзаключенными в Беларуси.
Права человека
04.07.2023
4 июля 2023 г.
Как дети политзаключенных переживают разлуку с родителями?
Как дети политзаключенных переживают разлуку с родителями?
Что чувствуют дети политзаключенных из-за вынужденной разлуки с родителями? Интервью DW с кризисным психологом.
Политика
03.02.2023
3 февраля 2023 г.
Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик
Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик
Дарья Лосик два года боролась в Беларуси за освобождение мужа-политзаключенного и тоже оказалась за решеткой.
Политика
24.10.2022
24 октября 2022 г.
Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год
Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год
Встретить Новый год за решеткой пришлось почти тысяче белорусских политзаключенных. Их истории.
Права человека
14.01.2022
14 января 2022 г.
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Права человека
14.12.2021
14 декабря 2021 г.
Дело Тихановского-Статкевича-Лосика: что известно о суде?
Процесс по делу признанных политзаключенными белорусских оппозиционеров и блогеров завершится в Гомеле 14 декабря.
Правосудие и закон
25.11.2021
25 ноября 2021 г.