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Блогер Игорь Лосик
Фото: privat

Игорь Лосик

Игорь Лосик - белорусский блогер, журналист, политзаключенный.

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Контекст

Роман Протасевич, блогер, бывший редактор Nexta

Как власти РБ насчитали Роману Протасевичу долг в 7 млн евро

Как власти РБ насчитали Роману Протасевичу долг в 7 млн евро

В прокуратуре Беларуси посчитали, во сколько обошлось подавление протестов. Больше всего потрачено на премии силовикам.
Общество15 мая 2024 г.
Руки в форме сердца во время протестов в Беларуси в 2020 году

Влюбленные в тюрьме. Истории супругов-политзаключенных

Влюбленные в тюрьме. Истории супругов-политзаключенных

Ко Дню святого Валентина DW рассказывает о белорусских семейных парах, которые оказались в заключении.
Общество14 февраля 2024 г.
Мария Колесникова

Что известно о состоянии Марии Колесниковой

Что известно о состоянии Марии Колесниковой

Немецкие и белорусские политики и активисты рассказали в Берлине, что происходит с политзаключенными в Беларуси.
Права человека4 июля 2023 г.
СИЗО в Минске

Как дети политзаключенных переживают разлуку с родителями?

Как дети политзаключенных переживают разлуку с родителями?

Что чувствуют дети политзаключенных из-за вынужденной разлуки с родителями? Интервью DW с кризисным психологом.
Политика3 февраля 2023 г.
Дарья Лосик (фото 2020 года)

Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик

Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик

Дарья Лосик два года боролась в Беларуси за освобождение мужа-политзаключенного и тоже оказалась за решеткой.
Политика24 октября 2022 г.
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год

Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год

Встретить Новый год за решеткой пришлось почти тысяче белорусских политзаключенных. Их истории.
Права человека14 января 2022 г.
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