Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик

Последняя публикация в Instagram Дарьи Лосик - о том, что судебные приставы решили продать имущество, арестованное в их с мужем квартире. И это несмотря на заявление о том, что Игорь Лосик был готов выкупить его обратно. Арест был наложен даже на чайник, люстру и пианино, подаренное Дарье в школьные годы.

А спустя месяц, утром 18 октября, силовики пришли за Дарьей. Как сообщают белорусские провластные телеграм-каналы, за интервью находящемуся в Польше телеканалу "Белсат".

Голодала и призывала к ответу Лукашенко

Дарье Лосик 30 лет, более двух из них она борется за свободу своего мужа, политзаключенного, блогера, внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика. Его задержали в июне 2020 года и обвинили в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков. За время заключения Лосик дважды держал голодовку. В знак солидарности с мужем Дарья также голодала пять дней, но вынуждена была прекратить, опасаясь за будущее дочери, так как она оставалась ее единственным опекуном.

Игорь Лосик (фото из архива) Фото: privat

14 декабря 2021 года суд, проходивший в закрытом режиме в СИЗО №3 города Гомеля, приговорил Игоря Лосика к 15 годам колонии усиленного режима. После оглашения приговора Дарья записала смелое видеообращение к белорусским властям и лично Александру Лукашенко. "Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья, каково это - пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей... Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус", - заявила тогда Лосик.

Лосик: "Я готова сесть в белорусскую тюрьму"

В интервью DW Дарья отмечала, что видео не было эмоциональным решением: "Я всегда оцениваю риски и взвешиваю все "за" и "против", поэтому это отнюдь не эмоциональное высказывание, спровоцированное жестокостью приговора. Игорь в письмах готовил меня к тому, что приговор не будет мягким. Я сделала то, что должна была сделать".

Во вторую годовщину со дня задержания Игоря Лосика Дарья вновь обратилась к белорусским властям и заявила, что готова сесть в тюрьму вместо мужа: "Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу". Также она предложила дать Игорю и их дочери возможность выехать из страны.

Кроме собственных видеообращений к властям Дарья вместе с родственниками других политзаключенных снялась в клипе на песню Лявона Вольского "Палон" ("Плен").

Дарья Лосик в СИЗО за интервью?

Дарью Лосик задержали утром 18 октября, в квартире вместе с ней находилась ее четырехлетняя дочь. Позже девочку смогли забрать к себе родители Дарьи. В близком к белорусским силовикам телеграм-канале появилось так называемое "покаянное" видео, в котором Дарья Лосик говорит, что в апреле 2022 года дала интервью телеканалу "Белсат", признанному в ноябре 2021 года в Беларуси "экстремистским формированием".

В телеграм-канале утверждается, что факт интервью может повлечь уголовную ответственность за "содействие экстремистской деятельности". (ст. 361-4 УК РБ, максимальные санкции - до семи лет лишения свободы. - Ред.). Официальной информации об обвинениях, предъявленных Дарье, нет. 21 октября в том же телеграм-канале появилась информация, что в отношении Лосик "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Насколько известно, Дарья находится в СИЗО города Бреста.

Международная реакция на арест Дарьи Лосик

Обеспокоенность в связи с задержанием Дарьи Лосик высказал Госдепартамент США. Первый заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель призвал белорусские власти освободить не только ее и ее супруга, но и всех политзаключенных.

Осудил задержание Дарьи глава "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай, подчеркнув, что она ни в чем не виновна и лишь защищала своего несправедливо осужденного мужа.

"Я знакома с Дашей и восхищаюсь ею. В каких бы условиях она ни находилась - уверена, сейчас конвоирам и надзирателям приходится отводить глаза перед взглядом этой гордой, заботливой и удивительно смелой белоруски", - заявила, в свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Символическое шефство над Дарьей Лосик взял депутат германского бундестага Робин Вагенер (Robin Wagener), который год назад взял шефство и над ее мужем. "Дарья - борец за свободу, демократию и справедливость. Больше двух лет она неустанно боролась за освобождение своего мужа, блогера Игоря Лосика. За это мужество и чувство справедливости Дарья теперь должна заплатить своей свободой. У Игоря и Дарьи есть маленькая дочь Паулина, которая вместе с отцом каждый день будет скучать по маме. Арест Дарьи еще раз показывает уродливое лицо диктатуры Лукашенко", - написал в Instagram немецкий депутат .

Смотрите также: