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Дарья Лосик (фото 2020 года)
Дарья Лосик (фото 2020 года)Фото: Bogdana Alexandrowskaya/DW
ПолитикаБеларусь

Боролась за мужа и оказалась в тюрьме. История Дарьи Лосик

Татьяна Гаргалык
1 ч. назад

Дарья Лосик, жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика, объявляла голодовку, вызывала на разговор Лукашенко и предлагала добровольно сесть в тюрьму вместо супруга. С 18 октября Дарья в заключении.

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Последняя публикация в Instagram Дарьи Лосик - о том, что судебные приставы решили продать имущество, арестованное в их с мужем квартире. И это несмотря на заявление о том, что Игорь Лосик был готов выкупить его обратно. Арест был наложен даже на чайник, люстру и пианино, подаренное Дарье в школьные годы.

А спустя месяц, утром 18 октября, силовики пришли за Дарьей. Как сообщают белорусские провластные телеграм-каналы, за интервью находящемуся в Польше телеканалу "Белсат".

Голодала и призывала к ответу Лукашенко

Дарье Лосик 30 лет, более двух из них она борется за свободу своего мужа, политзаключенного, блогера, внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика. Его задержали в июне 2020 года и обвинили в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков. За время заключения Лосик дважды держал голодовку. В знак солидарности с мужем Дарья также голодала пять дней, но вынуждена была прекратить, опасаясь за будущее дочери, так как она оставалась ее единственным опекуном.

Игорь Лосик (фото из архива)
Игорь Лосик (фото из архива)Фото: privat

14 декабря 2021 года суд, проходивший в закрытом режиме в СИЗО №3 города Гомеля, приговорил Игоря Лосика к 15 годам колонии усиленного режима. После оглашения приговора Дарья записала смелое видеообращение к белорусским властям и лично Александру Лукашенко. "Давайте же встретимся, и я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья, каково это - пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей... Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус", - заявила тогда Лосик.

Лосик: "Я готова сесть в белорусскую тюрьму"

В интервью DW Дарья отмечала, что видео не было эмоциональным решением: "Я всегда оцениваю риски и взвешиваю все "за" и "против", поэтому это отнюдь не эмоциональное высказывание, спровоцированное жестокостью приговора. Игорь в письмах готовил меня к тому, что приговор не будет мягким. Я сделала то, что должна была сделать".

Во вторую годовщину со дня задержания Игоря Лосика Дарья вновь обратилась к белорусским властям и заявила, что готова сесть в тюрьму вместо мужа: "Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу". Также она предложила дать Игорю и их дочери возможность выехать из страны.

Кроме собственных видеообращений к властям Дарья вместе с родственниками других политзаключенных снялась в клипе на песню Лявона Вольского "Палон" ("Плен").

Дарья Лосик в СИЗО за интервью?

Дарью Лосик задержали утром 18 октября, в квартире вместе с ней находилась ее четырехлетняя дочь. Позже девочку смогли забрать к себе родители Дарьи. В близком к белорусским силовикам телеграм-канале появилось так называемое "покаянное" видео, в котором Дарья Лосик говорит, что в апреле 2022 года дала интервью телеканалу "Белсат", признанному в ноябре 2021 года в Беларуси "экстремистским формированием".

В телеграм-канале утверждается, что факт интервью может повлечь уголовную ответственность за "содействие экстремистской деятельности". (ст. 361-4 УК РБ, максимальные санкции - до семи лет лишения свободы. - Ред.). Официальной информации об обвинениях, предъявленных Дарье, нет. 21 октября в том же телеграм-канале появилась информация, что в отношении Лосик "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Насколько известно, Дарья находится в СИЗО города Бреста.

Международная реакция на арест Дарьи Лосик

Обеспокоенность в связи с задержанием Дарьи Лосик высказал Госдепартамент США. Первый заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель призвал белорусские власти освободить не только ее и ее супруга, но и всех политзаключенных.

Осудил задержание Дарьи глава "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай, подчеркнув, что она ни в чем не виновна и лишь защищала своего несправедливо осужденного мужа.

"Я знакома с Дашей и восхищаюсь ею. В каких бы условиях она ни находилась - уверена, сейчас конвоирам и надзирателям приходится отводить глаза перед взглядом этой гордой, заботливой и удивительно смелой белоруски", - заявила, в свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Символическое шефство над Дарьей Лосик взял депутат германского бундестага Робин Вагенер (Robin Wagener), который год назад взял шефство и над ее мужем. "Дарья - борец за свободу, демократию и справедливость. Больше двух лет она неустанно боролась за освобождение своего мужа, блогера Игоря Лосика. За это мужество и чувство справедливости Дарья теперь должна заплатить своей свободой. У Игоря и Дарьи есть маленькая дочь Паулина, которая вместе с отцом каждый день будет скучать по маме. Арест Дарьи еще раз показывает уродливое лицо диктатуры Лукашенко", - написал в Instagram немецкий депутат.

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