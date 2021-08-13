Дарья Лосик: Дело мужа полностью сфабриковано

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Жена политзаключенного Игоря Лосика, приговоренного к 15 годам лишения свободы, рассказала DW, почему вызвала на разговор Лукашенко и как прошло свидание с мужем.
"Давайте же встретимся, и я расскажу, через что, благодаря вашим подчиненным, прошла наша семья, каково это - пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей... Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус", - после оглашения приговора политзаключенному Игорю Лосику его жена Дарья Лосик записала видеообращение к белорусским властям и лично Александру Лукашенко.
Напомним, блогера и внештатного консультанта "Радио Свобода" Игоря Лосика задержали в июне 2020, его обвинили в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков. За время заключения Лосик дважды держал голодовку. 14 декабря 2021 суд, проходивший в закрытом режиме в СИЗО №3 города Гомеля, приговорил его к 15 годам колонии усиленного режима. DW поговорила с Дарьей Лосик о суде, приговоре и ее видеообращении к Лукашенко.
DW: Дарья, ваше видеообращение к Александру Лукашенко широко разошлось в интернете. Вы действительно готовы с ним встретиться?Этобыло эмоциональное или взвешенное решение?
Дарья Лосик: Я всегда оцениваю риски и взвешиваю все "за" и "против", поэтому это отнюдь не эмоциональное высказывание, спровоцированное жестокостью приговора. Игорь в письмах готовил меня к тому, что приговор не будет мягким. Я сделала то, что должна была сделать.
- Вы были на последнем судебном заседании, как оно проходило?
- Да, мне и другим родственникам (обвиняемых - Ред.) разрешили посетить оглашение резолютивной части приговора. Происходящему в зале суда задавали ритм и энергию ребята. Никто не обращал внимания на судью, прокурора, потому что от ребят исходила прекрасная энергетика, они заполняли все это помещение, улыбались, что-то выкрикивали. Это было невероятно. Я, наверное, немного по-другому себе это представляла.
- Будете ли вы обжаловать приговор?
- Да, безусловно, приговор будет обжалован. Понятно, что в теперешних белорусских реалиях вряд ли что-то может повлиять на всю эту систему, но, в любом случае, мы обжалуем, неважно, изменится что-то, или нет.
- Когда Игоря могут отправитьв колонию?
- Никто не знает, когда будет апелляционный суд, и вообще, если кого-то куда-то отправляют, ты узнаешь об этом только постфактум. Приезжаешь что-то передать, а тебе говорят, его здесь нет, его отправили туда-то и туда-то. Заранее никто, к сожалению, об этом не сообщает.
- У вас было свидание с мужем, как оно прошло?
- После вынесения приговора я получила разрешение в Гомельском областном суде и на следующий день попала к нему на свидание. Как обычно проходят свидания в СИЗО - два стекла, решетка и два телефона. Поговорили с Игорем, обсудили приговор, реакцию общественности и международную реакцию. Я рассказала о своем видеообращении. Игорь сказал, что гордится мной и что кроме меня, наверное, надеяться ему не на кого. Муж просил, чтобы я и дальше продолжала за него бороться.
- Как он себя чувствует? Что можете сказать о его эмоциональном состоянии?
- Бывали времена, когда он был более подавлен. Он молодец, он прекрасно понимает, что не виноват, что можно нарисовать любые цифры - 15, 20, 30 и 40 лет. Но это все липа. Он мне рассказал факты, которые доказывают, что дело полностью сфабриковано. Не знаю, в каком состоянии находился тот, кто написал, что человек управлял протестами из камеры СИЗО на Володарского. Кажется, он просто рассчитывал, что об этом никто и никогда не узнает.
- У вас маленький ребенок, рассказывали Игорю о дочке?
- Рассказывала, что она умеет делать, чему научилась за эти полтора года, которые, он, увы, пропустил. Это тема, о которой больно говорить даже мне. Дочь растет, начинает задавать много вопросов. Она начинает понимать, что есть мама, а где папа, ведь он был когда-то? Я, безусловно, провожу с ней время, но Игорь сейчас в беде и все свои усилия я направляю на то, чтобы как-то помочь ему. С дочкой все хорошо, ее радуют, развлекают, она очень активная и умная девочка. Дочь сейчас с родителями (Дарьи и Игоря - Ред.), потому что у ребенка должно быть детство, а не пребывание у СИЗО вместе со мной.
- На время суда, который длился почти полгода, вы переехали в Гомель, постоянно дежурили возле СИЗО, где проходили закрытые заседания. Как изменится ваша жизнь после оглашения приговора?
- Пока Игорь находится в СИЗО №3 города Гомеля, буду возить ему передачи. Кроме того, буду готовить его к отправке в колонию - надо купить довольно много вещей. Я продолжу говорить об Игоре. Тема не заканчивается с оглашением приговора. Буду делать все, что от меня зависит.
Я прошу всех белорусов не замалчивать тот беспредел, который здесь творится, а говорить правду. Пока мы будем говорить, режиму, силовикам и всем остальным будет тяжелее это скрыть. Не прячьте голову в песок, как сказал Игорь. Давайте обо всем этом говорить, пускай это страшно, но мы должны это делать для того, чтобы невинные люди как можно скорее вышли из тюрем.
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