 Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.08.2021

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Беларусь

Кто из политзаключенных Беларуси просит о помиловании, а кто нет

Политзаключенным в Беларуси предлагают написать прошение о помиловании. Список из ста "раскаявшихся" уже передали Лукашенко. Кто согласился, а кто отказался - у DW.

Заключенный показывает через решетку знак Победа

Чем больше в Беларуси политзаключенных, тем чаще слышны разговоры об их возможном помиловании. Заключенным предлагают написать прошение на имя Александра Лукашенко и досрочно выйти на свободу. Некоторые заключенные предложение приняли, другие - категорически отказались. Возможно ли вообще помилование политзаключенных и когда его ждать - у DW.

Воскресенский планирует собрать 200 прошений от политзаключенных

Тему помилования политзаключенных в Беларуси в последнее время активно лоббирует бывший политзаключенный, а сейчас - глава Круглого стола демократических сил (КСДС) Юрий Воскресенский. На "Большом разговоре" 9 августа он передал Александру Лукашенко список на помилование из 100 человек.

"93 человека - это просто невероятно зомбированные… Шесть человек - это банкиры, которые все комментировали и активно сотрудничали со следствием (осужденные по "делу Белгазпромбанка". - Ред.). И один - директор филармонии, который нам нужен для организации агитационных информационных процессов", - так Воскресенский описал состав своего списка.

В комментарии для DW он добавил, что письма от заключенных продолжают поступать ежедневно: "В среднем 5-7 человек в день пишут о своем желании раскаяться. Я думаю, мы выйдем на цифру в 200 осужденных, которые ранее не признавали свою вину, а теперь хотят вернуться к семейной жизни". Письма КСДС принимает до 31 августа, чтобы затем передать их Комиссии по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности.

Кто попросил помилования?

Как рассказал Воскресенский, письма с предложением включить в список для помилования он разослал 650 гражданам, которых КСДС считает политзаключенными (согласно данным правозащитников в Беларуси 629 политзаключенных).

Игорь Лосик (фото из архива)

Игорь Лосик (фото из архива)

Кроме 6 фигурантов "дела Белгазпромбанка" и директора Могилевской филармонии, упомянутых Воскресенским 9 августа, в его Telegram-канале утверждается, что прошение о помиловании написал блогер, автор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик. "Я, конечно, понимаю и разделяю беспокойство за экономическое давление на Беларусь и сам никогда бы не хотел, чтобы из-за меня вводились санкции", - цитирует Воскресенский якобы письмо Игоря Лосика. Подтвердить эту информацию DW не удалось.

Обращение к Лукашенко с просьбой помиловать дочь 17 июня написал и отец задержанной россиянки Софьи Сапеги, подруги Романа Протасевича. А недавно в Telegram-канале гостелеканала ОНТ опубликовали видео экстрадированного из России спортсмена и уже осужденного на 2,5 года колонии Алексея Кудина. "Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - говорит Алексей Кудин на камеру.

Кроме того, еще несколько месяцев назад белорусские СМИ писали, что прошение о помиловании будет писать политзаключенная Елена Мовшук, осужденная по "пинскому делу" на 6,5 лет. Также сбором документов для помилования занимается семья политзаключенного Дмитрия Гопты, которого суд приговорил к 2 годам лишения свободы за участие в протестах 10 августа в Жлобине.

Кто отказался писать прошение о помиловании?

Впрочем, чаще в СМИ появляются сообщения о том, что политзаключенные отказываются "раскаиваться" и просить о помиловании. Марина Адамович, жена оппозиционного политика Николая Статкевича, которого сейчас в закрытом режиме судят по "делу Тихановского", рассказала, как в одном из писем супруг также упоминает письмо от Круглого стола демократических сил Воскресенского.

Николай Статкевич на одном из митингов (фото из архива)

Николай Статкевич на одном из митингов (фото из архива)

"Приведу цитату из этого письма: "Дома вас ждут родные и близкие". Сразу возникает ассоциация с листовками, которые раскидывали над позициями с самолетов. Не думаю, что на такое стоит отвечать, да и незачем", - воспроизводит Марина Адамович слова из письма супруга на своей странице в Facebook.

Отказывается писать прошение о помиловании и 17-летний Никита Золотарев из Гомеля, передает его отец Михаил Лапунов. "Вставал вопрос о помиловании, но Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее, чем прошение", - рассказал DW отец подростка.

Политзаключенную, гражданку Швейцарии Наталью Херше также уговаривают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко, сообщает "Наша Нива". Через адвоката девушка рассказала, что к ней уже трижды приходили люди из разных учреждений и предлагали написать прошение о помиловании, но Наталья отказалась. Херше считает, что написать прошение - значит признать себя виновной.

Осужденная на 2 года колонии журналистка "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалова) также получила письмо от Воскресенского, но не стала отвечать. "Она еще раньше публично озвучила свою позицию: ни при каких обстоятельства не станет писать прошение о помиловании", - говорит ее супруг Игорь Ильяш.

Кроме того, отвечать на письма Юрия Воскресенского отказались политзаключенные Сергей Раткевич, осужденный на 5 лет якобы за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, 19-летний политзаключенный Егор Прокопчук, Дмитрий Абрамук, фигурант брестского "дела хороводов" и другие.

Помилованы будут не все и не раньше весны 2022 года

Главная проблема вероятного помилования политзаключенных состоит в том, что оно применяется к уже осужденным, и прошения рассматриваются только после вступления приговора в законную силу. А сейчас большинство политзаключенных еще только ожидают судебного процесса.

Кроме того, не все ходатайства могут быть удовлетворены, а сроки помилования довольно большие. "Если смотреть реалистично, то можно говорить о времени после Конституционного референдума, то есть зима-весна 2022 года. Помилование будет носить адресный, персональный характер, не факт, что все поданные ходатайства будут удовлетворены. Очень много будет зависеть от того, как поведут себя первые помилованные, ведь традиции коллективной ответственности культивировались в нашей стране десятилетиями", - объясняет Юрий Воскресенский.

Сергей Зикрацкий

Сергей Зикрацкий

В свою очередь представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам, автор "Акта о реабилитации" Сергей Зикрацкий отмечает, что освобождены должны быть абсолютно все политзаключенные, а также те, кто не признан таковым, но преследуется по политическим мотивам. "Мы понимаем, что их больше, чем 629 фамилий в списке. Мы подготовили "Акт о реабилитации" и отталкиваемся от статей, по которым сейчас привлекаются к ответственности белорусы".

По словам Зикрацкого, Воскресенский говорит о помиловании, а не политической амнистии потому, что властям выгодно торговать политзаключенными и выпускать не всех, а выборочно. "Конечно, мы будем рады, если хоть кто-то из заложников выйдет на свободу и не можем осуждать тех, кто решил написать прошение - это один из способов выбраться из рук террориста. Однако нельзя быть удовлетворенным тем, что выйдет 100 или 200 человек, пока не будут выпущены все", - отмечает Сергей Зикрацкий.

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    Автор: Янина Мороз


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