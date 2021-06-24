В закрытом режиме под камеры госСМИ. За что в Беларуси судят Тихановского
В СИЗО Гомеля в закрытом режиме начинается процесс по делу видеоблогера Сергея Тихановского и других белорусских оппозиционеров. В чем именно обвиняют Тихановского - в материале DW.
Сергей Тихановский во время интервью DW (фото из архива)
Больше года понадобилось белорусским властям, чтобы довести до суда дело блогера, автора Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского. В четверг, 24 июня, начинается процесс по его делу, по которому также проходят другие оппозиционные активисты, признанные правозащитниками политзаключенными: Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Артем Саков, Николай Статкевич и Владимир Цыганович. Начавшийся процесс - самый значимый в "деле Тихановского", которое стало одним из наиболее масштабных уголовных дел в 2020-2021 годах в РБ. Большинство его фигурантов (по данным правозащитников - около 30 человек) уже осуждены.
Закрытый процесс под камеры госСМИ?
Несмотря на общественный резонанс, суд будет проходить в закрытом режиме в СИЗО города Гомеля - таково решение Гомельского облсуда. Накануне начала процесса следователи взяли подписки о неразглашении у адвокатов, запретив им сообщать даже статьи предъявленного подсудимым обвинения. Перед началом заседания суда власти оцепили здание изолятора, к которому приехали европейские дипломаты, а также сотрудники госСМИ.
Для Николая Статкевича нынешний процесс не первый, его уже признавали политзаключенным
По словам властей, суд над Тихановским сделали закрытым "в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны". Юрист фонда "Страна для жизни" Марина Никандрина отмечает, что практика выездных судов не нова для Беларуси и для ее использования может быть несколько причин - либо организация показательного процесса, либо, напротив, желание сделать суд тайным, ведь в изоляторах процессы проходят в исключительных случаях при большом количестве фигурантов и по особо тяжким статьям УК. "СИЗО относится к режимному объекту, значит, даже на оглашение приговора будет практически невозможно попасть родственникам или просто сочувствующим", - пояснила Никандрина в телеграм-канале фонда "Страна для жизни".
Впрочем, хотя родственников в здание СИЗО не пустили, на слушании дела, как оказалось, присутствуют сотрудники госСМИ. Сотрудница "СБ Беларусь Сегодня" Людмила Гладкая в своем телеграм-канале опубликовала несколько видео из помещения СИЗО, на которых видно, что когда Николая Статкевича ввели в зал, он крикнул "Жыве Беларусь!". Потом привели Сергея Тихановского, который увидел журналистов с камерами и сказал: "Нормальный закрытый процесс".
Тихановского обвиняют в нарушении четырех статей УК
Напомним, что деятельность Сергея Тихановского весной прошлого года без преувеличений стала сюрпризом для в тот момент в значительной степени политически пассивного белорусского общества. Тихановский ездил по регионам и, общаясь с местными жителями, рассказывал в своем видеоблоге "Страна для жизни" о проблемах глубинки.
На встречи с Сергеем Тихановским до его ареста приходили тысячи людей
В мае 2020 года он заявил о желании участвовать в президентских выборах 9 августа, но зарегистрирован не был - вместо него впоследствии кандидатом стала его жена Светлана. Задержали Тихановского 29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.
Хотя адвокаты фигурантов дела из-за подписки о неразглашении ничего не могут говорить СМИ, накануне суда руководитель следственной группы на сайте Следственного комитета (СК) сам подробно расписал обстоятельства дела. В итоге, официально блогера обвиняют по четырем статьям УК - "Организация массовых беспорядков" (ст. 293), "Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "Разжигание социальной вражды" (ст. 130) и "Воспрепятствовании работы ЦИК" (ст. 191).
Какие конкретно действия инкриминируют Тихановскому?
По версии следствия, обвиняемые около года активно занимались подготовкой и организацией уличных беспорядков в Беларуси. Как рассказал замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СК Александр Агафонов, первоначально Николай Статкевич "разработал план по методичке Шарпа и опубликовал его на сайте "Народной грамады" (партия, которую возглавляет Стакевич. - Ред.). "Мол, под видом пикетов по сбору подписей надо проводить незаконные мероприятия. Уличными "лидерами" должны были стать Тихановский, Северинец, Афнагель", - отмечается на сайте СК.
Как сообщает СК, сам Тихановский "ездил по стране, вербуя агентов и выискивая сообщников, которые создавали по регионам местные дворовые и прочие чаты и каналы, аналоги телеграм-канала "Страна для жизни". В дальнейшем, по версии следствия, сообщники блогера с помощью "зарубежных центров" распространяли призывы участвовать в уличных беспорядках и координировали действия участников.
"Основная задача - собрать, мобилизовать толпу, накопить агрессию, а затем направить эту силу активного радикально настроенного меньшинства на конкретные цели, против псевдоврага: руководителей предприятий, госорганов, правоохранителей, граждан, поддерживающих внутреннюю и внешнюю политику современной Беларуси", - указал следователь Агафонов. Кроме того, Сергея Тихановского обвиняют в том, что он воспрепятствовал работе Центризбиркома: "Угрожал председателю комиссии Лидии Ермошиной ворваться в ее дом". Имеются в виду слова Тихановского на одном из пикетов, что "возле дома Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже, заодно в гости зайдем".
Тихановский все обвинения отвергает
Всего, как полагают в СК, в "группу Тихановского" входило 25 человек. С помощью интернет-ресурсов ("Страна для жизни", телеграм-канал "Беларусь головного мозга" Лосика, Youtube-канал "МозгON" Цыгановича) они, утверждает обвинение, занимались разжиганием социальной вражды и призывали к насилию в отношении госорганов.
"Собраны доказательства, что фигуранты были связаны с экстремистскими телеграм-каналами и через них манипулировали общественным сознанием. Что в итоге? Сотни человек разного возраста, воодушевленные ложными призывами и уверовавшие в свою безнаказанность, принимали активное участие в грубо нарушающих общественный порядок действиях, уличных беспорядках, применяли насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел", - говорится на сайте СК.
Следствие оценило ущерб, нанесенный Сергеем Тихановским и подельниками в более 3,5 млн рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, в том числе на обнаруженные у Тихановского в ходе обыска свыше 900 тысяч долларов. В недавнем интервью для Deutsche Wеlle из тюрьмы Сергей Тихановский заявил, что обвинения против него категорически не признает: "Считаю их надуманными и политически мотивированными".
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