Тихановский спустя год ареста: "Буду сидеть столько, сколько позволит народ"
Белорусский блогер и политзаключенный Сергей Тихановский, который уже год находится под арестом, смог из тюрьмы дать короткое интервью DW.
Сергей Тихановский (фото из архива)
Белорусский видеоблогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский уже год - с 29 мая 2020 года - находится под арестом. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды. Накануне годовщины заключения Тихановский смог передал DW ответы на вопросы DW, где рассказал о давлении на него, оценил выдвинутые против него обвинения и рассказал, сколько еще будет сидеть в тюрьме.
Тихановский: "Я ни о чем пока еще не жалею"
Хотя Сергей Тихановский находится под стражей уже год, на вопрос о том, как он оценивает свое решение выдвигаться кандидатом в президенты, блогер ответил, что "пока еще ни о чем не жалеет". По словам Тихановского, на его убеждения год, проведенный в СИЗО, никак не повлиял: "Этот год только немного подпортил здоровье. Сижу и живу как будто в параллельной реальности", - отмечает политзаключенный.
Кроме того, Тихановский рассказал, что за прошедшие месяцы под арестом на него оказывалось давление: "Оказывали давление на Володарке (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. - Ред.). Это были различного рода провокации, последствием которых стало помещение меня неоднократно в карцер. Были провокации, когда после карцера не мог войти в камеру, так как сокамерники по непонятным причинам отказывались находиться там со мной вместе". Кроме того, в целом само нахождение в СИЗО по надуманным обвинениям он считает формой давления.
Светлана Тихановская (фото из архива)
"Обвинения надуманные и политически мотивированные"
В начале мая 2021 года стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси закончила расследование и направила в Верховный суд дело в отношении политика Николая Статкевича, блогера Сергея Тихановского, а также еще четырех человек - Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича. Ведомство обвиняет оппозиционеров и их сторонников в "использовании современных политтехнологий для создания у населения недоверия и негативного отношения к представителям государственных органов".
Сам Тихановский выдвинутые против него обвинения категорически не признает. "Считаю их надуманными и политически мотивированными", - пишет Сергей Тихановский.
"Революция человечности", как блогер назвал ситуацию в Беларуси в прошлом интервью для DW, затянулась так надолго потому, что людям нужно время, чтобы определиться. "Если народ, люди будут настойчивыми, то все будет недолго. Я буду сидеть столько, сколько это позволит народ, потому что власть принадлежит народу", - считает Сергей Тихановский.
Дело блогера Сергея Тихановского
Блогер Сергей Тихановский в мае 2020 года планировал участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее белорусский Центризбирком признал кандидатом в президенты.
29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской блогера задержали. Правоохранительные органы Беларуси обвинили его в совершении "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции". 16 июня в отношении блогера также было возбуждено уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов, а позже его обвинили в разжигании социальной вражды. Белорусские правозащитники объявили Тихановского и других задержанных активистов политическими заключенными.
По оценкам юристов, Сергей Тихановский может получить до 15 лет лишения свободы.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 400 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
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Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
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В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
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Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
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Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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