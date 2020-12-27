 Сергей Тихановский из тюрьмы: В Беларуси революция человечности | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.12.2020

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Беларусь

Сергей Тихановский из тюрьмы: В Беларуси революция человечности

Белорусский блогер и политзаключенный Сергей Тихановский из тюрьмы дал короткое интервью DW, в котором поделился мыслями о политической ситуации в стране.

Белорусский видеоблогер Сергей Тихановский

Сергей Тихановский, фото из архива

Белорусский видеоблогер, автор Youtube-канала "Страна для жизни" и политзаключенный Сергей Тихановский 30 декабря смог передать ответы на несколько вопросов Deutsche Welle, в которых поделился своим отношением к происходящим в Беларуси событиям.  Уже более полугода блогер содержится под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды.

Тихановский: Революция в Беларуси не затухнет сама по себе

Политическую ситуацию в Беларуси, где уже более четырех месяцев не прекращаются протесты против результатов президентских выборов, Сергей Тихановский охарактеризовал не иначе как революцией. "В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - говорит видеоблогер.

Отвечая на вопрос о том, почему протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Александра Лукашенко, Тихановский отмечает, что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция. "Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает блогер.

Сергей Тихановский также осведомлен о готовящемся VI Всебелорусском народном собрании. "Если приглашают на Всебелорусское народное собрание, то туда нужно прийти всем, а не только сторонникам Лукашенко", - считает Тихановский. Также блогер анонсировал поздравление с праздниками в телеграм-канале "Страна для жизни".

Сейчас белорусскую оппозицию возглавляет жена Сергея, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая ставит целью организовать новые демократические выборы в стране. И хотя изначально Тихановский сам хотел участвовать в выборах, в сложившейся ситуации, как заявил блогер DW, он скорее будет мужем президента.

Дело блогера Тихановского

Блогер Сергей Тихановский в мае 2020 года намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее белорусский Центризбирком признал кандидатом в президенты.

29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, блогера задержали. Правоохранительные органы Беларуси обвинили его в совершении "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции". 16 июня в отношении блогера также было возбуждено уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов, а позже его обвинили в разжигании социальной вражды. Белорусские правозащитники объявили Тихановского и других задержанных активистов политическими заключенными.

30 ноября адвокат Тихановского Наталья Мацкевич сообщила, что срок его содержания под стражей продлен на три месяца.  По ее словам, общий срок ареста составит девять месяцев и должен будет истечь в конце февраля 2021 года.

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