  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Сотрудники белорусской милиции на фоне официального флага в Минске
Фото: AP Photo/picture allianceФото: AP Photo/picture alliance

Нарушения прав человека в Беларуси

На этой странице собраны материалы Deutsche Welle о нарушениях прав человека в Беларуси.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Анаис Марэн, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси

"У Беларуси не было достаточно поддержки со стороны ООН"

"У Беларуси не было достаточно поддержки со стороны ООН"

Анаис Марэн рассказала о своей работе спецдокладчиком ООН по правам человека в Беларуси.
Политика1 июля 2024 г.
Сотрудник входит в здание тюрьмы

"Верные режиму". Кто работает в белорусских тюрьмах

"Верные режиму". Кто работает в белорусских тюрьмах

Невыносимые условия в тюрьмах, особенно для политзаключенных, создают зачастую сами сотрудники. Почему они это делают?
Правосудие и закон23 апреля 2024 г.
Женщины возле белорусской тюрьмы

Каково приходится женщинам-политзаключенным в Беларуси?

Каково приходится женщинам-политзаключенным в Беларуси?

Что происходит с женщинами в белорусских тюрьмах? Мнения правозащитников и экс-политзаключенных.
Права человека17 апреля 2024 г.
Symbolbild I Priester

Лукашенко подписал закон о несвободе совести

Лукашенко подписал закон о несвободе совести

Подписанный Лукашенко закон о религии - реализация программы на полную деполитизацию церквей, считает Наталля Василевич.
Наталля Василевич, политолог, теолог, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета
Наталля Василевич
Колонка
Религия8 января 2024 г.
Наталья Мацкевич

Бабарико и Тихановский думали, как не подвести людей

Бабарико и Тихановский думали, как не подвести людей

Экс-защитник политиков рассказала, как они воспринимали заключение и суровые приговоры.
Права человека18 декабря 2023 г.
Польский полицейский проверяет белорусский паспорт

Без паспортов: как решают проблемы белорусы за границей

Без паспортов: как решают проблемы белорусы за границей

Как указ Лукашенко усложняет жизнь белорусам за рубежом, и что они намерены делать - несколько историй на DW.
Общество7 сентября 2023 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Флаг ЛГБТ+ сообщества

Почему Минск ставит в один ряд ЛГБТ+, педофилию и чайлдфри?

Почему белорусские власти борются с чайлдфри и ЛГБТ+, и как живут активисты в Беларуси? Об этом - у DW.
Права человека1 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

ЕС должен подвергнуть санкциям причастных к судебным преследованиям белорусской оппозиции, говорится в резолюции ЕП.
Права человека15 марта 2023 г.
Karikatur Sergey Elkin Belarus Lukaschenko

Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко

Министерство юстиции РБ будет определять, какие НКО заслуживают того, чтобы считаться гражданским обществом.
Права человека27 декабря 2022 г.
Белорусский милиционер закрывает ворота на территорию Октябрьского РОВД Минска

"Список экстремистов" от МВД Беларуси: кого и за что внесли

На данный момент в регулярно обновляемом белорусским МВД "списке экстремистов" значится 1881 человек. Кто эти люди?
Правосудие и закон23 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Международный Комитет по расследованию пыток представил доклад о деятельности ГУБОПиК в Беларуси. DW выбрала главное.
Политика18 ноября 2022 г.
В местах лишения свободы. Снимок носит иллюстративный характер

Как осужденных в Беларуси "воспитывают" трудом

В Беларуси все заключенные обязаны работать. Правозащитники называют это "рабским трудом". DW выясняла, почему.
Права человека9 июня 2022 г.
Всего публикаций: 97