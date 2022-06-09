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Фото: AP Photo/picture alliance
Фото: AP Photo/picture alliance
Нарушения прав человека в Беларуси
На этой странице собраны материалы Deutsche Welle о нарушениях прав человека в Беларуси.
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Контекст
"У Беларуси не было достаточно поддержки со стороны ООН"
"У Беларуси не было достаточно поддержки со стороны ООН"
Анаис Марэн рассказала о своей работе спецдокладчиком ООН по правам человека в Беларуси.
Политика
01.07.2024
1 июля 2024 г.
"Верные режиму". Кто работает в белорусских тюрьмах
"Верные режиму". Кто работает в белорусских тюрьмах
Невыносимые условия в тюрьмах, особенно для политзаключенных, создают зачастую сами сотрудники. Почему они это делают?
Правосудие и закон
23.04.2024
23 апреля 2024 г.
Каково приходится женщинам-политзаключенным в Беларуси?
Каково приходится женщинам-политзаключенным в Беларуси?
Что происходит с женщинами в белорусских тюрьмах? Мнения правозащитников и экс-политзаключенных.
Права человека
17.04.2024
17 апреля 2024 г.
Лукашенко подписал закон о несвободе совести
Лукашенко подписал закон о несвободе совести
Подписанный Лукашенко закон о религии - реализация программы на полную деполитизацию церквей, считает Наталля Василевич.
Наталля Василевич
Колонка
Религия
08.01.2024
8 января 2024 г.
Бабарико и Тихановский думали, как не подвести людей
Бабарико и Тихановский думали, как не подвести людей
Экс-защитник политиков рассказала, как они воспринимали заключение и суровые приговоры.
Права человека
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Без паспортов: как решают проблемы белорусы за границей
Без паспортов: как решают проблемы белорусы за границей
Как указ Лукашенко усложняет жизнь белорусам за рубежом, и что они намерены делать - несколько историй на DW.
Общество
07.09.2023
7 сентября 2023 г.
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Почему белорусские власти борются с чайлдфри и ЛГБТ+, и как живут активисты в Беларуси? Об этом - у DW.
Права человека
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции
ЕС должен подвергнуть санкциям причастных к судебным преследованиям белорусской оппозиции, говорится в резолюции ЕП.
Права человека
15.03.2023
15 марта 2023 г.
Как гражданское общество Беларуси сделают лояльным Лукашенко
Министерство юстиции РБ будет определять, какие НКО заслуживают того, чтобы считаться гражданским обществом.
Права человека
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
"Список экстремистов" от МВД Беларуси: кого и за что внесли
На данный момент в регулярно обновляемом белорусским МВД "списке экстремистов" значится 1881 человек. Кто эти люди?
Правосудие и закон
23.11.2022
23 ноября 2022 г.
Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК
Международный Комитет по расследованию пыток представил доклад о деятельности ГУБОПиК в Беларуси. DW выбрала главное.
Политика
18.11.2022
18 ноября 2022 г.
Как осужденных в Беларуси "воспитывают" трудом
В Беларуси все заключенные обязаны работать. Правозащитники называют это "рабским трудом". DW выясняла, почему.
Права человека
09.06.2022
9 июня 2022 г.
Всего публикаций: 97