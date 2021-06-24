Евродепутат: Единственное преступление Тихановского - политические амбиции

На территории Гомельского СИЗО 24 июня начинается закрытый судебный процесс над Сергеем Тихановским и несколькими другими оппозиционными активистами. Генпрокуратура вменяет им "планирование организации массовых беспорядков" во время подготовки и проведения президентских выборов в Беларуси 9 августа прошлого года.

В мае 2020 года автор блога "Страна для жизни" Тихановский высказал намерение баллотироваться в президенты. Но поскольку он находился под административным арестом и не смог поставить подпись на документах, Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. После этого свою кандидатуру выдвинула Светлана Тихановская, жена Сергея. В итоге именно она стала символом протестов, начавшихся после выборов, победителем которых объявили Александра Лукашенко. Евросоюз итоги этих выборов не признал.

О том, как европейские политики могут помочь белорусским политзаключенным защищать свои права, DW пообщалась с польским евродепутатом Радославом Сикорским, взявшим в июле 2020 года шефство над Тихановским.

Радослав Сикорский

DW: 24 июня в Беларуси начинается суд по делу Сергея Тихановского. Как вы это прокомментируете?

Радослав Сикорский: Белорусское правосудие - это фарс, а единственное преступление господина Тихановского лишь в том, что он пытался вести себя как гражданин нормальной страны, у которого есть политические амбиции. Его преступление состояло в попытке быть избранным на пост президента Беларуси. Вот почему белорусский диктатор решил использовать его для устрашения остального общества. Я очень желаю ему (Тихановскому. – Ред.) удачи, но в справедливость белорусского суда я вообще не верю.

- Этот суд будет проходить на территории следственного изолятора, в закрытом режиме, что очень необычно. С чем связаны такие меры, на ваш взгляд?

- Такие меры принимаются, поскольку Лукашенко хочет быть уверен, что суд подчинится и вынесет именно то решение, которое он прикажет. С настоящим правосудием это ничего общего не имеет. Такие меры - это жест отчаявшегося диктатора, который пытается удержать власть.

- Вы взяли шефство над Сергеем Тихановским, с чем связано это решение?

- Я - участник движения "Cолидарность". Еще в 1981 году, когда в Польше было введено военное положение, казалось, что режим восстановил контроль и что надежда потеряна. Тем не менее, восемь лет спустя Польша стала свободной страной, демократической страной, идущей путем присоединения к ЕС и другим западным институтам.

Сейчас темная фаза в истории Беларуси, но это момент пробуждения белорусского народа как проевропейского народа, который требует соответствующих стандартов общественной жизни. Требует демократии и более тесных отношений с Европейским Союзом. И те, кто сегодня подвергается репрессиям, в будущем станут героями этой борьбы. Я в этом уверен. И поэтому я обращаюсь к Сергею Тихановскому, его соратникам и семьям всех репрессированных: не теряйте надежды. Рано или поздно любая диктатура падет. Когда-нибудь Беларусь станет свободным и уважаемым членом европейской семьи. Жыве Беларусь!

Светлана Тихановская

- Расскажите, что вы сделали, чтобы помочь Сергею Тихановскому? Вы общаетесь с его супругой Светланой Тихановской? Говорили ли вы с польскими или другими европейскими дипломатами о том, чтобы они пытались навестить его или посещать судебные заседания? Что вы сделали практически, чтобы помочь ему отстоять свои права?

- В Европарламенте мы стараемся привлекать внимание к судьбе политзаключенных в Беларуси. Я разместил в соцсетях фотографии с Тихановским на футболке. Мы проголосовали за резолюцию, в которой осуждаем политические репрессии.

Мы написали письма верховному представителю ЕС по внешней политике (Жозепу Боррелю. - Ред.), и он ответил, что дипломаты ЕС, насколько это возможно, следят за процессами в судах Беларуси. Но мы не уверены, что им удастся попасть на судебные заседания в этом процессе. Так что мы пытаемся удержать этот вопрос в центре общественного внимания и тем самым усилить дипломатическое давление на Беларусь, чтобы остановить репрессии и освободить политзаключенных.

- Но лично вы поддерживаете связь с Тихановским? Вы писали ему письма или, может быть, вы в контакте с его семьей?

- Время от времени я контактирую с Тихановской, которой приходится быть лидером борьбы от имени ее мужа. Она недавно была в Польше. Она выступала в Европарламенте, продвигает свои послания в социальных сетях, а Европейский фонд за демократию, который я помог создать, насколько я понимаю, также сделал Беларусь своим приоритетом. Мы ограничены в своих возможностях, но то, что мы можем сделать - мы делаем.

- Сейчас, спустя год после начала президентской кампании в Беларуси, как вы относитесь к Светлане Тихановской и тому, что она делает?

- У борьбы белорусов за честные выборы и демократию сейчас есть лицо, и это вызывающее симпатию лицо Светланы Тихановской. Так что у свободной Беларуси теперь есть узнаваемый во всем мире спикер и символ.

- А что вы думаете о Сергее Тихановском? Почему вы взяли шефство именно над ним?

- Я выбрал его, потому что об этом меня попросила белорусская оппозиция. Я работал министром иностранных дел еще во время предыдущих выборов, после которых Лукашенко посадил в тюрьму своих конкурентов. Так что развитие ситуации в этот раз было, к сожалению, предсказуемым.

Мы пытались подтолкнуть Лукашенко к лучшему поведению. И было время, когда он не убивал своих оппонентов, и в Беларуси даже не было политических заключенных. В то время сотрудничество между ЕС и Беларусью развивалось. Сейчас же мы ввели довольно жесткие санкции за репрессии и захват самолета Ryanair. И я считаю, что мы должны удваивать объем помощи белорусским оппозиционерам каждый раз, когда Лукашенко убивает или похищает кого-то в Европейском Союзе или увеличивает масштабы репрессий в Беларуси.

Смотрите также: