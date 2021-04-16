О Беларуси не забыли. Как депутаты бундестага поддерживают политзаключенных

По данным правозащитников на апрель 2021 года, в Беларуси насчитывается 350 политзаключенных. Шефство над белорусскими политзаключенными взяли более ста депутатов бундестага в рамках кампании, инициированной германо-швейцарской правозащитной организацией Libereco. Всего в ней участвует 164 политика - среди них депутаты Европарламента и семи национальных парламентов европейских стран.
"Политзаключенных нельзя забывать"
Депутат бундестага, социал-демократ Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner) шефствует над сыном Виктора Бабарико- Эдуардом. Депутат говорит, что несмотря то, что массовые уличные протесты практически сошли на нет, оппозиционное движение рано списывать со счетов: "Есть поговорка о том, что в конце всегда побеждает правда. И правда, в конце концов, возьмет верх над Лукашенко. Я уверен, что даже если протесты на улицах угасают, люди устали и теряют силы, они не теряют волю жить свободной стране, демократической и либеральной".
Карл-Хайнц Бруннер
По словам депутата Бруннера, его решение об участии в программе шефства над политзаключенными обусловлено такими соображениями: "Политических заключенных нельзя забывать нигде в мире, а в нашей непосредственной близости - тем более. Только благодаря такому шефству можно гарантировать, что незаконно арестованные люди действительно не будут забыты. И мы о них думаем".
"Протесты в Беларуси не смолкли, а вышли на другой уровень"
Председательпарламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) говорит, что поддержка из Германии могла сыграть роль в освобождении некоторых из белорусских политзаключенных.
Сегодня она пишет очередное письмо послу Беларуси в Берлине: "Число политических заключенных в Беларуси с момента президентских выборов значительно выросло. Произвольные аресты, жестокое насилие со стороны полиции и спецслужб, - стали обыденным явлением, юридическая помощь арестованным в большинстве случаев не допускается. Я и фракция свободных демократов в германском бундестаге резко осуждаем эти факты, грубо нарушающие права человека".
Гиде Йенсен
Гиде Йенсен - самая молодая женщина-депутат в нынешнем бундестаге, ей 31 год. Она уверена, что протесты в Беларуси далеки от завершения. Почему? "Потому что люди стоят на правильной стороне истории. И много молодых людей, и много женщин, которые уже многие месяцы выходят на улицы… Может, свой протест и акции гражданского неповиновения они перенесли на другой уровень - может быть более цифровой - но они не смолкли". И поэтому, считает депутат Йенсен, немецкие политики не должны молчать: "Мы, имеющие все права работать в оппозиции и не бояться ареста посреди улицы полицейскими - мы должны продолжать работу (по поддержке демократической оппозиции. - Ред.)".
Открытые письма, контакты с посольством, кампании в социальных сетях. Как говорит Гиде Йенсен, программа шефства над политзаключенными дает возможность депутатам лишний раз выразить свою позицию по поводу событий в Беларуси. Ее подопечный Артем Саков, который был оператором у Сергея Тихановского, был задержан еще в конце мая.
"Внимание - один из способов защиты заключенных"
Депутат от партии Союз-90/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) поддерживает блогера из Бреста Сергея Петрухина. Он пишет письма в Минск, отправляет запросы в правительство Германии о состоянии здоровья своего подопечного и считает, что протестное движение еще не подавлено. Депутат говорит: "Мы понимаем, что наше влияние ограничено. Но мы знаем, что даже символические акции привлекают внимание и вносят вклад в то, что люди, подвергающиеся преследованиям, оказываются в фокусе общественного внимания. В ситуации, в которой находится Сергей Петрухин, внимание - это единственная защита".
Омид Нурипур
Свое участие в программе шефства над политзаключенными он объясняет так: "Потому что борьба людей в Беларуси за честь и свободу настолько впечатляет, и поскольку личности типа Петрухина демонстрируют невероятное мужество в этой сложной ситуации и поэтому нуждаются в нашей поддержке".
Для немецких депутатов важно подчеркнуть, что на Западе не забыли про Беларусь и не собираются игнорировать репрессии, направленные против критиков Лукашенко.
Как говорит социал-демократ Бруннер, депутаты шефствуют над политзаключенными, "чтобы мир, Европа и Беларусь знали - мы думаем о вас, мы не забываем и мы остановимся только тогда, когда политзаключенные будут выпущены на свободу".
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз