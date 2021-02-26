Бундестаг: Российские власти усиливают нажим на гражданское общество

Власти Германии ожидают усиления "нервной реакции" российских властей на демократическое выражение мнений в стране. Такую позицию представитель федерального правительства озвучил на закрытом заседании комитет германского бундестага по правам человека, о котором стало известно в пятницу, 26 февраля. Встреча касалась ситуации с правами человека в России.

Российское законодательство все больше ограничивает гражданские и политические права после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году, отметил представитель министерства иностранных дел Германии. По его словам, расплывчатые формулировки законов дают возможность властям подавать судебные иски к политическим противникам, а в стране растет давление на гражданское общество.

Законодательство об "иностранных агентах" представитель германского внешнеполитического ведомства расценил как "осознанную стигматизацию". При этом выстроенная система власти в России в данный момент "не находится под угрозой обрушения", добавил он.

Политические заключенные и нападения на критиков Кремля

Участники встречи не обошли стороной тему политических заключенных в России. Неправительственная организация "Мемориал" относит к ним 369 человек, из которых 293 преследуемы по религиозным мотивам. Комитет бундестага отметил возросшее давление на последователей религиозной организации "Свидетелей Иеговы", а также возросшую угрозу приговоров по обвинению в экстремизме в отношении крымских татар. Кроме того, непроясненными и безнаказанными остаются нарушения прав человека в Чечне, а также нападения на критиков Кремля - включая убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года и журналистки Анны Политковской в октябре 2006-го, указали участники заседания.

Представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) высказался за более строгое применение механизмов, доступных Совету Европы (СЕ), членом которого Россия является. По его мнению, РФ не может оставаться членом СЕ, поскольку не исполнила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и тем самым переступила "красную линию". А представительница фракции Левой партии указала на необходимость поддержки всего оппозиционного движения в России, а не определенного политического направления.

Высылки дипломатов и санкции за Навального

Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США. Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке троих российских дипломатов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после визита в Москву обвинил Москву в отсутствии готовности к диалогу. Он встречался с правозащитниками и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

А в конце месяца министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций в отношении России за уголовное преследование Навального. Евросоюз предполагает впервые применить принятый в конце 2020 года санкционный механизм, направленный против нарушителей прав человека.

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