Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция?

Из-за запрета на массовые акции, действующего в Москве в связи с пандемией коронавируса, оппозиции не удастся организовать марш памяти Немцова, который ежегодно проводится в день убийства политика, 27 февраля. Муниципальный депутат, член оргкомитета марша Илья Яшин рассказал в интервью DW о том, каким мероприятием планируется заменить традиционное шествие по улицам столицы, и почему антиковидные ограничения, с его точки зрения, носят в Москве лицемерный характер.

DW: Илья Валерьевич, как обстоит в этом году дело с маршем памяти Немцова?

- Сейчас в городе действуют ограничения, связанные с эпидемией, и указ мэра Москвы прямо запрещает любые шествия, митинги и даже одиночные пикеты.

Член оргкомитета марша Немцова Илья Яшин

Поэтому в этом году у нас нет юридической возможности согласовать марш Немцова или какую-то другую уличную акцию. Тем не менее мы считаем, что у людей есть право отдать дань памяти, прийти с цветами и провести мемориальное мероприятие, что, собственно, мы и планируем сделать.

- Насколько нам известно, вы направляли какие-то документы в мэрию Москвы. Что в них говорилось и получили ли вы ответ?

- Мы направили в мэрию не документы, а письмо на имя Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин. - Ред.), в котором изложили нашу аргументацию. Мы написали, что понимаем, что согласовать марш, шествие или митинг в нынешней ситуации не представляется возможным, так как есть прямой запрет. В то же время мы указали, что у людей есть право в день скорби почтить память Немцова на том месте, где он был убит. Представители мэрии попросили уточнить, что мы имеем в виду, как именно мы видим это мероприятие. Разговор получился достаточно конструктивный. Можно сказать, что мы нашли взаимопонимание и поэтому рассчитываем, что никаких арестов и задержаний, никакого избиения, которое стало уже привычной картиной на московских улицах, на этот раз не будет.

- Не кажется ли вам странным, что, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, коммунисты вышли на улицу 23 февраля, и никто им не мешал?

- Я надеюсь, что и нам 27-го числа никто мешать не будет. Хотя я прекрасно понимаю, что все антиковидные ограничения носят довольно лицемерный характер: "друзьям" власти можно все, а против оппонентов власти используется закон. Это старый принцип. Тем не менее закон есть, и игнорировать его мы не можем, потому что знаем, чем это закончится. Людей будут бить, людей будут сажать, возбудят очередное уголовное дело по "санитарной статье" Уголовного кодекса. Мне бы хотелось в день памяти Немцова такого сценария избежать. Именно поэтому мы предприняли те усилия, которые были возможны, чтобы провести это мероприятие в мирном ключе, чтобы не было привычной картины полицейского насилия и люди могли реализовать свое право на выражение скорби в связи с гибелью Бориса Немцова и на то, чтобы отдать дань его памяти.

- Несколько дней назад на Москворецком мосту, на котором убили Бориса Немцова, в очередной раз зачистили мемориал. Как вы думаете, тот факт, что это случилось за несколько дней до трагической даты, - это совпадение?

- Когда накануне годовщины гибели Немцова полицейские вдруг начали зачищать мемориал и задерживать волонтеров, это был очень тревожный знак и, конечно, вызывало серьезные опасения. Мы задали вопрос на эту тему нашим собеседникам в мэрии Москвы, и нас заверили в том, что это - недопонимание, недоразумение, и ничего такого не планируется. И действительно: мемориал был восстановлен, сегодня там снова стоят портреты и люди приносят к нему цветы. Полицейские, как это было в течение последних лет, молча и спокойно наблюдают со стороны. Надеюсь, что это действительно было недоразумение.

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