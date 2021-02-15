 Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.02.2021

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Россия

Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция?

Из-за ковидных ограничений в Москве у оппозиции нет возможности провести 27 февраля традиционный марш памяти Немцова. Депутат Илья Яшин рассказал DW, какой акцией его заменят.

Марш Немцова в 2020 году, Москва

Марш Немцова в 2020 году

Из-за запрета на массовые акции, действующего в Москве в связи с пандемией коронавируса, оппозиции не удастся организовать марш памяти Немцова, который ежегодно проводится в день убийства политика, 27 февраля. Муниципальный депутат, член оргкомитета марша Илья Яшин рассказал в интервью DW о том, каким мероприятием планируется заменить традиционное шествие по улицам столицы, и почему антиковидные ограничения, с его точки зрения, носят в Москве лицемерный характер.

DW: Илья Валерьевич, как обстоит в этом году дело с маршем памяти Немцова?

- Сейчас в городе действуют ограничения, связанные с эпидемией, и указ мэра Москвы прямо запрещает любые шествия, митинги и даже одиночные пикеты.

Член оргкомитета марша Немцова, глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин (фото из архива)

Член оргкомитета марша Немцова Илья Яшин

Поэтому в этом году у нас нет юридической возможности согласовать марш Немцова или какую-то другую уличную акцию. Тем не менее мы считаем, что у людей есть право отдать дань памяти, прийти с цветами и провести мемориальное мероприятие, что, собственно, мы и планируем сделать.

- Насколько нам известно, вы направляли какие-то документы в мэрию Москвы. Что в них говорилось и получили ли вы ответ?

- Мы направили в мэрию не документы, а письмо на имя Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин. - Ред.), в котором изложили нашу аргументацию. Мы написали, что понимаем, что согласовать марш, шествие или митинг в нынешней ситуации не представляется возможным, так как есть прямой запрет. В то же время мы указали, что у людей есть право в день скорби почтить память Немцова на том месте, где он был убит. Представители мэрии попросили уточнить, что мы имеем в виду, как именно мы видим это мероприятие. Разговор получился достаточно конструктивный. Можно сказать, что мы нашли взаимопонимание и поэтому рассчитываем, что никаких арестов и задержаний, никакого избиения, которое стало уже привычной картиной на московских улицах, на этот раз не будет.

- Не кажется ли вам странным, что, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, коммунисты вышли на улицу 23 февраля, и никто им не мешал?

- Я надеюсь, что и нам 27-го числа никто мешать не будет. Хотя я прекрасно понимаю, что все антиковидные ограничения носят довольно лицемерный характер: "друзьям" власти можно все, а против оппонентов власти используется закон. Это старый принцип. Тем не менее закон есть, и игнорировать его мы не можем, потому что знаем, чем это закончится. Людей будут бить, людей будут сажать, возбудят очередное уголовное дело по "санитарной статье" Уголовного кодекса. Мне бы хотелось в день памяти Немцова такого сценария избежать. Именно поэтому мы предприняли те усилия, которые были возможны, чтобы провести это мероприятие в мирном ключе, чтобы не было привычной картины полицейского насилия и люди могли реализовать свое право на выражение скорби в связи с гибелью Бориса Немцова и на то, чтобы отдать дань его памяти.

- Несколько дней назад на Москворецком мосту, на котором убили Бориса Немцова, в очередной раз зачистили мемориал. Как вы думаете, тот факт, что это случилось за несколько дней до трагической даты, - это совпадение?

- Когда накануне годовщины гибели Немцова полицейские вдруг начали зачищать мемориал и задерживать волонтеров, это был очень тревожный знак и, конечно, вызывало серьезные опасения. Мы задали вопрос на эту тему нашим собеседникам в мэрии Москвы, и нас заверили в том, что это - недопонимание, недоразумение, и ничего такого не планируется. И действительно: мемориал был восстановлен, сегодня там снова стоят портреты и люди приносят к нему цветы. Полицейские, как это было в течение последних лет, молча и спокойно наблюдают со стороны. Надеюсь, что это действительно было недоразумение.

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    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция

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Организаторы заявили, что цель их акции - почтить память Бориса Немцова и высказать требование сменяемости власти в России.

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