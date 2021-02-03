 Кира Ярмыш стала обвиняемой по ″санитарному делу″ | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2021

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Россия

Кира Ярмыш стала обвиняемой по "санитарному делу"

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш находится под домашним арестом до 23 марта по делу о "нарушении санитарных норм" на акции протеста 23 января.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (фото из архива)

Пресс-секретарю оппозиционного политика Алексея Навального Кире Ярмыш сменили статус по делу о "нарушении санитарных норм" с подозреваемой на обвиняемую. Об этом сообщила Ярмыш в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 февраля.

После следственных действий с Ярмыш у ее адвоката Вероники Поляковой взяли подписку о неразглашении сведений по "санитарному делу", в которую та внесла свои замечания. В свою очередь, Ярмыш отказалась давать такую подписку.

Самая строгая мера пресечения

30 января, когда у Ярмыш должен был истечь срок административного ареста на девять суток за призывы к участию в протестах в поддержку Навального, ее задержали как подозреваемую по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве.

1 февраля ей назначили домашний арест до 23 марта. Это стало максимально строгой мерой пресечения по статье "за нарушение санитарно-эпидемиологических правил", уголовная ответственность по которой была установлена с 1 апреля 2020 года. Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади связал арест Ярмыш с ее политической позицией и деятельностью, в том числе участием в создании фильма о "дворце для Путина".

Кто еще проходит по "санитарному делу"

Акция в поддержку Навального в Москве 23 января

Акция в поддержку Навального в Москве 23 января

По делу, которое ряд СМИ называет "санитарно-эпидемиологическим", проходят также брат Алексея Навального Олег, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Они тоже помещены под домашний арест до 23 марта.

23 января и 31 января по всей России и в других странах прошли протесты в поддержку Навального. На акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек. 2 февраля суд приговорил оппозиционера к 2 годам 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше".

Смотритетакже:

  • Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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