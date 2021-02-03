Кира Ярмыш стала обвиняемой по "санитарному делу"

Пресс-секретарю оппозиционного политика Алексея Навального Кире Ярмыш сменили статус по делу о "нарушении санитарных норм" с подозреваемой на обвиняемую. Об этом сообщила Ярмыш в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 февраля.

После следственных действий с Ярмыш у ее адвоката Вероники Поляковой взяли подписку о неразглашении сведений по "санитарному делу", в которую та внесла свои замечания. В свою очередь, Ярмыш отказалась давать такую подписку.

Самая строгая мера пресечения

30 января, когда у Ярмыш должен был истечь срок административного ареста на девять суток за призывы к участию в протестах в поддержку Навального, ее задержали как подозреваемую по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве.

1 февраля ей назначили домашний арест до 23 марта. Это стало максимально строгой мерой пресечения по статье "за нарушение санитарно-эпидемиологических правил", уголовная ответственность по которой была установлена с 1 апреля 2020 года. Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади связал арест Ярмыш с ее политической позицией и деятельностью, в том числе участием в создании фильма о "дворце для Путина".

Кто еще проходит по "санитарному делу"

Акция в поддержку Навального в Москве 23 января

По делу, которое ряд СМИ называет "санитарно-эпидемиологическим", проходят также брат Алексея Навального Олег, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Они тоже помещены под домашний арест до 23 марта.

23 января и 31 января по всей России и в других странах прошли протесты в поддержку Навального. На акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек. 2 февраля суд приговорил оппозиционера к 2 годам 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше".

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