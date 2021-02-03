Олегу Навальному предъявлено обвинение по "санитарному делу"

Следственный комитет России предъявил Олегу Навальному, брату осужденного накануне оппозиционного политика Алексея Навального, обвинение по так называемому "санитарному делу". Олега Навального, который сейчас находится под домашним арестом, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Никос Парскевов.

По версии следствия, которую цитирует интернет-проект "Медиазона", неустановленные лица в период с 18 по 23 января призывали через соцсети к участию в акции за освобождение Навального, из-за чего на Пушкинскую площадь приехали те, кто должен был оставаться в домашней изоляции. "Таким образом организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - заявили 27 января в пресс-службе МВД РФ. Дело было передано Следственному комитету.

По данным "Медиазоны", обвинения по "санитарному делу" также уже предъявлены главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову и участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной. Под домашний арест отправлены глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, Любовь Соболь, пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат Люся Штейн. Оппозиционеру Николаю Ляскину суд назначил меру в виде запрета определенных действий.

От штрафа до лишения свободы

Часть 1 ст. 236 УК РФ вводит санкции за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Она предусматривает штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев 2020 года до суда дошли семь дел, возбужденных по первой части 236-й статьи. В четырех случаях суды пошли по процедуре назначения судебного штрафа - в этом случае подсудимых освобождают от уголовного преследования. В трех случаях приговоры были вынесены, но в качестве наказания тоже назначили штраф - в колонию никого не отправили, сообщает интернет-портал newsru.com.

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