 Путин идет путем Лукашенко, а ЕС неубедителен? Евродепутаты о протестах | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.02.2021

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Европа

Путин идет путем Лукашенко, а ЕС неубедителен? Евродепутаты о протестах

Два комитета Европарламента провели слушания о правах человека в России. Евродепутаты осудили арест Навального и репрессии против протестующих, и предложили ЕС перейти от слов к делу.

В зале заседаний Европарламента

В зале заседаний Европарламента

Пока глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был с визитом в Москве, в Европарламенте решили обсудить ситуацию в России после суда над оппозиционером Алексеем Навальным и задержания более 11 тысяч человек во время протестов в его поддержку в конце января. Для этого комитет по иностранным делам и подкомитет по правам человека провели в пятницу, 5 февраля, слушания о нынешней ситуации с правами человека в РФ.

Открывая обсуждение, председатель подкомитета по правам человека Мария Арена раскритиковала "жестокие репрессии" во время демонстраций против "произвольного ареста и заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального". "Нынешняя ситуация в России нас очень беспокоит. Мы становимся свидетелями массовых задержаний людей только за то, что они пытались реализовать свое право на мирные демонстрации", - добавила Арена.

Навальный и протесты: что узнали депутаты европарламента 

На слушания пригласили нескольких экспертов по правам человека в России. Преподаватель парижского Института политических исследований Саша Кулаева считает судебный приговор Навальному "чем-то новым". "Не было даже попытки властей спрятаться за какими-либо законными процедурами или сделать (приговор. - Ред.) таким, чтобы он заслуживал доверия", - добавила Кулаева и пояснила, что этот приговор "прямо и очевидно" противоречит законодательству РФ и международным обязательствам России, например, по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Власти больше не пытаются убедить кого-либо в законности того, что они делают. Они только и хотят, что сделать весомое предупреждение о том, что любое инакомыслие будет наказано, а любая попытка протеста, защиты прав или общественной активности может привести ко вреду для себя лично и для своей семьи, или же к тюрьме", - подытожила Кулаева.

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

После нее выступил юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Денис Шедов. Он рассказал евродепутатам о том, с чем столкнулись участники январских акций протеста в России. По его словам, несмотря на многие случаи неоправданного применения силы во время задержаний, против полиции не возбудили ни одного уголовного дела. В то же время на протестующих завели десятки дел. По словам Шедова, эти дела дают властям инструменты дальнейшего подавления свободы собраний.

Также юрист "ОВД-Инфо" рассказал о задержании почти 100 журналистов во время демонстраций. Шедов напомнил и о деле главреда издания "Медиазона" Сергея Смирнова, получившего 25 суток ареста за ретвит шутки о себе.

Путин идет по пути Лукашенко

Постоянному докладчику Европарламента по России Андрюсу Кубилюсу подавление протестов в РФ напомнило происходившее несколько месяцев назад в Беларуси: "Россия идет по пути Беларуси: люди протестуют и требуют перемен, а Путин идет по пути Лукашенко. Вопрос только в том, кто будет более жестоким в будущем". По мнению Кубилюса, президент России Владимир Путин последует примеру Александра Лукашенко и попытается сфальсифицировать выборы в Госдуму в сентябре. "Мы не были очень эффективными в защите избирательных прав белорусов, и я боюсь, что мы потерпим неудачу в наших усилиях помочь россиянам защитить демократию", - считает литовец Кубилюс из Европейской народной партии (ЕНП).

Бернар Гетта

Бернар Гетта

Менее пессимистичным был француз Бернар Гетта из либеральной фракции "Обновить Европу". Он уверен, что режим в Минске, как и режим в Москве, уже близок к концу. "Но это может занять много времени - как несколько лет, так и несколько месяцев. Ни я, никто другой не знает, когда именно это случится", - отметил Гетта. Он пояснил это тем, что Путин стареет и теряет поддержку в России.

За нарушения прав человека в РФ нужны санкции

О параллелях с Беларусью говорил и евродепутат от "зеленых" из Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). По его словам, поскольку Евросоюз делает много заявлений, но недостаточно подкрепляет их действиями, он теряет убедительность. "Авторитарные режимы не принимали Евросоюз всерьез, они смотрели на него свысока. А теперь мы теряем убедительность и среди гражданского общества, например, в Беларуси и России. Как же нам перейти от слов к делу?", - задался вопросом Лагодинский. Он полагает, что необходимо начать применять режим санкций за нарушения прав человека.

Сергей Лагодинский

Сергей Лагодинский

За применение нового санкционного механизма выступил и ряд других евродепутатов, например, социал-демократ из Португалии Изабель Сантош. "Для господина Путина слова не играют роли. Нужно принять четкие меры и ввести санкции. Недостаточно просто призвать к безусловному освобождению Навального и недавно арестованных (демонстрантов. - Ред.). Время слов прошло, теперь пришло время действовать", - отметила Сантош.

Французский социал-демократ Рафаэль Глюксманн напомнил о совете самого Навального евродепутатам "бить режим по кошельку", то есть вводить санкции против российских олигархов.

Как Евросоюз поддержит гражданское общество в России

Несколько евродепутатов, например литовец Пятрас Ауштрявичюс, призвали ЕС усилить поддержку гражданского общества в России. Руководитель отдела по России внешнеполитической службы ЕС Одроне Перкаускиене заявила европарламентариям, что Совет ЕС в октябре дал задание увеличить такую поддержку. "Сейчас это один из топ-приоритетов в политике ЕС касательно России", - заявила чиновник и уточнила, что Брюссель финансирует 24 новых проекта в России на общую сумму 11 млн евро. Она напомнила о законодательстве РФ, направленном на ограничение такой поддержки. "Несмотря на это, в России есть храбрые и креативные организации гражданского общества, очень желающие получить нашу поддержку", - сообщила Перкаускиене.

О поддержке российского общества заявила и польский евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга. "Но одной демократии там недостаточно. Люди (в России. - Ред.) должны порвать с предыдущей политикой внешней агрессии", - добавила она.

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