Новый законопроект об "иноагентах" в России. Что с ним не так?

С 19 января Госдума возобновляет пленарные заседания весенней сессии 2021 года. На одном из них во втором чтении рассмотрят законопроект, который расширит полномочия Минюста по отношению к некоммерческим организациям (НКО), внесенным в реестр "иностранных агентов". Многие НКО уверены: работать в новых условиях будет практически невозможно.

В чем суть законопроекта

До сих пор различные проекты законов об "иноагентах" разрабатывали депутаты или сенаторы. На этот раз небольшой документ в Госдумувнесло правительство РФ. Основное предложение: обязать НКО-"иноагентов" заранее согласовывать с Минюстом все свои мероприятия или программы. Получается, что без согласия ведомства НКО не смогут заниматься своей привычной работой. А тех, кто ослушается, ликвидируют через суд. При этом, судя по тексту законопроекта, перечня оснований для запрета программ и мероприятий нет.

Здание Госдумы

Все это - прямое вмешательство в работу НКО, считает Марина Агальцова, юрист правозащитного центра "Мемориал". "Фактически, Минюст получает право руководящего руля. Это опасно и страшно потому, что правозащитные организации часто работают с последствиями действий государства. Например, с пытками в тюрьмах или похищениями людей сотрудниками ФСБ. А здесь получается, что НКО официально могут сказать, кого они могут защищать, а кого нет", - объясняет юрист.

Марина Агальцова опубликовала петицию против законопроекта, и вместе с другими правозащитниками ведет кампанию в защиту гражданского общества. В частности, она призывает людей, которым помогли НКО-"иноагенты" в России, писать письма с просьбой не голосовать за законопроект сенаторам и депутатам Госдумы, а также публиковать посты в социальных сетях.

Как новый закон помешает работе НКО

Многие бывшие и действующие руководители НКО, с которыми побеседовала корреспондент DW, указывают на "размытость" и "юридическую непрозрачность" текста закона. Например, неясно, насколько заранее нужно согласовывать мероприятия и сколько времени будет у Минюста на ответ.

"Это делает работу организаций практически невозможной. При таком идеологическом согласовании НКО точно не смогут планировать ни долгосрочно, ни краткосрочно", - говорит Анна Ривина, специальный советник коллегии адвокатов Pen&Paper. Ее центр помощи пострадавшим от домашнего насилия "Насилию.нет" в декабре 2020 года включили в реестр "иноагентов".

Министерство юстиции России

По словам Игоря Кочеткова, правозащитника и бывшего директора программ "Российской ЛГБТ-сети" (также в реестре "иноагентов"), из-за нового закона большинство работающих организаций вынуждены будут вести двойную бухгалтерию. Для Минюста будут одни планы, а для реальной деятельности - совсем другие. "Вместо того, чтобы установитьболее жесткий контроль над НКО, государство этот контроль окончательно потеряет", - уверен Кочетков.

Кроме того, правозащитники указывают, что в самом Минюсте нет экспертов, которые бы адекватно оценили работу НКО. "В любом нормальном обществе НКО занимаются теми проблемами, на которые у государства нет либо ресурсов, либо экспертизы. Сейчас нам предлагают, чтобы те люди, которые некомпетентны в этих сферах, ставили требования для организаций, которые лучше разбираются в том, что и как делать", - говорит она.

Цель нового закона - распространить страхи в НКО

Некоторые из собеседников DW надеются, что новый законопроект не сильно повлияет на работу отдельных НКО. Так, руководитель челябинского диабетического общественного движения "Вместе" (в реестре "иноагентов" с 2018 года) Ирина Исакова считает, что все зависит от политической деятельности проекта. Лично для себя она не видит угрозы в новом законопроекте, так как ее организация - пациентская.

"Мы не имеем к политике никакого отношения. Наши цели и задачи абсолютно совпадают с государственными. Очень хочется демонизировать Минюст, но если подходить здраво… Они же чего боятся? Экстремизма, протестных настроений. А если мы занимаемся помощью больным детям и матерям? Вряд ли Минюст нас как-то застопорит", - пояснила она DW.

При этом она видит риски для своих коллег из других НКО, у которых нет статуса "иноагента". Она переживает, что в будущем они побоятся брать какие-то деньги и пожертвования. Ведь у многих платежеспособных крупных организаций, по словам Исаковой, есть сотрудничество, как минимум, с ближним зарубежьем.

Один из главных эффектов законодательства об НКО-"иноагентах" - это распространение страхов, соглашается Игорь Кочетков. "Люди не знают, за что им "прилетит", и начинают боятся всего. НКО, вероятно, будут уходить в тень. Те, кто не захочет носить этот статус, формально закроются. Но неформальные объединения людей так или иначе продолжать свою работу", - уверен правозащитник.

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