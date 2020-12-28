Роскомнадзор составил первые протоколы о нарушениях на СМИ-"иноагентов"

Роскомнадзор составил первые восемь из 18 протоколов на СМИ, признанных в РФ "иностранными агентами", за то, что на их сайтах отсутствует соответствующая маркировка. "В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 12 января. - Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов".

В документе не указывается, о каких именно СМИ идет речь, однако по информации "Интерфакса", административные дела возбуждены в отношении четырех проектов корпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода". Агентство напоминает, что в конце декабря Роскомнадзор заявил, что "первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ, находящихся под управлением одного юридического лица". Гендиректор ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Андрей Шарый сообщил "Интерфаксу", что Корпорация ранее получила уведомления от Роскомнадзора о составлении протоколов об административной ответственности за отсутствие маркировки СМИ-"иноагента".

Российский закон о СМИ-"иноагентах" вступил в силу в конце 2019 года и вызвал бурю критики. В список СМИ-"иноагентов" были включены 12 средств массовой информации, главным образом, проекты "Голоса Америки" и "Радио Свобода". В самом конце 2020 года Минюст РФ внес в него 5 физических лиц, в том числе основателя движения "За права человека" Льва Пономарева.

Смотрите также: