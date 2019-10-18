 Минюст РФ внес центр ″Насилию.нет″ в список ″иностранных агентов″ | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2020

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Россия

Минюст РФ внес центр "Насилию.нет" в список "иностранных агентов"

Решение Минюста отнести НКО к "иноагентам" обусловлено законопроектом против домашнего насилия, считает соучредительница московского центра "Насилию.нет" Анна Ривина.

Женщина в красной куртке поднимает ладонь

Министерство юстиции России во вторник, 29 декабря, включило центр помощи пострадавшим от домашнего насилия "Насилию.нет" в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции "иностранного агента". Соучредительница НКО Анна Ривина считает, что решение в значительной степени обусловлено законопроектом против насилия.

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций. Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

В Европе критикуют декриминализацию семейных побоев в РФ

В марте 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Его составители раскритиковали перевод домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения.

Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", отмечается в документе. ЕКРН настоятельно призвала российские власти пересмотреть этот закон.

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    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

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    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


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