Минюст РФ внес центр "Насилию.нет" в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России во вторник, 29 декабря, включило центр помощи пострадавшим от домашнего насилия "Насилию.нет" в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции "иностранного агента". Соучредительница НКО Анна Ривина считает, что решение в значительной степени обусловлено законопроектом против насилия.

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций. Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении.

В Европе критикуют декриминализацию семейных побоев в РФ

В марте 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Его составители раскритиковали перевод домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения.

Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", отмечается в документе. ЕКРН настоятельно призвала российские власти пересмотреть этот закон.

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