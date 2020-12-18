Комментарий: Кто и как должен отстаивать женские интересы в России

К концу 2020 года резко возобновилась активность вокруг принятия закона о профилактике домашнего насилия в России. Сначала депутаты Госдумы в начале декабря наконец вернулись к работе над проектом документа. Потом началась пикировка между Россией и Советом Европы, инструменты давления которого остаются последней юридической возможностью хоть как-то повлиять на российские власти извне.

Жалобы на домашнее насилие - сразу в ЕСПЧ

Во-первых, ЕСПЧ впервые принял в работу жалобу на домашнее насилие без исчерпания - это значит, что заявительница даже не обращалась в российские суды, собрав лишь отказы из полиции и справки о синяках. Об этом на днях сообщила Ольга Гнездилова, адвокат из "Правовой инициативы", представляющей в ЕСПЧ интересы россиянок, переживших домашнее насилие.

Лола Тагаева

"Прежде должны были быть исчерпаны все эффективные средства правовой защиты внутри страны. И раньше такие дела не проходили", - объясняет Гнездилова. По ее словам, прецедент может означать только, что "суду настолько очевидно, что российские власти не собираются защищать российских женщин от домашнего насилия, что ЕСПЧ не считает нужным гонять их по всем бесполезным кругам ада российской систем. Жалобы в ЕСПЧ на домашнее насилие теперь будут попадать и рассматриваться быстрее, а Страсбург окажется ближе, чем мировой судья".

А во-вторых, параллельно за тем, как в России выполняются уже вынесенные ЕСПЧ постановления, следит и Комитет министров Совета Европы. Дело в том, что Российская Федерация наконец отчиталась перед Советом Европы о проделанной работе по борьбе с домашним насилием в рамках исполнения решения ЕСПЧ по первому рассмотренному делу - "Володина против России". Тогда суд заявил, что российские власти не приняли необходимых мер для защиты истицы, несмотря на двухлетние жалобы в полицию на жестокое обращение бывшего партнера, и запросил отчета.

Власти в России начали контрнаступление

Россия его подготовила, указав, что помимо разработки законопроекта были проведены тренинги для журналистов, конкурс на лучший рекламный ролик, статьи, а также поездки в Швецию для обмена опытом. Комитет министров на это откровенное манкирование ответил рекомендацией о необходимости вернуть уголовное наказание за домашнее насилие вне независимости от степени причиненного ущерба и того, состоят ли жертва и нарушитель в браке, а также выдавать защитные ордера и оказывать помощь жертве, которая не имеет возможности съехать от насильника.

Однако пока что вместо быстрого принятия закона в России, во-первых, инициируют закон о тюремном наказании до пяти лет за клевету о сексуализированном насилии - как будто вопреки всей общественной кампании по поддержке жертв насилия; во-вторых, выдворяют из страны директора вышеупомянутой "Правовой инициативы" Ванессу Коган; в-третьих, начинают проверку центра "Насилию нет" - министерство юстиции сообщило "Коммерсанту", что причиной проверки стало то, что центр якобы не подал заявление о включении организации в реестр "иностранных агентов".

Очевидно, что, несмотря на все давление правозащитных организаций и рост феминистической повестки в стране, власти в России не только не собираются принимать закон, а наоборот, разворачивают карательную машину против тех, кто защищает женщин или открыто говорит о насилии.

Когда же примут закон о борьбе с домашним насилием

Так когда же в России закон все же примут? Главный его лоббист депутат Госдумы Оксана Пушкина на фестивале Moscow FemFest в ходе сессии "Есть ли у политики пол?" поделилась таким мировым опытом: законы о профилактике бытового насилия принимались теми парламентами, где женщины и мужчины были представлены в пропорции 50 на 50.

Также, по ее словам, закон о профилактике семейно-бытового насилия обычно поддерживают мужчины, у которых есть дочери. То есть без реального осознания проблемы применительно к себе и активного законотворчества самих женщин дело, скорее всего, не двинется с мертвой точки. Сегодня в Госдуме 70 женщин из 450 депутатов, в Совете Федерации - 29 женщин из 170 сенаторов, а в правительстве - лишь одна женщина, остальные 20 министров - мужчины.

То, что для отстаивания женских интересов нужны именно женщины, первыми около 30 лет назад поняли в Скандинавии, самом продвинутом в плане гендерного равноправия регионе. Там была введена так называемая позитивная дискриминация, основанная на квотировании, и в первую очередь - в органах власти.

Его логика такова: квоты нужны для переходного периода, чтобы компенсировать долгие годы мужского доминирования в политике. Как яркий итог этой политики в 2019 году весь мир облетели фотографии нового правительства Финляндии, где очень молодые женщины составили подавляющее большинство в сформированном кабинете - в него вошли 12 женщин и 7 мужчин. И возглавила это правительство тоже женщина.

Одного формального участия женщин в политике недостаточно

Однако само квотирование ради формального представительства не имеет смысла. Пример - Беларусь, там после выборов в парламент 40 процентов депутатов - это женщины. Но какие? По словам основательницы проекта "Гендерный маршрут", председателя Совета "Белорусской организации трудящихся женщин" Ирины Соломатиной, депутатки выбирались под патронажем Александра Лукашенко, и, кстати, именно женщины в большей степени в качестве членов избирательных комиссий занимались фальсификацией президентских выборов в его пользу.

Так же, как, например, именно женщина Тамара Плетнева, сопротивляющаяся принятию закона о домашнем насилии, возглавляет комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Что касается Беларуси, то, несмотря на то, что протест возглавили женщины, саму протестную повестку вряд ли можно назвать проженской - отстаивающей женские интересы.

Поэтому одного формального участия женщин в политике недостаточно. Нужно реальное вовлечение и взаимоподдержка, которую продемонстрировали не так давно женщины в Польше, добившиеся пересмотра решения правительства о фактическом запрете абортов. В России же патриархат - одна из важных несущих идеологем существующего режима, и пока в Госдуме за принятие закона заметно бьется одна Оксана Пушкина, его ждет нелегкая судьба. Радует одно - "Марш матерей" в свое время доказал, что женщины в России способны объединяться под знаменами общей угрозы. Мощная солидарность и поддержка женщин нужна теперь и закону о домашнем насилии.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и организатор проекта о гендерном просвещении MoscowFemFest, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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