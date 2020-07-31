Комментарий: Суд присяжных по делу сестер Хачатурян должен стать процессом года

Тот факт, что дело сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных, может вывести на новый уровень дискуссию о домашнем насилии в России. Давно пора, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Резонансное дело сестер Хачатурян сразу разделило российское общество на две части: одни считают Ангелину, Крестину и Марию жертвами, другие называют их убийцами. Горячие споры в соцсетях и циничные ток-шоу на федеральных каналах затмили, однако, главное: как государство относится к жертвам домашнего насилия, особенно в том случае, если абьюзер убит.
Проблема в том, что статья о необходимой обороне написана довольно абстрактно, доказать ее сложно, логика же следствия приблизительно такова: если есть труп, значит это убийство. В случае с сестрами Хачатурян следователи возбудили дело по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". И несмотря на то, что в генпрокуратуре это обвинение поначалу просили переквалифицировать, именно в таком виде дело ушло в суд.
Примечательно, что гособвинение на процессе будут представлять две женщины: Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова. Семененко известна именно как специалист по работе с присяжными. Она, в частности, был прокурором в делах об убийствах политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской.
Очевидно, что для генеральной прокуратуры этот процесс очень важен. Перед обвинением стоит задача: доказать убийство по предварительному сговору. Защита делает упор на то, что отец систематически применял насилие, в том числе сексуальное, по отношению к дочерям. Эмоционально это будет тяжелый процесс для присяжных. Однако общество должно внимательно следить за этим делом: проблема домашнего насилия в России слишком остра.
Около 80 процентов женщин, которые отбывают сроки за убийство, так или иначе были жертвами домашнего насилия. Сестры Хачатурян могут пополнить эту статистику. Тем важнее, чтобы внимание к процессу и к проблемам, которые он обнажит, проявляло не только общество, но и государство. И я имею в виду не государственного обвинителя.
Госдума в 2017 году приняла закон о декриминализации побоев в семье. Спустя год уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала это ошибкой. Сейчас, в 2020 году, ситуация остается прежней. О проблеме вспоминают лишь после громких случаев домашнего насилия, после чего интерес к теме опять угасает. Именно поэтому рассмотрение дела сестер Хачатурян судом присяжных так важно.
Законодатели, которые изредка комментируют тему, должны увидеть, что проблема домашнего насилия и всего, что его сопровождает, это не просто трагедия отдельных семей. И это не единичные случаи. Законы, которые связаны с подобными историями, нужно подвергнуть ревизии. Что такое необходимая оборона? Куда может обратиться жертва домашнего насилия? Как государство может защитить таких людей, как сестры Хачатурян? Какой будет дальнейшая судебная практика по похожим делам? Все эти вопросы требуют если не немедленного ответа (это, конечно, невозможно), то уж точно широкого обсуждения.
Я не знаю, каким будет вердикт присяжных. Могу предположить, что и сторона обвинения будет выглядеть убедительно, но что и адвокаты собрали максимум доказательств в пользу версии о необходимой обороне. Я надеюсь, что общество будет внимательно следить за этим процессом, и споры по линии "жертвы-убийцы" уступят место более углубленной дискуссии.
Но главным результатом этого процесса должно стать коренное изменение отношения государства к жертвам домашнего насилия. К тем, кто сейчас может надеяться либо на помощь отдельных НКО, либо на то, что очередной акт насилия не приведет к ответу участкового - "если вас убьют, мы ваш труп обязательно опишем" - и последующему убийству, как это было совсем недавно в Орле. Нашему государству уже хватит трупов из-за домашнего насилия.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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