Письма, деньги, шефство: правозащитник о помощи политзаключенным Беларуси

Libereco - немецко-швейцарская неправительственная организация, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси. О ее работе в связи с прошедшими президентскими выборами и протестами после них DW поговорила с руководителем немецкой секции Марко Фибером (Marco Fieber).

DW: Что изменилось в вашей работе после протестов? Сместился ли фокус?

Марко Фибер: Наша самая крупная кампания сейчас - это шефство над политзаключенными. Мы начали ее еще за несколько недель до выборов, поскольку задержания шли уже тогда. Сегодня в Беларуси более 200 политзаключенных, и мы знаем, что правозащитный центр "Весна" проверяет десятки новых случаев. Столько еще никогда не было. В рамках кампании #WeStandBYyou мы предлагаем европейским депутатам стать "опекунами" того или иного политзаключенного. Такую акцию мы проводили и в 2011 году. В своем выборе "опекунов" и "подопечных" мы ориентируемся на список политзаключенных, который составляет "Весна", а также учитываем интересы парламентариев. Например, если политзаключенный - студент, мы предлагаем шефство над ним более молодому политику, если он из христианско-демократической среды, то его поручают депутату с похожими взглядами.

- 150 политиков взяли шефство над белорусами. Наибольшую активность проявляют депутаты немецкого бундестага и Европарламента. Например, депутат парламента ФРГ Клаудия Рот (Сlaudia Roth) взяла шефство над Марией Колесниковой, лидер фракции партии "Союз-90"/"зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) - над волонтером правозащитного центра "Весна" Андреем Чепюком. В чем конкретно заключается такое шефство?

- Некоторые депутаты поддерживают связь с семьями политзаключенных и их адвокатами. Большинство отправляют письма. Многие делают это через посольство в Беларуси или через министерство иностранных дел ФРГ, чтобы они уж точно дошли. Некоторые стартовали небольшие инициативы, к примеру, фотоакции. Спектр очень широкий.

Лидер фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт - участница кампании в поддержку политзаключенных в Беларуси

- Вы также призвали всех отправлять письма или открытки в тюрьмы.

- Это то, что может сделать каждый. Мы запустили эту акцию перед Рождеством и до сих пор продолжаем ее. В соцсетях каждый месяц мы напоминаем о политзаключенных, у которых в этом месяце день рождения с просьбой отправить ему поздравления. Многие фотографируют свои послания. Только таких фотографий мы получаем по несколько десятков в неделю - из Германии, Швейцарии, Канады, Нидерландов и других европейских стран.

- Libereco также запустила петицию, адресованную ректорам белорусских вузов с требованием остановить репрессии в отношении студентов. Под ней подписались почти 8000 человек.

- Мы пытаемся привлечь внимание. Протестующие в Беларуси представляют широкий срез общества. Среди них очень много студентов. Более сотни были задержаны, еще столько же отчислены из вузов. Эту кампанию мы проводим совместно с объединением белорусских студентов в Германии Aktionsbündnis Belarus. Помимо студентов еще одна большая группа пострадавших - журналисты. Мы рассылаем мейлы белорусским чиновникам - в администрацию президента, генеральную прокуратуру, министерство юстиции и другие учреждения. И даже получили один официальный ответ, что очень необычно! Важно напоминать им о том, что за рубежом следят за cитуацией в Беларуси и проявляют солидарность.

Мы полагаем, что большинство белорусов не приемлют действующую власть и что на госпредприятиях и в госучреждениях работают люди, несогласные с тем, что происходит в стране. Однако за открытую поддержку протестов сейчас можно заплатить высокую цену. Многие к этому не готовы. Но мы верим, что кампании солидарности не остаются незамеченными.

- Вы также собираете частные пожертвования. Охотно ли европейцы жертвуют средства для белорусов? И на что вы эти средства тратите?

- Мы делаем это с 2009 года, как только начали заниматься защитой прав человека в Беларуси. Но столько средств, сколько мы смогли собрать сейчас в Германии и Швейцарии, нам еще никогда не жертвовали. Они предназначены для фонда By_help, оказывающего поддержку жертвам репрессий. Осенью набралось примерно 20 тысяч евро. Еще столько же в январе. Президентские выборы прошли полгода назад, а пожертвования до сих пор поступают ежедневно.

- Вы наблюдаете за событиями в Беларуси. Что можете сказать о динамике протестов? Они утихли?

- Свою роль сыграла зима и холодная погода. Протесты маленькими группами во дворах - новая тактика. Так проще избежать силового разгона и сигнализировать о своем несогласии. Каждые выходные, да и посреди недели люди объединяются, чтобы протестовать. И я уверен, самое позднее в августе, к годовщине выборов, на улицу вновь выйдут десятки тысяч, чтобы напомнить о том, как жестко режим обошелся с теми, кто с ним несогласен.

Марко Фибер

Это патовая ситуация. С одной стороны, есть Лукашенко и его властный аппарат, который, как мы видели, он может защитить только с применением насилия и с помощью самых близких своих соратников. С другой стороны, очень большая часть людей активно или пассивно сопротивляются его режиму и не признает его легитимность. Но они не хотят платить слишком высокую цену, публично протестовать или увольняться с работы в знак несогласия. Но в долгосрочной перспективе у режима Лукашенко нет шансов. Думаю, больше президентских выборов с его кандидатурой не будет, поскольку это послужит поводом для масштабных протестов. Поэтому он пообещал реформы. Но за почти 27 лет это не первый раз, когда он говорит, что готов отдать часть властных полномочий. После этого все было только наоборот.

- То есть, вы не верите в готовность властей к диалогу с теми, кто выступает за перемены?

- Уже само по себе Всебелорусское народное собрание - просто анекдот. Там не было ни одного независимого кандидата. Это свидетельствует об отсутствии стремления к диалогу. Но самым абсурдным был визит в Лукашенко в СИЗО КГБ, где он встретился с задержанными представителями оппозиции. О чем это говорит, если президент ведет диалог в тюрьме?! Также все высказывания Лукашенко показывают, что на самом деле он к диалогу не готов.

- На ваш взгляд, какая конституция нужна Беларуси?

- Должны решить сами жители страны. Но лучше всего, если бы это была парламентская конституция.

- Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею. Сейчас под вопросом "Евровидение". Считаете ли вы отмену крупных международных мероприятий оправданным и эффективным инструментом давления на белорусские власти?

- Да. И так думаю не только я, но и многие белорусы. Было видно, какое давление они оказывали в соцсетях, особенно на спонсоров чемпионата. Хоккей - любимый вид спорта Лукашенко, поэтому с чемпионатом по хоккею особая ситуация. Лишение этого состязания причиняет ему боль сильнее, чем протесты. Поэтому отмена была правильным решением Международой федерации хоккея. Но проблема в том, что это решение запоздалое.

Беларуси вообще нельзя было предоставлять право на чемпионат. Уже в 2014 году, когда проводился предыдущий чемпионат, в Беларуси пренебрегали правами человека. Бездомных выгоняли из городов, над ними издевались. Тогда в стране была диктатура и сейчас она только усилилась. Режиму нельзя позволить проводить большие мероприятия международного значения и с их помощью выставлять себя в выгодном свете. В случае с хоккейным чемпионатом это было предотвращено. Так должно быть и с Евровидением".

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