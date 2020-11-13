 Немецкие депутаты взяли шефство над политзаключенными в Беларуси | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.12.2020

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Германия

Немецкие депутаты взяли шефство над политзаключенными в Беларуси

Десятки депутатов бундестага провели акцию солидарности с репрессированными участниками мирных протестов в Беларуси. Репортаж DW с акции, которую из-за коронавируса пришлось перенести в виртуальное пространство.

Фотографии депутатов бундестага на экранах компьютеров

Онлайн акция депутатов бундестага

В знак солидарности с репрессированными участниками мирных протестов в Беларуси около сотни депутатов бундестага, представляющие все парламентские партии за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии", взяли шефство над конкретными политзаключенными. В среду, накануне отмечаемого 10 декабря всемирного Дня прав человека, они провели онлайн акцию, продемонстрировав имена своих подшефных.

Нарушения прав человека всего в тысяче километров от бундестага

Вначале мероприятие планировалось провести в просторном фойе одного из зданий бундестага, где депутаты-"шефы" могли бы выстроиться в ряд, держа в руках плакаты с именами белорусских политзаключенных, и выступить с заявлениями. Но из-за обострения в Германии ситуации с коронавирусом акцию #WeStandBYou пришлось перенести в виртуальное пространство.

Акция протеста в Минске

С 9 августа в Беларуси не стихают акции протеста против шестого президентского срока Лукашенко

"Беларусь - страна не где-нибудь, а в центре Европы, всего в тысяче километров от бундестага, - напомнила в интервью DW одна из инициаторов кампании, глава комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) из фракции либералов. - И мы видим здесь не только после августовских выборов, итоги которых Лукашенко грубейшим образом сфальсифицировал, систематические нарушения прав человека, прав на оппозицию, на свободные выборы".

Цель акции, по ее словам, - напомнить о том, что в Беларуси есть сотни, тысячи политзаключенных, "брошенных за решетку только за то, что они вышли на улицу потребовать проведения свободных выборов".

"Мы видим, что происходит в Беларуси"

"Подшефный" самой Гиде Йенсен - Артем Саков, член команды Светланы Тихановской, который был арестован еще в мае, то есть задолго до президентских выборов. "Его "преступлением", - рассказала она, - было только то, что он работал для оппозиционной политической деятельницы и выступал за проведение свободных и честных выборов".

Гиде Йенсен

Гиде Йенсен

Франк Швабе (Frank Schwabe) из фракции социал-демократов взял шефство над брошенным за решетку белорусским блогером Александром Кабановым. Акцией #WeStandBYou депутат рассчитывает добиться того, чтобы в Беларуси поняли, что "мировое сообщество смотрит на происходящее в этой стране, видит жестокие репрессии властей против участников мирных демонстраций за свободу".

Франк Хайнрих (Frank Heinrich) из фракции консерваторов объяснил в интервью DW свои мотивы и мотивы коллег так: "У нас, в парламенте, есть очень хороший положительный опыт - публично называть людей, ставить в центр внимания их имена, их лица". Хайнрих напомнил, что в прошлом широкая огласка имен политзаключенных, над которыми лично он брал шефство, уже приводила к их освобождению, в частности, во Вьетнаме.

Депутаты бундестага о реакции правительства Германии

Этот представитель одной из правящих в Германии партий считает, что, в общем и целом, правительство Германии и Евросоюз оказывают достаточно сильный нажим на власти в Минске, хотя как правозащитнику ему хотелось бы и больше. "Но, - говорит депутат, - необходимо и соблюдать баланс - и в том, что касается отношений как с самой Беларусью, так и с другими странами, к которым мы выдвигаем похожие требования".

Иной точки зрения придерживается Гиде Йенсен. Она считает, что официальный Берлин был слишком медлительным и недостаточно решительным в своей реакции на голосование 9 августа и последовавшие после дня выборов события в Беларуси. "А ведь заранее было ясно, что честных и свободных выборов там не будет", - добавила она. Либералы же, напомнила Йенсен, уже в начале сентября внесли в бундестаг проект резолюции, предусматривавшей целый ряд мер зримой поддержки участников мирных протестов и белорусской оппозиции.

А затем на встрече руководства фракции либералов со Светланой Тихановской было выдвинуто предложение учредить в Минске бюро DW для того, чтобы полнее обеспечивать белорусам доступ к объективной и независимой информации, в том числе, на белорусском языке и по всем возможным каналам, включая социальные сети. "Такой проект, - заявила Йенсен, - немецкое правительство вполне могло бы поддержать".

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  • Анатолий Михайлов

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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