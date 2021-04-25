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Политик Григорий Костусев
Фото: DW/A. Timarov

Григорий Костусев

Григорий Костусев - политик, лидер Партии БНФ, политзаключенный.

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Контекст

Всебелорусское народное собрание, февраль 2021 года

Запретить любое мнение: власти РБ строят партийную систему?

Запретить любое мнение: власти РБ строят партийную систему?

После перерегистрации в Беларуси осталось только четыре партии. DW спросила экспертов, повлияет ли это на выборы-2024.
Политика29 ноября 2023 г.
Дворец Республики в Минске, 2021 год

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Белорусский парламент принимает новый закон о партиях. Останутся ли они в стране?
Политика24 января 2023 г.
Weißrussland, Minsk, KGB - Komitee für Staatssicherheit

В Минске начался процесс по делу "о покушении на Лукашенко"

В Минске начался процесс по делу "о покушении на Лукашенко"

За время в СИЗО у Григория Костусева и Александра Федуты сильно испортилось здоровье. За что их судят - у DW.
Конфликты29 июля 2022 г.
Литературовед и политический обозреватель Александр Федута

"Режим дошел до озверения": филологи - в защиту Федуты

"Режим дошел до озверения": филологи - в защиту Федуты

Сотни писателей, ученых и журналистов из России и других стран требуют освободить политолога Александра Федуту.
Правосудие и закон5 мая 2021 г.
Рабочий кабинет Григория Костусева после обыска остается в нетронутом виде

Мог ли лидер БНФ готовить в Беларуси госпереворот из Шклова?

Мог ли лидер БНФ готовить в Беларуси госпереворот из Шклова?

Последние месяцы Григорий Костусев безвыездно жил в провинциальном городке на Могилевщине. Репортаж DW.
Правосудие и закон27 апреля 2021 г.
Политолог Александр Федута

ГосТВ Беларуси показало признания по делу о "госперевороте"

ГосТВ Беларуси показало признания по делу о "госперевороте"

Гостелеканал ОНТ называет признаниями двухсекундные видео с тремя обвиняемыми по делу о "госперевороте" в Беларуси.
Конфликты25 апреля 2021 г.
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