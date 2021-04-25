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Фото: DW/A. Timarov
Григорий Костусев
Григорий Костусев - политик, лидер Партии БНФ, политзаключенный.
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Контекст
Запретить любое мнение: власти РБ строят партийную систему?
Запретить любое мнение: власти РБ строят партийную систему?
После перерегистрации в Беларуси осталось только четыре партии. DW спросила экспертов, повлияет ли это на выборы-2024.
Политика
29.11.2023
29 ноября 2023 г.
"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет
"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет
Белорусский парламент принимает новый закон о партиях. Останутся ли они в стране?
Политика
24.01.2023
24 января 2023 г.
В Минске начался процесс по делу "о покушении на Лукашенко"
В Минске начался процесс по делу "о покушении на Лукашенко"
За время в СИЗО у Григория Костусева и Александра Федуты сильно испортилось здоровье. За что их судят - у DW.
Конфликты
29.07.2022
29 июля 2022 г.
"Режим дошел до озверения": филологи - в защиту Федуты
"Режим дошел до озверения": филологи - в защиту Федуты
Сотни писателей, ученых и журналистов из России и других стран требуют освободить политолога Александра Федуту.
Правосудие и закон
05.05.2021
5 мая 2021 г.
Мог ли лидер БНФ готовить в Беларуси госпереворот из Шклова?
Мог ли лидер БНФ готовить в Беларуси госпереворот из Шклова?
Последние месяцы Григорий Костусев безвыездно жил в провинциальном городке на Могилевщине. Репортаж DW.
Правосудие и закон
27.04.2021
27 апреля 2021 г.
ГосТВ Беларуси показало признания по делу о "госперевороте"
ГосТВ Беларуси показало признания по делу о "госперевороте"
Гостелеканал ОНТ называет признаниями двухсекундные видео с тремя обвиняемыми по делу о "госперевороте" в Беларуси.
Конфликты
25.04.2021
25 апреля 2021 г.
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