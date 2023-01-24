"Зачистка" политических партий в Беларуси: кто выживет

Белорусский парламент 25 февраля рассмотрит сразу в двух чтениях закон о деятельности политических партий и общественных объединений. Сейчас в стране официально зарегистрировано 15 партий. Останутся ли они после принятия нового закона? Об этом DW поговорила с политиками и экспертами.

Что сейчас происходит с партиями и активистами

В стране разгромлены независимые профсозы и НГО, но 15 политических партий, включая оппозиционные, по-прежнему имеют регистрацию, официальное членство, офисы - впрочем, у некоторых они опечатаны.

"Большинство этих партий фейковые, власти их реанимируют, чтобы они покричали возле посольств или заняли места "наблюдателей" на выборах. Реальных оппозиционных структур около шести", - объясняет DW политик Анатолий Лебедько, экс-глава Объединенной гражданской партии (ОГП).

Многие лидеры и активисты находятся в заключении или уехали. Так, в сентябре 2022 года по делу о "госперевороте" на 10 лет осужден председатель Партии БНФ 65-летний Григорий Костусев. Последний по времени приговор лидеру партии вынесен 3 ноября 2022-го: глава ОГП Николай Козлов получил 2,5 года колонии, по мнению Анатолия Лебедько – за то, что ОГП не остановило деятельность. Руководство Белорусской социал-демократической партии (Грамада) находится за границей.

Андрей Дмитриев был задержан в январе 2023 года Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Лидеры еще трех партий - в стране и на свободе, хотя и почти незаметны сейчас в публичном пространстве. Это председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, глава партии "Зеленые" Дмитрий Кучук и экс-кандидат на выборах 2020 года Сергей Черечень, возглавляющий Партию "Грамада".

На условиях анонимности DW поговорила с несколькими партийными активистами в Беларуси.

"Формально партии есть, но что сейчас можно делать и не сесть - непонятно, - говорит политик, который сейчас не ведет никакой деятельности. Уезжать из страны или сесть в тюрьму он не хочет. - Может, раз в месяц-два некоторые активисты собираются чаю попить. Но это встречи узким кругом, просто пообщаться, увидеться."

Заметным на политическом фоне было движение "Говори правду", его лидеры Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич также в Беларуси. В январе 2021 года экс-кандидат в президенты на выборах 2020 года Дмитриев заявил, что движение создает "Нашу партию". 11 января 2023 года политика задержали в Минске, сейчас он находится в СИЗО с обвинением по "народной" 342-й статье УК за протесты.

"Оппозиционным партиям нет места в новой системе"

Собеседники DW из политических кругов ждут закона о политических партиях с невыполнимыми условиями, по которому их закроют "легальным" способом.

"Само существование оппозиционных политических партий сейчас - парадокс и загадка, - говорит политический аналитик проекта "Позірк" Александр Класковский. - С 2020 года Лукашенко поручал "навести порядок" с партиями, которые "отклонились от своих уставов и задач". Моя версия: его убедили не спешить, так как готовили законы о гражданском обществе и партиях. Вот примут закон - и под него проведут зачистку".

С конца 2022 года законопроект о партиях в парламенте, рассмотрение в двух чтениях назначено на 25 января 2023-го. Среди серьезных новшеств - повышение минимальной численности учредителей с 1000 человек до 5000. Учредителями могут быть только люди, постоянно живущие в Беларуси.

"Предполагается, чтобы партия имела свои организационные структуры не менее чем в трети районов каждой области. Но кто им даст в аренду помещения под юридический адрес? А не будет юрадресов – не будет госрегистрации. Да и финансово это не дешево. Даже если считать аренду $50 в месяц, то за год надо будет заплатить порядка $25000", - подсчитывал политик Андрей Дмитриев в своем Telegram-канале 3 января, за неделю до задержания.

У партий будет три месяца после принятия нового закона для того, чтобы представить в Минюст документы для перерегистрации - или ликвидироваться.

"Судьба оппозиционных партий незавидна, им нет места в новой системе. Из партий хотят сделать полную бутафорию. Оппозиции не предусмотрено, - говорит Александр Класковский. - На 25 февраля 2024 года в Беларуси назначен Единый день голосования. К этой электоральной кампании хотят "навести порядок" и с партиями, и с гражданским обществом. Думаю, летом-осенью 2023 года и пройдет "зачистка".

Провластный политолог Петр Петровский в своем Telegram-канале написал, что, по его мнению, "перерегистрацию смогут пройти не более 5 партий".

Провластные коммунисты и "Белая Русь"

А могут ли исчезнуть все партии, включая провластные? "Лукашенко боится любой движухи, появления новых фигур, партийной жизни. Но чтобы партий не стало вообще - маловероятно. Бутафория нужна даже для тоталитарных режимов. Люббисты его сейчас и убеждают, я думаю, в том, что декорации лучше оставить. Опять же, вдруг с Западом еще придется договариваться. Можно будет показать, что он не все выжег", - считает Александр Класковский.

Примерный сценарий "партийной жизни" в Беларуси после принятия нового закона у политолога и политиков почти одинаков: подобие политической системы из лояльных партий.

"Провластные коммунисты - "левые". "Центристами" может стать та же "Белая Русь" (провластное объединение - Ред.) в виде партии. Есть и либерал-демократы Гайдукевича. Возможно, существующие на бумаге "мертвые" партии оставят для создания бутафории в избирательных комиссиях или одну-две новые партии зарегистрируют", - говорит аналитик.

То, что к Единому дню голосования 2024 года не останется оппозиционных партий, прогнозировал до задержания и Дмитриев: "Останется де-факто одна "партия власти", разделенная де-юре на две-три зарегистрированных (....). Их единственная функция - поддерживать с разных сторон решения Лукашенко. Таким образом, в 2024 году Беларусь завершит переход к однопартийной системе. А чем такая система закончилась 30 лет назад – мы хорошо помним".

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