Лидер оппозиционной партии Беларуси осужден на три месяца

Суд Ленинского района Минска приговорил лидера Объединенной гражданской партии Беларуси и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова, ранее являвшегося доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, к трем месяцам ареста. Сообщение об этом обнародовано в пятницу, 6 августа, в белорусской столице не зарегистрированным в Беларуси правозащитным центром "Весна".

Козлова признали виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Однако конкретные эпизоды неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме. Козлову назначено максимальное наказание по данной статье, говорится в сообщении.

Суд над Колесниковой и Знаком еще не закончен

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, находящийся на этом посту с 1994 года. Как объявил ЦИК, за Лукашенко проголосовали свыше 80 процентов избирателей, а за Светлану Тихановскую – немногим более 12 процентов. Это вызвало в стране массовые протесты, на фоне которых сторонники Тихановской создали Координационный совет, призывающий к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.

Белорусские власти признали совет неконституционным. Ряд оппозиционных политиков были арестованы либо выехали из страны. В настоящее время в Минске в закрытом режиме идет суд над членами президиума Координационного совета Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

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