В Беларуси возбуждено дело против доверенного лица Тихановской

В Беларуси возбуждено уголовное дело против главы Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Как сообщается в Telegram-канале оппозиционного Координационного совета (КС) в среду, 10 марта, дело заведено по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Ранее Козлов трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя свое законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции, говорится далее в сообщении. После отказов его несколько раз вызывали для дальнейших разбирательств, при этом за отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля Козлов получил административное наказание в виде 15 суток.

После одного из разбирательств Козлова незаконно отправили в изолятор временного содержания на Окрестина, где он пробыл 72 часа в условиях, которые, по его словам, "в XXI веке можно назвать пытками". "Когда так поступают с политическими оппонентами - это низко, - приводит КС слова Козлова. - Свою некомпетентность эти следователи пытаются скрыть подписками о неразглашении".

Козлов - доверенное лицо Светланы Тихановской

Николай Козлов, являющийся доверенным лицом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, был избран председателем ОГП в конце ноября 2020 года.

В Беларуси не утихают акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали КС для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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