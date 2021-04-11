 В Беларуси на год отодвинули местные выборы. На что это повлияет? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.06.2021

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Беларусь

В Беларуси на год отодвинули местные выборы. На что это повлияет?

Парламент Беларуси в первом чтении принял поправки в конституцию, вводящие единый день голосования. Теперь местные выборы, скорее всего, пройдут минимум на год позже - в 2023 году, вместе с парламентскими.

Дом правительства в Минске

Дом правительства в Минске

Обе палаты белорусского парламента в пятницу, 25 июня, одобрили в первом чтении внесенный Александром Лукашенко законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Он предусматривает введение в стране единого дня голосования. Что, в свою очередь, означает возможность проведения выборов в местные советы (крайний срок на данный момент - 18 января 2022 года) одновременно с выборами парламентскими, которые должны состояться в 2023-м.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина ранее поддержала идею единого дня голосования, заявив, что в случае принятия такого решения депутатов местных советов изберут в 2023 году. Таким образом, ближайшая по времени крупная политическая кампания в Беларуси отодвигается более чем на год. Для чего это сделано и как повлияет на ситуацию в стране - у DW.

Зачем белорусским властям понадобился единый день голосования?

"Очень жаль, потому что можно было бы сделать местные выборы одним из первых шагов в сторону примирения и восстановления законности в стране", - так в интервью DW оценил принятие в первом чтении поправок в конституцию Максим Богрецов, один из соратников Виктора Бабарико, занимающийся созданием его партии "Вместе". При этом Богрецов заметил, что чисто с технической точки зрения единый день голосования - это удобно и нормально, он существует во многих странах, но в сложившихся в Беларуси условиях "такое его введение проблематично".

Роман Головченко

Роман Головченко

Единый выборный день - это не наше ноу-хау, соответствующие нормы есть в законодательстве многих государств Европы, а также в США, Канаде и Мексике, заочно и частично согласился с Богрецовым премьер-министр Беларуси Роман Головченко, представлявший законопроект в Совете Республики. Премьер, как передает агентство БелТА, также указал, что принятие документа "позволит сделать политическую систему страны более стабильной и отвечающей современным реалиям и запросам общества". По словам Головченко, дополнительным плюсом является то, что законопроект позволяет сэкономить деньги, расходуемые на организацию выборов.

"Решение ожидалось. Власти с помощью единого дня голосования нашли способ не дать их оппонентам воспользоваться тем периодом ослабления режима, который наступает во время электоральных кампаний", - пояснил в беседе с DW минский методолог Владимир Мацкевич. По его мнению, власти не готовы противостоять тем новым инструментам борьбы (интернет, соцсети, различные инновационные средства), которыми владеет и пытается пользоваться политическая оппозиция: "Поэтому режим хочет лишить ее этого не очень большого, но, тем не менее, преимущества".

Как повлияет перенос местных выборов на ситуацию в стране

Сейчас, даже по сравнению с 2020 годом, "все так закатано в асфальт", что и в случае проведения выборов очень сложно было бы что-то сделать, посоветовал Максим Богрецов: "Сложно проводить какие-то самые элементарные мероприятия. А перенос местных выборов полностью убирает из календаря политической жизни нынешнего года какие-то события, которые стоят того, чтобы в них участвовать".

Владимир Мацкевич

Владимир Мацкевич

Это выборы, добавил Богрецов, командой Бабарико рассматривались как одно из ключевых событий года: "Ну что ж, будем заниматься теперь другими гражданскими инициативами, теми вещами, которые еще возможны". Другое дело, уточняет он, насколько это эффективно с точки зрения достижения быстрых перемен в стране: "Понятно, что сейчас все политические процессы в Беларуси максимально замедлены и подавлены. Мы, конечно, ожидали, что, скорее всего, в 2021 году в стране будет все вычищено. Но одно дело сидеть на диване и отговаривать себя от каких-то действий, а другое - пытаться при каждой возможности что-то сделать".

Сделать нечто такое теперь, видимо, станет еще сложнее. Решение о переносе выборов, по выражению Владимира Мацкевича, "подрывает возможность самоорганизации оппозиционных политических сил, которые уже сделали ставку на повышение активности дворовых и районных сообществ, жителей малых городов, что могло бы стать основой для новой волны протестов и того, что называется белорусской революцией".

Готовится к появлению "черного лебедя"

В этой связи Мацкевич указывает на просчет оппозиции - нельзя строить планы, не считаясь с тем, что может предпринять противник: "В этом состояла ошибка и объединенного штаба Тихановской, и штаба Бабарико в августе 2020 года. У них было все спланировано по закону - так, как они представляли себе возможные ответы режима на их действия. Но они совершенно не предполагали, что у режима есть цели, которые необходимо достигать любой ценой, и режим тут за ценой не постоит".

Сейчас, продолжает Мацкевич, ни власти, ни оппозиция не были готовы к тому, что случится после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, которую Запад расценил как посягательство на международную безопасность, что и привело к новой волне санкций. "Обострились отношения с Европой. А режим попытался отвечать - неадекватно и несоразмерно - на эти санкции внутри страны еще большим давлением уже не только на общественные организации и на политических деятелей, но и на бизнес, в том числе и с иностранным капиталом", - констатирует методолог.

По его мнению, оппозиции остается рассчитывать на то, что могут появиться какие-то триггеры усиления протестной волны в обществе. "Сейчас идет его демобилизация, переход в пассивное состояние, но при определенных условиях может произойти, наоборот, активизация, и к ней нужно готовиться. Готовились к активизации, привязанной к местным выборам. Даже если они отодвигаются, в любом случае подготовка должна вестись, чтобы при появлении в облаках "черного лебедя" мы могли бы этим воспользоваться", - резюмировал Владимир Мацкевич.

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    Автор: Ольга Верасович


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