Четыре сценария для Беларуси: с Лукашенко, с Россией или без них

Политический аналитик из Беларуси Артем Шрайбман (Sense Analytics) и бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин (ECFR) в сотрудничестве с немецким Фондом имени Фридриха Эберта презентовали в середине июня результаты исследования "Беларусь и страны Балтии: последствия затяжного политического кризиса". Несмотря на то, что работа посвящена отношениям Беларуси с Литвой, Латвией и Эстонией, рекомендации экспертов можно применить и к другим западным странам.
Основные выводы в исследовании и 4 сценария
Прежде всего, авторы исследования считают, что сейчас странам Евросоюза важно не повторять ошибок прошлого, когда ЕС легко соглашался на потепление отношений в обмен на некоторое ослабление репрессий и освобождение части политзаключенных в Беларуси. Кроме того, по их мнению, стоит препятствовать идее проведения единой санкционной политики одновременно против России и Беларуси. Так "Лукашенко проще выбивать у Москвы союзническую компенсацию, а Путину - усиливать позиции в Беларуси", говорится в исследовании.
Экс-кандидат на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во время визита в Берлин
Также аналитики советуют регулярно поднимать белорусский вопрос в европейско-российском диалоге и сконцентрировать ресурсы ЕС на гуманитарной помощи жертвам политических репрессий и поддержке остающегося в Беларуси гражданского общества. Но каким будет этот белорусский вопрос и как станет развиваться ситуация в стране в ближайший год? Артем Шрайбан и Павел Слюнькин сделали четыре любопытных прогноза: исходя из того, останется ли у власти Лукашенко и начнется ли углубленная интеграция с Россией.
Сценарий номер 1: Статус-кво. Лукашенко остается
Первый сценарий условно назвали "Статус-кво" - при нем Лукашенко остается у власти, на углубленную интеграцию страна не идет. При таком развитии событий репрессии в стране продолжаются, качество госуправления ухудшается, наиболее квалифицированные и образованные белорусы эмигрируют.
Александр Лукашенко
Отношения со странами Балтии становятся все хуже, штаты посольств сокращаются, Беларусь закрывает глаза на потоки нелегальной миграции и наркотрафик на балтийско-польском направлении. При этом, считают авторы исследования, экономические сложности и давление России вынудят Лукашенко искать компромиссы на других направлениях, вот только на возврат к политике диалога с Западом шансов мало.
Сценарий номер 2: Беларусь окажется в ситуации Абхазии
При таком сценарии аналитики прогнозируют отсутствие транзита власти в Беларуси и углубленную интеграцию с Россией. Александр Лукашенко сохраняет свою власть ценой разрыва отношений с Западом, ухудшается экономическая ситуация и растет недовольство внутри страны.
Александр Лукашенко и Владимир Путин во время последней встречи в Сочи
Лукашенко придется подписать интеграционные карты, которые предусматривают наднациональные органы Союзного государства и произойдет постепенный переход на принятые в России нормы в финансовой, налоговой, таможенной, судебной и других областях.
При этом сценарии аналитики прогнозируют, что Беларусь может оказаться в ситуации Абхазии. В этом случае власть Лукашенко обеспечивается лишь благодаря поддержке России, свою самостоятельность он теряет и согласовывает все ключевые решения с Москвой. В ЕС при этом набирают популярность силы, которые критикуют санкции и выступают за то, чтобы "спасти Беларусь, помогая Лукашенко". Однако возврат к предыдущему формату взаимоотношений, как и при первом сценарии, вряд ли возможен.
Сценарий номер 3: Пророссийский транзит власти
При нем Лукашенко, как полагают аналитики, теряет власть в Беларуси, она переходит к пророссийским силам, начинается процесс объединения двух стран. Международное признание такой интеграции зависит от того, каким путем придут эти силы к власти - в результате номенклатурного переворота при помощи Москвы или демократических выборов.
Флаги России и Беларуси
При номенклатурном перевороте новые власти окажутся в ситуации самого Лукашенко из второго сценария. При новых выборах могут быть освобождены политзаключенные, а штабы Тихановской и Цепкало вернутся в Минск.
А если результаты голосования признает Запад, победа даже ориентированных на Россию политиков приведет к улучшению отношений со странами ЕС.
Сценарий номер 4: Новая Беларусь
По прогнозам аналитиков, если он осуществится, нынешняя система власти будет ликвидирована. В страну вернутся десятки тысяч эмигрантов, из тюрем выйдут политические заключенные, репрессивные законы отменяют, а репрессии прекратятся.
Конечно, это приведет к улучшению отношений Беларуси с западными странами по всем направлениям. Однако новые власти могут отказаться от некоторых заключенных при Лукашенко соглашениях с Россией. Москва будет проводить более жесткую политику, может начать газовые, нефтяные, или продуктовые войны. Однако, по оценке авторов исследования, вероятность военной интервенции при этом не столь велика.
Смотрите также:
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Первый договор после распада СССР
В 1992 году Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
"Россия - это святое"
"Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Союз без гимна
В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Cоциальный пакет в действии
Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Торговля как двигатель интеграции
Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки
Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Жизнь взаймы у России
Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Нефтегазовые войны
Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Продуктовые скандалы
Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
На границе союзной дружбы
Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Атомный кредит
Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
Военное сотрудничество
После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.
-
Заклятые друзья - Беларусь и Россия
"Славянский базар" в Беларуси
Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина.
Автор: Галина Петровская