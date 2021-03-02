Беларусь направила генпрокуратуре Литвы запрос о выдаче Тихановской

Генеральная прокуратура Беларуси направила Генпрокуратуре Литвы запрос о выдаче одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в пресс-службе белорусского надзорного органа.

По его данным, речь идет о привлечении к уголовной ответственности "за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства". При этом в прокуратуре сослались на договор между двумя странами о правовой помощи.

Дело в отношении доверенных лиц Тихановской

Кроме того, в Гомельский областной суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.

По версии прокуратуры, обвиняемые, "действуя по предварительному сговору" с лидером оппозиции, 5 августа 2020 года обсуждали "план по организации массовых беспорядков в Гомеле", "захвату зданий администраций и исполкомов" и назначению "вместо глав и председателей своих лиц".

Кроме того, одному из обвиняемых вменяется в вину публичное оскорбление сотрудников милиции.

Тихановская отвергла обвинения

Сама Тихановскаяранее отвергла обвинения, что она участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий органов госвласти в Гомеле. "Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживали только мирные методы", - заявили в пресс-службе лидера оппозиции.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, эмоционально отреагировав на запрос Минска, отметил: "Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассмартивать ваши требования".

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в телефонной беседе с DW в свою очередь говорил: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

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