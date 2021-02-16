Почему Кремль не замечает Тихановскую и надолго ли это?

Как власти России относятся к лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, в чем причины такого ее восприятия и может ли оно измениться, DW выяснила у политологов и социологов.
Когда год назад гомельский видеоблогер Сергей Тихановский, резко критикуя Александра Лукашенко, готовился к старту президентской кампании, о его жене Светлане - домохозяйке с дипломом переводчика английского языка, знали лишь друзья и знакомые. Сегодня Тихановский - политзаключенный, с июля 2020-го находящийся за решеткой и обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, а его супруга - лидер белорусской оппозиции, вынужденно переехавшая в Литву. Ее принимают руководители ведущих европейских государств, ей вручают престижные международные премии и называют лицом белорусского протеста.
Но это на Западе. В Москве отношение к Тихановской куда более скептическое. Выполняя обязательства в рамках СНГ, в октябре 2020 года МВД России объявило Светлану Тихановскую в розыск по просьбе Следственного комитета Беларуси, где экс-кандидата в президенты обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. А глава МИД РФ Сергей Лавров за месяц до этого заявил, что Тихановская зависит от иностранных политиков и "говорит не своим голосом". Возможно ли изменение отношения Кремля к Тихановской и что для этого требуется?
Если власти Беларуси воспринимают Светлану Тихановскую как лидера одного из эмигрантских правительств, полностью подверженных влиянию Запада, то российские официальные лица, придерживаясь примерно такого же подхода, в принципе, гораздо меньше ее упоминают и при этом более сдержанны в оценках, констатирует Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика" Совета по международным отношениям "Минский диалог". Тихановская, сказал он DW, не политик, а символ, выразитель интересов протестной части белорусского общества, но она не имеет с Москвой каналов коммуникации, при том, что Кремль однозначно высказывается в поддержку Александра Лукашенко.
Доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш считает, что Светлана Тихановская для Кремля - обычная белорусская гражданка, поскольку не обладает достаточной для лидера легитимностью и просто пытается оседлать протест: "Во-первых, она явно не самостоятельная фигура, тут королеву играет свита, на что указывает стилистический разнобой, который легко отслеживается во всех его проявлениях. Во-вторых, понятно, что голосование за Тихановскую было скорее эмоциональным ответом, проявлением обиды на политику белорусских властей в отношении пандемии".
В беседе с DW Коктыш отметил, что Минск неплохо справился с ковидом и без введения карантина, поскольку в стране не проводилась оптимизация доставшейся в наследство от СССР медицинской инфраструктуры, но вот власти не смогли донести свою политику до населения, "не хватило классного пиара". Поэтому часть белорусов восприняли такой курс как пренебрежение со стороны государства, и на этой эмоциональной волне Тихановская получила популярность: "Но в общем-то никто не говорит, что она на самом деле избранный президент. Не вызывает сомнений, что на выборах победил действующий президент Лукашенко. Возможно, не с таким результатом, как объявил ЦИК".
Аркадий Мошес, директор программы по России и новому соседству Финского института международных отношений (IIFA), подчеркивает в интервью DW, что в Беларуси все сейчас определяется внутри страны. Оказавшиеся за границей лидеры протеста, в том числе и Светлана Тихановская, являются его символами, играют важную роль в налаживании контакта с западными политиками, но не определяют повестку, динамику и детали протестного движения. "Их можно критиковать, им можно сочувствовать, так как многие из них не были готовы к этой роли, но это реальность. И этого недостаточно, чтобы протест победил", - полагает Мошес.
Комментируя эволюцию отношения России к Тихановской, Денис Мельянцов указал, что когда та еще была кандидатом в президенты Беларуси, Кремль присматривался к ней как к представителю альтернативной политической силы, следил, что она говорит о России, о Союзном государстве, о возможностях двустороннего сотрудничества. "Но после того, как Тихановская оказалась в Вильнюсе, и стало понятно, что она сильно дрейфует в сторону классического оппозиционера, а Лукашенко встретился в Сочи с Путиным и получил его поддержку, экс-кандидат в президенты перестала быть политиком, с которым Москва могла бы говорить на официальном уровне", - пояснил эксперт.
На такое скептическое восприятие, по его оценке, влияет то, что для Москвы принципиальное значение имеют два фактора: кто реально руководит страной, и гарантирует ли этот политик российские стратегические интересы в Беларуси, в первую очередь - военно-политический союз. "Тихановская не заявила, что может быть для Москвы лучше, чем Лукашенко, а после переезда в Вильнюс к ней стали относиться как к ярко выраженной прозападной фигуре. И такое впечатление только усилилось после ее встреч с западными лидерами", - продолжает Мельянцов.
В этой связи Кирилл Коктыш обратил внимание на то, что европейские лидеры встречаются с Тихановской как с частным лицом: "Все тонкости дипломатического этикета соблюдаются. Даже когда ей в Варшаве дарили ключи от белорусского дома, госпожой президент ее назвал ведущий мероприятия, а не представитель польских властей".
В России же, добавил доцент МГИМО, концентрируются на реальной политике, там признают суверенитет Беларуси и говорят с теми, кто официально представляет страну и белорусское общество и принимает решения: "Европа признала президентом Венесуэлы Гуайдо и села в большую дипломатическую лужу. Там, судя по всему, извлекли уроки из этого и ведут себя в случае Беларуси более осторожно".
Координационный совет оппозиции, по выражению Коктыша, не представляет никого, кроме себя: "Там нет структур, нет людей, которые могли бы выстроить структуру, способную принимать решения и осуществлять хоть какое-то управление Беларусью". Нынешнюю оппозицию он называет маргинальной и имеющей шанс повторить судьбу оппозиции первой волны - 90-х годов.
Стоит ли ожидать изменения нынешнего отношения Кремля к Тихановской? Опрошенные DW эксперты на этот вопрос прямо не отвечают, но признают что, что не исключены подвижки в позициях сторон. Член основного состава Координационного совета Андрей Егоров говорит, что возможны сигналы из штаба Тихановской в сторону Кремля с целью добиться от него более нейтральной реакции на политический кризис в Беларуси.
"И было бы хорошо, если бы они последовали. При значительных успехах на внешнеполитическом поле на Западе Светлана недостаточно внимания уделяет месседжам в сторону России, а они могли бы быть. Например, вовлечение части российского истеблишмента в структуру коммуникаций с Европой по поводу Беларуси", - поясняет Егоров. При этом, по его оценке, поддержка Кремлем Лукашенко не является такой уж однозначной, как хотели бы в Минске.
В свою очередь, по выражению доктора социологии Андрея Вардомацкого, сейчас в позиции России в отношении протестного движения и его лидеров после безусловной поддержки Лукашенко наступил этап рефлексии: "В Москве задумались: а с кем же важнее налаживать отношения - с нынешним властями в Минске или с белорусским народом как субъектом будущей политики?". И, делится Вардомацкий, создается ощущение, что в отношениях с Беларусью Путин сейчас и Путин 10 августа, после поздравления Лукашенко с победой на выборах, - это две разные фигуры.
"Если бы Россия реализовывала какой-то сценарий смещения Лукашенко, занималась бы поиском другого кандидата для транзита власти с помощью своего влияния, возможно, Тихановская могла бы сыграть роль дополнительного делегитимизатора системы. Но поскольку ничего такого, судя по всему, не происходит, фактор Тихановской в России просто игнорируют. И если в Москве захотят вернуться к игре против Лукашенко, то Кремль, скорее всего, поставит на другого лидера, не столь прозападного", - подвел итог Денис Мельянцов.
Смотрите также: