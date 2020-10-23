Протесты в Беларуси: в Минске проходит протестный марш

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 25 октября.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 25 октября (время московское).
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На несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны 18 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". По его данным, задержания проходят на акциях в Минске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте и ряде других городов.
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Несколько человек проводят акцию солидарности у посольства Бераруси в Варшаве, сообщает Tut.by. Участники держат бело-красно-белые флаги и плакат с надписью "Рабочие! Вы наша сила".
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На акции протеста в Лиде силовики жестоко задерживали протестующих и применили слезоточивый газ, пишет издание "Наша нива".
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Правозащитный центр "Весна" начал составлять список задержанных в городах Беларуси на акциях протеста 25 октября. По оценке правозащитников, задержания помимо Минска прошли в Бресте, Гомеле, Гродно, Лиде, Пинске и Речице.
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Колонна дошла до стелы "Минск - город-герой". Военные стоят у лестницы, ведущей к памятнику. Через громкоговорители народ предупреждают о том, что это несанкционированная акция.
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Возле ратуши на площади Свободы уже несколько тысяч человек, сообщают "Белорусские новости". Участники протестного марша продолжают собираться.
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Волонтер штаба Виктора Бабарико и Координационного совета Инна Коваленок выпущена из изолятора после 27 суток ареста, указывает БелаПАН.
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Воскресный протестный марш в Минске начался, сообщает корреспондент DW. Люди идут группами по улице Ленина и Немиге в сторону площади Свободы, скандируя "Жыве Беларусь!", передает БелаПАН. На проспекте Независимости перекрыто движение. На проезжей части на пересечении улиц Маркса и Ленина стоят силовики в обмундировании. Вдоль улицы Ленина они выстроились на тротуарах по обеим сторонам улицы.
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Для охраны минской резиденции президента Беларуси - Дворца независимости - задействованы десять БТР. Они проехали по проспекту Победителей в направлении площади Государственного флага, заехали на территорию резиденции и расположились по периметру, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.
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В Минске задержаны фотограф издания "Новый час" Дмитрий Дмитриев и фотограф "Комсомольской правды в Беларуси" Святослав Зоркий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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В район Дворца независимости в Минске съехались армейские грузовики, бронированные разведовательно-дозорные машины и автомобили милиции, пишет Tut.by.
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Станции минского метро "Академия наук", "Купаловская", "Молодежная", "Немига", "Октябрьская", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Пушкинская" и "Фрунзенская" закрыты на вход и выход, сообщает Telegram-канал метрополитена.
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Провайдер A1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". А провайдер "МТС Беларусь" сообщил об ограничении доступа к интернету в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности".
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Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская поддержала протестующих в Беларуси. "Каждый сотрудник силовых структур сегодня выбирает, кого он защищает: свой народ или своих начальников. Каждый чиновник сегодня выбирает, кому он служит: народу или режиму. Это непростой выбор, ведь он требует подвергнуть риску собственные понятные и осязаемые блага ради блага всей страны", - говорится в Telegram-канале Тихановской. Мирные жители республики сделали свой выбор еще 9 августа, отметила она. Белорусы "платят огромную цену за каждый день, когда вы не решаетесь встать на их сторону. И при этом мирно и с огромным достоинством доносят свою позицию. Это народ, служить которому - честь", - подчеркнула экс-кандидат в президенты.
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Участник Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко призвал сограждан к национальной забастовке с 26 октября. "Вместе мы выходим на самый решающий и судьбоносный этап - чтобы нанести последний удар по режиму", - говорится в сообщении в Telegram-канале Латушко. "Мировая история говорит: еще ни одна власть не устояла перед национальными забастовками. Не устоит и эта", - подчеркнул он.
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В Новогрудке несколько человек провели акцию солидарности. Собравшиеся у руин Новогрудского замка растянули бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями "Не бойтесь", "Не простим", "Уходи 3%".
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В нескольких районах Минска замечена военная техника, сообщает Tut.by.
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Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума".
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Вечером в пятницу состоялся телефонный разговор госскекретаря США Майка Помпео и Александра Лукашенко. Как сообщили DW в государственном департаменте США, в ходе разговора Помпео призвал к немедленному освобождению незаконно задержанного белорусскими властями гражданина США Виталия Шклярова и разрешению ему выехать из страны. Госсекретарь также в очередной раз заявил, что Вашингтон поддерживает стремления белорусского народа к демократии.
Белорусские СМИ сообщили, что "Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге" и заявил, что Россия является главным союзником Беларуси.
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25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти. Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.
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