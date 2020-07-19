Тысячи людей пришли на митинг Светланы Тихановской в Гродно

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 1 августа, провела агитационные митинги в Гродно и двух городах Гродненской области - Волковыске и Слониме. По оценкам журналистов белорусского онлайн-издания Tut.by, на митинг в Гродно пришли от 7 до 10 тысяч человек, а на акции в Волковыске и Слониме - 3 и 2 тысячи человек соответственно.

По наблюдениям журналистов, среди участников акции в Гродно было много семей с детьми, а собираться люди начали более чем за час до его начала. Во время своего выступления Тихановская перечислила имена политических заключенных. Их освобождение - одно из ее главных предвыборных обещаний наравне с проведением повторных, независимых выборов президента и референдума по возвращению конституции 1994 года.

Кроме того, Тихановская выразила поддержку белорусским журналистам и блогерам и заявила, что их преследуют только за то, что они показывают ее пикеты онлайн, "за то, что они говорят правду, что показывают Беларусь, которая требует перемен".

Символом этих перемен" в Беларуси Тихановская назвала саму себя. "Мы не предлагаем вам Светлану Тихановскую как кандидата в президенты, мы предлагаем вам Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен", - заявила она.

Акция солидарности с народом Беларуси во Франкфурте-на-Майне

Ранее в тот же день, 1 августа, во Франкфурте-на-Майне прошла акция солидарности с народом Беларуси, в которой приняли участие заместитель председателя Европарламента Никола Бер (Nicola Beer), представляющая Свободную демократическую партию, и германский евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon).

Кроме прочего, участникам этой акции показали видеообращение к ним, записанное Светланой Тихановской и поддерживающими ее кандидатуру координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и супругой экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероникой.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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