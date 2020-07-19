 Тысячи людей пришли на митинг Светланы Тихановской в Гродно | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.08.2020

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Беларусь

Тысячи людей пришли на митинг Светланы Тихановской в Гродно

Выступая на митинге в Гродно, Светлана Тихановская назвала себя "символом перемен" в Беларуси и повторила обещание освободить всех политических заключенных.

Супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цпкало Вероника Цепкало, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и координатор штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова на митинге в Минске 19 июля 2020 года

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге в Минске 19 июля 2020 года

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 1 августа, провела агитационные митинги в Гродно и двух городах Гродненской области - Волковыске и Слониме. По оценкам журналистов белорусского онлайн-издания Tut.by, на митинг в Гродно пришли от 7 до 10 тысяч человек, а на акции в Волковыске и Слониме - 3 и 2 тысячи человек соответственно.

По наблюдениям журналистов, среди участников акции в Гродно было много семей с детьми, а собираться люди начали более чем за час до его начала. Во время своего выступления Тихановская перечислила имена политических заключенных. Их освобождение - одно из ее главных предвыборных обещаний наравне с проведением повторных, независимых выборов президента и референдума по возвращению конституции 1994 года.

Кроме того, Тихановская выразила поддержку белорусским журналистам и блогерам и заявила, что их преследуют только за то, что они показывают ее пикеты онлайн, "за то, что они говорят правду, что показывают Беларусь, которая требует перемен".

Символом этих перемен" в Беларуси Тихановская назвала саму себя. "Мы не предлагаем вам Светлану Тихановскую как кандидата в президенты, мы предлагаем вам Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен", - заявила она. 

Акция солидарности с народом Беларуси во Франкфурте-на-Майне

Ранее в тот же день, 1 августа, во Франкфурте-на-Майне прошла акция солидарности с народом Беларуси, в которой приняли участие заместитель председателя Европарламента Никола Бер (Nicola Beer), представляющая Свободную демократическую партию, и германский евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon).

Кроме прочего, участникам этой акции показали видеообращение к ним, записанное Светланой Тихановской и поддерживающими ее кандидатуру координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и супругой экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероникой.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости

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