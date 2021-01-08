Белорусские власти против Координационного совета оппозиции

За пять месяцев существования Координационного совета (КС) оппозиции, созданного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, против его членов в Беларуси завели несколько уголовных дел. Вначале якобы за призывы к захвату власти и причинение вреда национальной безопасности, а в конце декабря - "по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем". В самом Совете называют новые уголовные дела абсурдными.

"Власти решили напомнить, что репрессии продолжатся"

"C новыми уголовными делами принципиально ничего не поменялось. Я думаю, что власти просто решили еще раз напомнить, что репрессии продолжатся. По предыдущему уголовному делу, которое было открыто по факту создания КС, многие члены совета, в том числе и я, уже давали показания, и повторно в следственные органы нас пока не вызывали", - комментирует ситуацию член основного состава Координационного совета Максим Богрецов. По его словам, обвинения властей абсурдны: людей, которые вошли в совет, трудно ассоциировать с экстремизмом. "Мне кажется, что нелепость ситуации понятна даже следователям, которые приглашают на допросы, к примеру, преподавателей и врачей, входящих в КС", - отмечает Богрецов.

Несмотря на репрессии и обвинения Совет продолжает работать

Несмотря на репрессии и обвинения Совет продолжает работать, среди последних проектов - поддержка бизнесов, пострадавших от действий властей, инициатива помощи местным сообществам в формировании органов самоуправления и другие. В основном составе совета - около 70 человек, в расширенном - более 5,5 тысяч.

"Кто-то из членов Координационного совета первого состава вышел из организации после того, как против совета было заведено первое уголовное дело. Для меня, несмотря на то, что у меня двое детей, вопрос выхода не стоял. У меня есть знания, энергия, компетенции и огромное желание что-то делать", - говорит член основного состава КС Оксана Зарецкая. Ее еще в августе вызывали в Следственный комитет, несколько раз знакомые замечали, что за женщиной следят.

"Члены Совета все время находятся в стрессе, наши имена известны, но я уже дошла в своих ощущениях до такого состояния, когда мне не страшно. И сегодня, когда вижу очередную истерику со стороны властей, я на это уже особо не реагирую, - рассказывает Зарецкая. - Я не могу все бросить, собрать чемоданы и уехать. К тому же, не стоит думать, что если вы уедете, к вам пропадет интерес".

Четверо членов КС - под стражей

Из-за репресиий многие члены Координационного совета, в том числе и сама экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, были вынуждены уехать из Беларуси. За время деятельности Совета почти 30 членов основного состава были вызваны на допросы, 20 раз их задерживали, четверо - Мария Колесникова, Максим Знак, Алана Гебремариам и Ксения Луцкина - до сих пор в заключении.

Последней задержали журналистку Ксению Луцкину - 22 декабря. Власти не связывают ее арест с участием в КС - Луцкиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в рамках так называемого "Дела Пресс-клуба" - журналистского объединения, руководство которого обвиняют в неуплате налогов. Луцкина - бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, она уволилась после президентских выборов в знак несогласия с позицией руководства СМИ.

Журналистка уверена, что уголовное преследование началось из-за ее политической и профессиональной деятельности, рассказал адвокат Луцкиной Дмитрий Лепретор: "Сейчас Ксения находится под стражей в СИЗО №1, так называемой "Володарке". Мы встречались с ней несколько раз на следственных действиях. Ксения говорит, что обвинения в ее адрес не соответствует действительности, а задержание и уголовное преследование политически мотивированы. Сейчас мы готовим документы для обжалования действий органа, ведущего уголовный процесс, в том числе, в связи с предъявлением обвинения и решением о заключении Ксении под стражу".

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