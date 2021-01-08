Белорусские власти против Координационного совета оппозиции
Власти Беларуси обвиняют Координационный совет, созданный Светланой Тихановской, в экстремизме. Это не первое уголовное дело против Совета. О противостоянии режима и оппозиции - у DW.
На презентации Координационного совета в Минске в августе 2020 года (слева направо): Павел Латушко, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Максим Знак, Сергей Дылевский
За пять месяцев существования Координационного совета (КС) оппозиции, созданного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, против его членов в Беларуси завели несколько уголовных дел. Вначале якобы за призывы к захвату власти и причинение вреда национальной безопасности, а в конце декабря - "по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем". В самом Совете называют новые уголовные дела абсурдными.
"Власти решили напомнить, что репрессии продолжатся"
"C новыми уголовными делами принципиально ничего не поменялось. Я думаю, что власти просто решили еще раз напомнить, что репрессии продолжатся. По предыдущему уголовному делу, которое было открыто по факту создания КС, многие члены совета, в том числе и я, уже давали показания, и повторно в следственные органы нас пока не вызывали", - комментирует ситуацию член основного состава Координационного совета Максим Богрецов. По его словам, обвинения властей абсурдны: людей, которые вошли в совет, трудно ассоциировать с экстремизмом. "Мне кажется, что нелепость ситуации понятна даже следователям, которые приглашают на допросы, к примеру, преподавателей и врачей, входящих в КС", - отмечает Богрецов.
Несмотря на репрессии и обвинения Совет продолжает работать
Несмотря на репрессии и обвинения Совет продолжает работать, среди последних проектов - поддержка бизнесов, пострадавших от действий властей, инициатива помощи местным сообществам в формировании органов самоуправления и другие. В основном составе совета - около 70 человек, в расширенном - более 5,5 тысяч.
"Кто-то из членов Координационного совета первого состава вышел из организации после того, как против совета было заведено первое уголовное дело. Для меня, несмотря на то, что у меня двое детей, вопрос выхода не стоял. У меня есть знания, энергия, компетенции и огромное желание что-то делать", - говорит член основного состава КС Оксана Зарецкая. Ее еще в августе вызывали в Следственный комитет, несколько раз знакомые замечали, что за женщиной следят.
"Члены Совета все время находятся в стрессе, наши имена известны, но я уже дошла в своих ощущениях до такого состояния, когда мне не страшно. И сегодня, когда вижу очередную истерику со стороны властей, я на это уже особо не реагирую, - рассказывает Зарецкая. - Я не могу все бросить, собрать чемоданы и уехать. К тому же, не стоит думать, что если вы уедете, к вам пропадет интерес".
Четверо членов КС - под стражей
Из-за репресиий многие члены Координационного совета, в том числе и сама экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, были вынуждены уехать из Беларуси. За время деятельности Совета почти 30 членов основного состава были вызваны на допросы, 20 раз их задерживали, четверо - Мария Колесникова, Максим Знак, Алана Гебремариам и Ксения Луцкина - до сих пор в заключении.
Последней задержали журналистку Ксению Луцкину - 22 декабря. Власти не связывают ее арест с участием в КС - Луцкиной предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в рамках так называемого "Дела Пресс-клуба" - журналистского объединения, руководство которого обвиняют в неуплате налогов. Луцкина - бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, она уволилась после президентских выборов в знак несогласия с позицией руководства СМИ.
Журналистка уверена, что уголовное преследование началось из-за ее политической и профессиональной деятельности, рассказал адвокат Луцкиной Дмитрий Лепретор: "Сейчас Ксения находится под стражей в СИЗО №1, так называемой "Володарке". Мы встречались с ней несколько раз на следственных действиях. Ксения говорит, что обвинения в ее адрес не соответствует действительности, а задержание и уголовное преследование политически мотивированы. Сейчас мы готовим документы для обжалования действий органа, ведущего уголовный процесс, в том числе, в связи с предъявлением обвинения и решением о заключении Ксении под стражу".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка
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