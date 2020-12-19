 В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме

Лидеры протестов в Беларуси Светлана Тихановская и Мария Колесникова вместе с участниками президиума Координационного совета стали фигурантами дел о создании экстремистского формирования.

Светлана Тихановская в Берлине

Светлана Тихановская

Генеральная прокуратура Беларуси в понедельник, 21 декабря, возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования в отношении представителей президиума Координационного совета (КС) для передачи власти в стране. Фигурантами являются лидеры белорусских протестов Светлана Тихановская и Мария Колесникова, а также экс-дипломат Павел Латушко, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и "иные лица", сообщило ведомство.

В отношении соучредителя фонда солидарности By_help Алексея Леончика открыто дело о финансировании деятельности экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Беларуси по поручению Генпрокуратуры возбудил против членов КС дело о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти, добавили в ведомстве.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Правительство РФ одобрило кредит Минску

Правительство России ранее одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долларов США (820 млн евро). Деньги для погашения и обслуживания белорусского госдолга будут переведены в 2020 и 2021 годах двумя траншами по 500 млн долларов, следует из правительственного распоряжения.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:23

Светлана Тихановская: "Официальных контактов с Россией у нас, к сожалению, не было"

Аудио- и видеофайлы по теме

Депутаты бундестага о Лукашенко и ситуации в Беларуси  

Протесты в Беларуси: "Марш соседей" заводит силовиков в тупик  

Также по теме

Weißrussische Oppositionelle im Gefängnis

Кто и за что становится политзаключенным в Беларуси 19.12.2020

C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 157 сограждан и говорят, что их число будет только расти. DW о том, кто стал жертвой репрессий.

Belarus, Minsk I Pavel Latushko

Белорусская оппозиция создала Народное антикризисное управление 28.10.2020

Новый орган оппозиции в Беларуси создан для достижения следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам.

Weißrussland | Proteste in Minsk

Протесты в Беларуси: в Минске задержана адвокат Марии Колесниковой 24.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 24 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Как война в Нагорном Карабахе лишила немецкую армию вооруженных дронов  

Новый более заразный штамм коронавируса обнаружен и в Италии  

Количество взорванных в ФРГ банкоматов достигло рекорда  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно