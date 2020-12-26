Газета "Ведомости" назвала Светлану Тихановскую "персоной года"

Редакция российской газеты "Ведомости" в рамках спецпроекта по итогам 2020 года назвала "персоной года" в категории "частное лицо" лидера белорусских протестов Светлану Тихановскую. Это следует из результатов голосования, завершившегося в пятницу, 25 декабря.

"От домохозяйки до символа белорусского протеста - карьера Светланы Тихановской была в 2020 году стремительной. Но сама она ничего такого не планировала - биографию ей сделали белорусские власти", - написали в обосновании журналисты издания.

Редакция и читатели могли выбрать одного из кандидатов в шести номинациях. Аудитория газеты победителем в этой категории, в свою очередь, признала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Врач-офтальмолог из Уханя и "белорус"

В номинации "частное лицо" также был представлен Ли Вэньлян, 33-летний врач-офтальмолог центральной больницы Уханя, который предупредил коллег в одном из чатов о возможной эпидемии и посоветовал использовать средства защиты - еще до официального подтверждения начала пандемии со стороны китайских властей.

Кроме того, в эту номинацию включили "белоруса" - это некий собирательный образ каждого в Беларуси, кто в 2020 году вышел на улицы и совершил таким образом "гражданский поступок" - от задержанных на протестных акциях до Романа Бондаренко, скончавшегося после жестокого избиения.

"Бизнесменом" года назвали Илона Маска

Победителями в категории "политик" стали избранный президент США Джозеф Байден (выбор редакции) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (выбор читателей). Журналисты и аудитория издания единогласно назвали "бизнесменом" года Илона Маска. "Профессионалом" сочли главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко (выбор редакции) и российского теннисиста Даниила Медведева (выбор читателей).

"Культурным героем" - после единогласного одобрения - стал режиссер Кристофер Нолан (его фильм "Довод" - первый голливудский блокбастер, вышедший после весенней волны локдаунов). Победу в номинации "загадка" разделили экс-журналист и бывший советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов (выбор редакции) и оппозиционер Алексей Навальный (выбор читателей).

В каждой из номинаций поддержать можно было только одного кандидата.

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