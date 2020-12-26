 Газета ″Ведомости″ назвала Светлану Тихановскую ″персоной года″ | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2020

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Россия

Газета "Ведомости" назвала Светлану Тихановскую "персоной года"

Редакция "Ведомостей" признала Светлану Тихановскую победителем в категории "частное лицо" составленного ими по итогам 2020 года рейтинга. Читатели присудили победу в этой категории Сергею Фургалу.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Редакция российской газеты "Ведомости" в рамках спецпроекта по итогам 2020 года назвала "персоной года" в категории "частное лицо" лидера белорусских протестов Светлану Тихановскую. Это следует из результатов голосования, завершившегося в пятницу, 25 декабря.

"От домохозяйки до символа белорусского протеста - карьера Светланы Тихановской была в 2020 году стремительной. Но сама она ничего такого не планировала - биографию ей сделали белорусские власти", - написали в обосновании журналисты издания.

Редакция и читатели могли выбрать одного из кандидатов в шести номинациях. Аудитория газеты победителем в этой категории, в свою очередь, признала экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Врач-офтальмолог из Уханя и "белорус"

В номинации "частное лицо" также был представлен Ли Вэньлян, 33-летний врач-офтальмолог центральной больницы Уханя, который предупредил коллег в одном из чатов о возможной эпидемии и посоветовал использовать средства защиты - еще до официального подтверждения начала пандемии со стороны китайских властей.

Кроме того, в эту номинацию включили "белоруса" - это некий собирательный образ каждого в Беларуси, кто в 2020 году вышел на улицы и совершил таким образом "гражданский поступок" - от задержанных на протестных акциях до Романа Бондаренко, скончавшегося после жестокого избиения.

"Бизнесменом" года назвали Илона Маска

Победителями в категории "политик" стали избранный президент США Джозеф Байден (выбор редакции) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (выбор читателей). Журналисты и аудитория издания единогласно назвали "бизнесменом" года Илона Маска. "Профессионалом" сочли главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко (выбор редакции) и российского теннисиста Даниила Медведева (выбор читателей).

"Культурным героем" - после единогласного одобрения - стал режиссер Кристофер Нолан (его фильм "Довод" - первый голливудский блокбастер, вышедший после весенней волны локдаунов). Победу в номинации "загадка" разделили экс-журналист и бывший советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов (выбор редакции) и оппозиционер Алексей Навальный (выбор читателей).

В каждой из номинаций поддержать можно было только одного кандидата. 

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:23

Светлана Тихановская: "Официальных контактов с Россией у нас, к сожалению, не было"

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Акции против Лукашенко: протестные дворики в Беларуси как новая форма сопротивления  

Тихановская в Берлине: почти официальный визит  

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