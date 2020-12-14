 Тихановская: Мы не хотим договариваться с Москвой в кулуарах | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Тихановская: Мы не хотим договариваться с Москвой в кулуарах

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о помощи, которую она ожидает от Европы, и тщетных попытках наладить диалог с Россией.

Светлана Тихановская на приеме у Франка-Вальтера Штайнмайера, 14 декабря

Светлана Тихановская на приеме у Франка-Вальтера Штайнмайера, 14 декабря

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 13 и 14 декабря была Берлине. Она встречалась с представителями белорусской диаспоры, приняла участие в межконфессиональной молитве за мир, свободу и справедливость в Беларуси, была у председателя бундестага и на приеме у президента ФРГ.

Это был уже второй приезд Тихановской в Берлин менее чем за три месяца. В прошлый раз, говоря о помощи демократическому движению Беларуси, в интервью DW она сказала: "Иллюзий я никаких не питаю. Помогут - отлично, не помогут - дальше будем сами справляться". Парламентский корреспондент DW Никита Жолквер напомнил Светлане Тихановской о том, что она ему говорила два с небольшим месяца назад.  

DW: Два месяца назад, когда вы приезжали в Берлин прошлый раз и мы с вами беседовали у стен Рейхстага, вы сказали, что если Германия вам поможет - хорошо, а нет, так справитесь сами. И вот вы снова здесь. Просите помощи. Значит, сил, чтобы справится самостоятельно, не хватает?

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская: Нет, я так не могла сказать. Я говорила, что мы были уверены, что справимся сами, но видим, что режим слишком силен и нам наоборот нужна помощь.

- На какую конкретно помощь вы рассчитываете?

- На разную. Нам сейчас важна любая помощь. Стало очевидно, что насилие режима не знает границ, он не чурается никаких способов давления на обычных людей. Власти превратились в террористические организации, которые держат в страхе весь белорусский народ. И нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны - я имею виду международное давление.

- Вы не испытываете чувство разочарования? Вы вот сказали, что хотели бы безвизового режима для участников протестов, но МИД Германии к такому шагу не готов, обещает только упроститьи ускорить выдачу таких виз

- Ну, а господин Федеральный президент мне сказал, что работа над ослаблением визового режима уже ведется.

- Будем надеяться, что он сумеет повоздействовать на правительство. Другой вопрос: после богослужения в берлинском соборе, на котором вы присутствовали, показали видеообращение Леха Валенсы, который сказал, что вам надо вести переговоры в первую очередь с Россией, и нужны люди, которые умеют вести такие переговоры. Как вы относитесь к совету бывшего первого лидера профсоюза "Солидарность" и президента Польши?

- Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров. Мы понимаем, что представители Российской Федерации как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно также, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран, чтобы понимать, о чем мы там говорим.

Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. Это должно быть открыто. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу.

- Но из Москвы хоть какие-то сигналы поступают? Хоть какие-то контакты есть?

- Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:24

Светлана Тихановская встретилась в Берлине с представителями белорусской диаспоры (14.12.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: о чем на самом деле Тихановская говорила с Меркель и что думает об итогах визита в ФРГ  

Народная "инаугурация" в Минске  

Также по теме

Deutschland Berlin | Besuch beim Bundespräsident | Swetlana Tichanowskaja

Тихановская в Берлине: Нам нужна поддержка не на словах, а на деле 14.12.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заканчивает двухдневный визит в столицу ФРГ. В понедельник она встречалась с председателем бундестага и федеральным президентом.

Deutschland I Oppositionpolitikerin Swetlana Tichanowskaja I Ökumenisches Gebet für Belarus

Тихановская в Берлине: церковь и диаспора на стороне белорусской оппозиции 13.12.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прибыла с двухдневным визитом в Берлин, где у нее запланированы встречи на высшем политическом уровне.

Belarus Minsk Maria Kolesnikowa

Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека 12.12.2020

Фонд имени Герхарта Баума выделил отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, присудив Марии Колесниковой награду в области прав человека.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель  

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена  

Как немецкая студентка нашла суперсилу в русской смекалке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно