ЕС призвал Минск начать национальный диалог при поддержке ОБСЕ

Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан страны и начать всеобъемлющий национальный диалог. Вечером в пятницу, 9 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил главе МИД Беларуси Владимиру Макею, чтобы подтвердить позицию ЕС в отношении ситуации в этой стране после президентских выборов 9 августа, сообщила Европейская служба внешних связей 10 октября.

В телефонном разговоре Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают освобождения всех политических заключенных и прекращения насилия и репрессий в отношении граждан. Кроме того, он призвал власти в Минске уважать свободу СМИ и требования гражданского общества, а также начать всеобъемлюдий национальный диалог при поддержке ОБСЕ, его действующего председателя Албании и будущего председателя Швеции. Боррель заявил о поддержке ЕС усилий в этом направлении и призвал Минск принять предложение о совместном визите представителей ОБСЕ, Албании и Швеции в Беларусь.

Солидарность с Польшей и Литвой и единство ЕС

Кроме того, глава европейской дипломатии выразил полную солидарность ЕС с Польшей и Литвой, которым по требованию Минска пришлось значительно сократить численность дипмиссий в Беларуси. Боррель назвал требование белорусской стороны "необоснованным и достойным сожаления", а также подчеркнул, что ЕС един в своей позиции относительно ситуации в Беларуси, а попытки Минска нанести удар по отдельным европейским странам не приведут к ослаблению единства ЕС.

Одновременно Боррель подтвердил "решительную поддержку Евросоюзом независимости и суверенитета Беларуси, законных требований белорусского народа и уважение его прав и демократического выбора как основополагаюего элемента".

Ранее белорусские власти потребовали сократить численность сотрудников дипучреждений Польши и Литвы в Беларуси. Дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих представительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. "Для Литвы это (сокращение. - Ред.) с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18", - отметил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. В результате Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, Литва - пять.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Александра Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, Светлана Тихановская - 10,1 процента.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

