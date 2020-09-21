 ЕС призвал Минск начать национальный диалог при поддержке ОБСЕ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.10.2020

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Беларусь

ЕС призвал Минск начать национальный диалог при поддержке ОБСЕ

В телефонном разговоре с главой МИД Беларуси Макеем глава европейской дипломатии подчеркнул, что в ЕС ожидают прекращения насилия и репрессий и освобождения политзаключенных.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Европейский Союз призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан страны и начать всеобъемлющий национальный диалог. Вечером в пятницу, 9 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил главе МИД Беларуси Владимиру Макею, чтобы подтвердить позицию ЕС в отношении ситуации в этой стране после президентских выборов 9 августа, сообщила Европейская служба внешних связей 10 октября.

В телефонном разговоре Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают освобождения всех политических заключенных и прекращения насилия и репрессий в отношении граждан. Кроме того, он призвал власти в Минске уважать свободу СМИ и требования гражданского общества, а также начать всеобъемлюдий национальный диалог при поддержке ОБСЕ, его действующего председателя Албании и будущего председателя Швеции. Боррель заявил о поддержке ЕС усилий в этом направлении и призвал Минск принять предложение о совместном визите представителей ОБСЕ, Албании и Швеции в Беларусь.

 

Солидарность с Польшей и Литвой и единство ЕС

Кроме того, глава европейской дипломатии выразил полную солидарность ЕС с Польшей и Литвой, которым по требованию Минска пришлось значительно сократить численность дипмиссий в Беларуси. Боррель назвал требование белорусской стороны "необоснованным и достойным сожаления", а также подчеркнул, что ЕС един в своей позиции относительно ситуации в Беларуси, а попытки Минска нанести удар по отдельным европейским странам не приведут к ослаблению единства ЕС.

Одновременно Боррель подтвердил "решительную поддержку Евросоюзом независимости и суверенитета Беларуси, законных требований белорусского народа и уважение его прав и демократического выбора как основополагаюего элемента".

Ранее белорусские власти потребовали сократить численность сотрудников дипучреждений Польши и Литвы в Беларуси. Дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих представительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. "Для Литвы это (сокращение. - Ред.) с 25 до 14 дипломатов, для Польши - с 50 до 18", - отметил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. В результате Польша отозвала из Минска 30 дипломатов, Литва  - пять.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Александра Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, Светлана Тихановская - 10,1 процента.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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    Автор: Марина Барановская


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