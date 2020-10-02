Тихановская: Выход из кризиса в Беларуси - переговоры на платформе ОБСЕ

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская уверена, что диалог властей и оппозиции о новых выборах в Беларуси - единственный выход из политического кризиса в стране.
На Zoom- пресс-конференции в пятницу, 2 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и члены созданного по ее инициативе Координационного совета (КС) Павел Латушко и Ольга Ковалькова обратились с призывом к белорусскому правящему режиму вступить в переговоры о проведении новых президентских выборов - честных и справедливых
"Мы думаем, что сейчас наиболее вероятный сценарий - это переговоры на платформе ОБСЕ, куда входят страны, заинтересованные в ситуации в Беларуси, и страны, которые важны для Беларуси в качестве медиаторов для инициализации переговоров с нашей властью и народом", - заявила Тихановская.
Как пояснил экс-дипломат Павел Латушко, помимо того, мандат ОБСЕ является наиболее эффективным на сегодняшний день инструментом для выхода из этой ситуации, но также будет необходима поддержка ключевых партнеров. Такими партнерами Латушко назвал Францию, Германию, США и Россию.
Тихановская поблагодарила ЕС за непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом: "Он (Лукашенко. - Ред.) уже давно нелегитимен в глазах белорусского народа, и признание его нелегитимности со стороны ЕС очень и очень важно". В свою очередь, Латушко отметил, что поддержка Кремлем Александра Лукашенко в такой ситуации "фактически стимулирует власть к насилию в отношении белорусского народа".
По словам Латушко отсутствие осуждения политических репрессий в Беларуси со стороны Кремля "влияет на имидж и Российской Федерации в ближайшей и среднесрочной перспективе". "Мы, белорусы, заинтересованы иметь самые добрые отношения с РФ, я убежден, что и российское общество в этом заинтересовано", - подчеркнул он.
Латушко также прокомментировал принятое в ночь с 1 на 2 октября в Брюсселе решение о введении ЕС персональных санкций в отношении представителей белорусского руководства. По его оценке, Европа выступила единым голосом и проявила солидарность с Беларусью.
"Обращаясь к заявлению своих бывших коллег по МИД - я шокирован такими заявлениями (МИДа Беларуси. - Ред.), что ЕС отказывается от диалога, применяет санкционную политику", - поделился экс-дипломат. По его словам, ЕС потратил массу времени, убеждая Минск в необходимости диалога, но власти РБ к нему не готовы. По выражению Латушко, Координационный совет при поддержке международных институтов также неоднократно предлагал путем диалога найти выход из внутриполитического кризиса в Беларуси.
В ходе пресс-конференции Светлана Тихановская прямо призвала сограждан к участию в воскресенье, 4 октября, в несанкционированном марше солидарности с политзаключенными. "Это очень важная акция, чтобы напомнить о том, что у нас сидят невинные люди в тюрьмах... Поэтому мы поддерживаем эту акцию и приглашаем всех людей присоединиться. Этим самым вы показываете, что солидарны с белорусским народом, показываете то, что вы против насилия, против того, что у нас не работают законы, против того, что невинные люди находятся в тюрьме в борьбе за свои права", - сказала экс-кандидат в президенты.
В свою очередь, Ольга Ковалькова подчеркнула, что Координационный совет использует исключительно законные и мирные методы борьбы. Ковалькова выразила уверенность, что "протесты не остановятся - они могут избрать другую форму".
Напомним, что в Беларуси с 9 августа не утихают акции протеста против итогов президентских выборов. Их победителем был официально объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Самые массовые демонстрации и митинги проходят в стране по воскресеньям.
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