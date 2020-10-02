Тихановская: Выход из кризиса в Беларуси - переговоры на платформе ОБСЕ

На Zoom- пресс-конференции в пятницу, 2 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и члены созданного по ее инициативе Координационного совета (КС) Павел Латушко и Ольга Ковалькова обратились с призывом к белорусскому правящему режиму вступить в переговоры о проведении новых президентских выборов - честных и справедливых

"Мы думаем, что сейчас наиболее вероятный сценарий - это переговоры на платформе ОБСЕ, куда входят страны, заинтересованные в ситуации в Беларуси, и страны, которые важны для Беларуси в качестве медиаторов для инициализации переговоров с нашей властью и народом", - заявила Тихановская.

Переговоры на платформе ОБСЕ с участием ключевым партнеров

Как пояснил экс-дипломат Павел Латушко, помимо того, мандат ОБСЕ является наиболее эффективным на сегодняшний день инструментом для выхода из этой ситуации, но также будет необходима поддержка ключевых партнеров. Такими партнерами Латушко назвал Францию, Германию, США и Россию.

В августе КС проводил пресс-конференции в Минске. Сейчас его члены или за границей, или за решеткой

Тихановская поблагодарила ЕС за непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом: "Он (Лукашенко. - Ред.) уже давно нелегитимен в глазах белорусского народа, и признание его нелегитимности со стороны ЕС очень и очень важно". В свою очередь, Латушко отметил, что поддержка Кремлем Александра Лукашенко в такой ситуации "фактически стимулирует власть к насилию в отношении белорусского народа".

По словам Латушко отсутствие осуждения политических репрессий в Беларуси со стороны Кремля "влияет на имидж и Российской Федерации в ближайшей и среднесрочной перспективе". "Мы, белорусы, заинтересованы иметь самые добрые отношения с РФ, я убежден, что и российское общество в этом заинтересовано", - подчеркнул он.

Координационный совет о санкциях ЕС в отношении руководства Беларуси

Латушко также прокомментировал принятое в ночь с 1 на 2 октября в Брюсселе решение о введении ЕС персональных санкций в отношении представителей белорусского руководства. По его оценке, Европа выступила единым голосом и проявила солидарность с Беларусью.

"Обращаясь к заявлению своих бывших коллег по МИД - я шокирован такими заявлениями (МИДа Беларуси. - Ред.), что ЕС отказывается от диалога, применяет санкционную политику", - поделился экс-дипломат. По его словам, ЕС потратил массу времени, убеждая Минск в необходимости диалога, но власти РБ к нему не готовы. По выражению Латушко, Координационный совет при поддержке международных институтов также неоднократно предлагал путем диалога найти выход из внутриполитического кризиса в Беларуси.

В ходе пресс-конференции Светлана Тихановская прямо призвала сограждан к участию в воскресенье, 4 октября, в несанкционированном марше солидарности с политзаключенными. "Это очень важная акция, чтобы напомнить о том, что у нас сидят невинные люди в тюрьмах... Поэтому мы поддерживаем эту акцию и приглашаем всех людей присоединиться. Этим самым вы показываете, что солидарны с белорусским народом, показываете то, что вы против насилия, против того, что у нас не работают законы, против того, что невинные люди находятся в тюрьме в борьбе за свои права", - сказала экс-кандидат в президенты.

"Протесты не остановятся - они могут избрать другую форму"

В свою очередь, Ольга Ковалькова подчеркнула, что Координационный совет использует исключительно законные и мирные методы борьбы. Ковалькова выразила уверенность, что "протесты не остановятся - они могут избрать другую форму".

Напомним, что в Беларуси с 9 августа не утихают акции протеста против итогов президентских выборов. Их победителем был официально объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Самые массовые демонстрации и митинги проходят в стране по воскресеньям.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

