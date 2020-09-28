Как Макрона встретили в Вильнюсе и что он пообещал Тихановской

Президент Франции находился с визитом в Вильнюсе. О чем он говорил со Светланой Тихановской, что пообещал странам Балтии и почему считает диалог с Кремлем важным - в репортаже DW.
Хотя визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Литву и Латвию был запланирован задолго до начала протестов в Беларуси и отравления Алексея Навального, эти две темы доминировали в Вильнюсе на переговорах Макрона с официальными лицами, встрече с литовскими экспертами - лидерами общественного мнения и беседе с соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской. Ей он пообещал добиваться освобождения политических заключенных в Беларуси, а Тихановская, по словам ее пресс-секретаря Анны Красулиной, сообщила французскому гостю, что "готова говорить со всеми сторонами - в том числе, с Россией - об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса".
Имя президента России Владимира Путина витало в воздухе на всех мероприятиях в Литве, хотя и произносилось нечасто. Традиционная французская политика поддержания диалога с Кремлем любой ценой вызывает в Центральной Европе и странах Балтии неприятие и порождает опасения, что французы в своих контактах с Москвой игнорируют мнения восточных союзников по НАТО и ЕС.
Встреча Светланы Тихановской и Эмманюэля Макрона проходила при соблюдении мер предосторожности в связи с пандемией
Макрон усилил эти подозрения своим недавним интервью изданию Le Journal du Dimanche, в котором, отвечая на вопрос о поддержке Александра Лукашенко Москвой, назвал Владимира Путина своим "другом".
Пандемия внесла свои коррективы в программу поездки: французская делегация была небольшой, встречи проходили в относительно узком кругу, кроме одной - в городке Рукла. Там Макрон навестил 300 французских военных, несущих службу в составе усиленного батальона передового базирования НАТО численностью 1200 человек, находящегося под немецким командованием. Это была, наверное, самая неформальная и приятная для литовцев часть программы.
Ведь, когда вскоре после аннексии Крыма Россией, немецкие и французские военные дислоцировались в Литве, у многих местных политиков и чиновников были сомнения в их нерешительности. В частных беседах они не раз говорили тогда: "Мы боимся, что если Путин перейдет границу, они не станут стрелять, а звонить в Берлин и Париж - просить дополнительного разрешения открыть огонь", в отличие от американских военных, которые разместились в Польше, или британцев, дислоцированных в Эстонии, и канадцев - в Латвии. Но эти сомнения давно развеялись, отношение к солдатам и офицерам из Франции и Германии сейчас очень хорошее.
В ходе поездки Макрон всячески старался развеять политические сомнения официального Вильнюса (а также Риги, куда он отправился из Литвы). В первый день визита президенты Литвы и Франции обнародовали совместную декларацию "О защите демократий", посвященную кибербезопасности, борьбе с дезинформацией и противодействию политических систем и обществ ЕС враждебному внешнего вмешательству и манипуляциям общественным мнением. Россия и Китай в тексте не упоминаются, но то, что главные адресаты документа - Москва Пекин, сомнений не вызывает.
В ходе короткой совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой (на ней не только президенты, но даже почетный караул предстал перед телекамерами в масках) Макрон также всячески старался продемонстрировать уважение к взглядам хозяев на недавнюю историю. Он дважды говорил о том, что двадцатый век стал для них временем страданий, оккупации и потери суверенитета. Затем президент Франции призвал страны Балтии смотреть в будущее и возобновить диалог с Москвой, без которой, по его словам, невозможно построить европейскую безопасность.
Проблема в том, что в Вильнюсе, Варшаве или Таллине Россию Путина считают угрозой европейской безопасности, а к идее Макрона создавать некую "суверенную Европу" относятся с подозрением. Эти ощущения обобщил политолог Нортатутас Статкус: "Стратегия Макрона носит хорошо замаскированный ... антиамериканский характер. Но она тонко преподносится как корректировка давления Дональда Трампа на Европу, как попытка выделить больше ресурсов на деятельность Евросоюза и НАТО по отвлечению России от растущего политического и военного сотрудничества с Китаем".
По мнению Статкуса, в Париже воспринимают Балтию, прежде всего, как часть периметра безопасности России и не хотят ссориться с Москвой из-за Украины или Беларуси, чья судьба так волнует балтийские страны и народы. Не похоже, что Эмманюэлю Макрону удалось сильно изменить это мнение.
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