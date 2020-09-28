Тихановская попросила Макрона выступить посредником в Беларуси

Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе во вторник, 29 сентября попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.
Еще в преддверии встречи в столице Литвы пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что основной темой ее беседы с Макроном станет "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции".
Повторные выборы еще в 2020 году
В пресс-службе отметили, что Тихановская выступает за проведение повторных президентских выборов в Беларуси еще в 2020 году и желает заручиться поддержкой этой инициативы со стороны ЕС. "Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - цитирует пресс-служба слова Тихановской.
Макрон ранее призвал Лукашенко уйти добровольно
Двумя днями ранее Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. Коснувшись ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, Макрон заявил: "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой". Кроме того он выразил восхищение мужеством белорусов, участвующих в протестах: "Они знают, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране.
Протесты в Беларуси
В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек.
18 августа сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.
Смотрите также:
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
"Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской
27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"
Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния
Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Около 200 задержаний по всей стране
В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч
Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно
Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".
-
Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси
Светлана Тихановская: "Мы победим"
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.
Автор: Марина Барановская