 Тихановская попросила Макрона выступить посредником в Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2020

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Европа

Тихановская попросила Макрона выступить посредником в Беларуси

На встрече с президентом Франции в Вильнюсе белорусская оппозиционерка выразила надежду на сплоченную поддержку со стороны Европы. Тихановская выступила за проведение новых выборов в Беларуси еще в 2020 году.

Светлана Тихановская

Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе во вторник, 29 сентября попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.

Еще в преддверии встречи в столице Литвы пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что основной темой ее беседы с Макроном станет "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции".

Повторные выборы еще в 2020 году

В пресс-службе отметили, что Тихановская выступает за проведение повторных президентских выборов в Беларуси еще в 2020 году и желает заручиться поддержкой этой инициативы со стороны ЕС. "Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - цитирует пресс-служба слова Тихановской.

Макрон ранее призвал Лукашенко уйти добровольно

Двумя днями ранее Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. Коснувшись ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, Макрон заявил: "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой". Кроме того он выразил восхищение мужеством белорусов, участвующих в протестах: "Они знают, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Самые массовые акции проходят в Беларуси по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек.

18 августа сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

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    Автор: Марина Барановская


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