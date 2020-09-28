Почему Тихановскую дважды выдвинули на премию Сахарова

Четыре фракции Европарламента выдвинули белорусскую оппозицию на премию имени Сахарова, вручаемую ежегодно "за свободу мысли". На общем заседании комитетов по иностранным делам и по развитию, а также подкомитета по правам человека в понедельник, 28 сентября, евродепутаты представили претендентов на Сахаровскую премию.

Оппозицию в Беларуси номинировали даже два раза. Об общей кандидатуре смогли договориться три крупнейшие фракции. Свою номинацию Европейская народная партия (ЕНП), социал-демократы и либеральная фракция "Обновить Европу" назвали: "Демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества". Конкретно речь идет о десяти персонах.

Светлана Тихановская

В частности, это экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Отдельно демократическую оппозицию Беларуси выдвинула на премию Сахарова фракция "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР). Отличие этой кандидатуры лишь в том, что ее представитель только один - Светлана Тихановская. Польский евродепутат от ЕКР Анна Фотыга попыталась объяснить, почему ее фракция не присоединилась к трем другим. По словам депутата, этот вопрос, ставший предметом длительной дискуссии, был вынесен на голосование, в результате которого ЕКР пошла особым путем. При этом Фотыга выразила готовность продолжить обсуждение кандидатуры с другими фракциями.

Почему белорусскую оппозицию выдвинули на премию Сахарова

"Мы восхищаемся смелостью белорусского народа. Это мирная революция нового типа, я бы сказал - онлайн-революция, которую диктатура не в состоянии раздавить жестокой милицейской силой и государственной пропагандой", - заявил литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс, представляя номинацию Тихановской и других оппозиционеров. По его мнению, присуждение Сахаровской премии "лидерам революции и народу Беларуси" усилит их международное признание. При этом он подчеркнул, что на премии останавливаться нельзя и ЕС, например, следует запустить международное расследование преступлений силовиков во время протестов.

Кубилюс назвал события в Беларуси "историческим чудом", дающим сигнал всему региону о том, что в 21-м веке революция может произойти везде, "в особенности там, где на постсоветском пространстве до сих пор правят авторитарные режимы". "Я уверен, что и сам Сахаров был бы удовлетворен такой номинацией", - сказал евродепутат.

Его латвийская коллега по фракции Сандра Калниете заявила, что каждый из 10 кандидатов символизирует "сотни тысяч протестующих". "Вообще-то весь народ Беларуси заслуживает премии Сахарова", - считает она. Калниете призвала ЕС увеличить финансовую поддержку гражданского общества в Беларуси и заморозить любые выплаты властям страны.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова (июль 2020 года)

Социал-демократ Кати Пири из Нидерландов заявила, что выдвижение на премию Сахарова демонстрирует поддержку "легитимных требований" народа Беларуси провести свободные и честные выборы, а также остановить "авторитарные репрессии". Вначале социал-демократы выдвинули на премию только Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, но по согласию с другими двумя фракциями расширили список до 10 кандидатов. "Слишком долго Беларусь была черным пятном на карте Европы. Но эти женщины перевернули страницу. Теперь Беларусь - то место в Европе, где мы видим надежду и смелость", - отметила Пири.

Эстонский евродепутат от фракции "Обновить Европу" Урмас Паэт пояснил, что, отбирая 10 кандидатов на премию Сахарова, евродепутаты пытались отобразить разнообразие белорусской оппозиции.

Кто еще номинирован на премию Сахарова

Поскольку оппозицию в Беларуси выдвинули сразу четыре фракции, то претендентов на премию Сахарова в этом году оказалось меньше, чем обычно. Кто же стал конкурентами Тихановской и других белорусских оппозиционеров?

Правопопулистская "Идентичность и демократия" предложила наградить премией архиепископа Мосула Наджиба Михаэля Муссу. В 2014 году во время наступления отрядов террористической организации "Исламское государство" в Ираке он помогал эвакуации христиан в Иракский Курдистан и спас более 800 древних рукописей.

Фракции "зеленых" и "левых" в Европарламенте номинировали ряд экоактивистов в Гондурасе. Речь идет о группе из восьми человек, арестованных в 2018 году за протесты против добычи железной руды в департаменте Колон, а также об экологе Берте Касерес, убитой в 2016 году.

Последняя номинация - польские ЛГБТ-активисты, создавшие "Атлас ненависти" - карту населенных пунктов страны, где приняли или собираются принять "резолюции против ЛГБТ". Их выдвинули не фракции, а более 40 евродепутатов.

Кто определяет лауреата премии Сахарова

Фракции, выдвинувшие белорусскую оппозицию на премию Сахарова, располагают большинством в Европарламенте. Впрочем, лауреат определяется не в пленарном зале. 12 октября комитеты по иностранным делам и по развитию проголосуют за шорт-лист из трех претендентов. А 22 октября лауреата выберет президиум Европарламента, в который входит спикер и председатель каждой из семи фракций. Там у представителей фракций, выдвинувших Тихановскую и оппозиционеров, тоже большинство.

Возможно, предугадывая окончательное решение, евродепутат от германских "зеленых" Ханна Нойман (Hannah Neumann) призвала "очень мудро" отнестись к отбору шорт-листа, ведь вся тройка финалистов сможет пользоваться вниманием и защитой, связанными с премией Сахарова. Она согласна с тем, что ЕС должен делать больше для Беларуси, но призвала поддержать также активистов в Гондурасе и Польше.

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