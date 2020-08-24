Что сказала Светлана Алексиевич перед допросом в СК? Ее речь полностью

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич перед допросом в Следственном комитете выступила с короткой речью о новом "бренде" "Беларусь". DW полностью публикует ее выступление.
Писательница и лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич 26 августа пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси. Ее как члена президиума Координационного совета по обеспечению транзита власти (КС) вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против КС. Дело было заведено 20 августа по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. КС был созван на волне непрекращающихся протестов после выборов президента страны. Перед допросом Алексиевич выступила с короткой речью. DW приводит ее выступление целиком.
"Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку, это очень важно, мы должны друг друга поддерживать. Я иду (на допрос - Ред.) совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно. Более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне, это очень опасно. Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту (не призывали - Ред.). Это все напрасный довод, что все мы - 600 человек (членов Координационного совета - Ред.) собрались и что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. У нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ.
Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. И, если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было, а сегодня, когда мы видим эти многотысячные движения людей… И вы бы видели, какие прекрасные развороты (газет - Ред.) в западных СМИ, - появился как бы бренд Беларуси. Белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, чего требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит и человек ценит свою жизнь.
И то, что мы видели первые три дня - противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, а мы должны говорить друг с другом, спорить друг с другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой - красно-белое, то есть он хотел сказать: давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам в ней жить, нашим детям жить. Я помню тот большой флаг - вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькие ручонки тянут. А еще более смешная вещь, когда идет митинг бюджетников и родители кричат "Батька, Беларусь", а их маленькие дети, которые еще не умеют врать, кричат "Уходи". И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны.
Я думаю, нам надо быть вместе, нам надо не уступать, не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений".
На вопрос о том, каким она видит дальнейшее развитие событий, Светлана Алексиевич ответила так:
"Дальше будут долгие политические рокировки, наверняка. Я вижу, что, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он говорит только с Путиным. Надо как-то и Путина, и мир привлечь к разговору, чтобы Лукашенко понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Вряд ли вот мы и наш комитет - мы (одни - Ред.) не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. Поэтому нам понадобится помощь мира, может быть, и России, если мы сможем ее привлечь".
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