Тихановская в Брюсселе: о чем символ протестов в Беларуси просила Совет ЕС

У ряда министров иностранных дел стран-членов ЕС нынешняя рабочая неделя началась очень рано. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил на завтрак перед заседанием Совета Евросоюза экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которую несколько государств ЕС считают избранным представителем белорусского народа. Завтрак был открыт для всех министров, желающих узнать из первых рук о ситуации в Беларуси - одной из главных тем заседания Совета ЕС в понедельник, 21 сентября.

После завтрака Боррель написал в Twitter, что у ЕС "нет никаких скрытых намерений", видимо, намекая на заявление МИД Беларуси, согласно которому приглашение Тихановской в Брюссель - это "наглое и неприкрытое вмешательство во внутренние дела" страны.

Тихановская поддерживает введение санкций против Лукашенко

После завтрака Светлана Тихановская прибыла в постоянное представительство Литвы при ЕС, где состоялась ее пресс-конференция. Она вызвала настоящий ажиотаж - во внутреннем дворике дипмиссии собрались около 50 журналистов. Экс-кандидат в президенты рассказала, что за завтраком попросила глав МИД стран ЕС о поддержке. "Мы сделали многое, чтобы разрешить эту ситуацию (урегулировать политический кризис в Беларуси. - Ред.) самостоятельно, силами белорусов. Но сейчас мы понимаем, что нуждаемся во внешней помощи", - добавила она, отвечая вопрос корреспондента DW.

Тихановская поддерживает введение Евросоюзом санкций против президента Беларуси Лукашенко

А именно, она просила о трех вещах. Первая - введение Брюсселем санкций против Минска, включая лично президента Беларуси Александра Лукашенко. Тихановская назвала ограничительные меры "очень важными". По ее мнению, они станут частью того давления, которое принудит "так называемые власти" Беларуси начать диалог с Координационным советом по трансферу власти, созданным по инициативе Тихановской.

Евросоюз уже более месяца готовит санкционный список белорусских чиновников, ответственных, по его мнению, за фальсификацию итогов выборов и за репрессии в отношении протестующих. По информации источника DW в структурах ЕС, сейчас в этом списке около 40 фамилий. Как ранее сообщала DW, введение санкций блокирует Кипр - в обмен на поддержку ограничительных мер против Минска он добивается принятия Евросоюзом санкций против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря. Снять претензии Кипра министры иностранных дел намерены на своем заседании 21 сентября.

Финансовая поддержка от ЕС белорусам

"Во-вторых, я попросила европейские страны не признавать господина Лукашенко легитимным президентом, потому что он утратил свою легитимность в глазах белорусского народа сразу же после 9 августа", - продолжила Тихановская рассказ о своей встречи с министрами. Напомним, что, по официальным данным ЦИК, президентские выборы в Беларуси 9 августа с огромным отрывом выиграл Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. Евросоюз эти выборы назвал сфальсифицированными.

Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте, 16 сентября

Третья просьба Тихановской - не предоставлять никаких финансовых средств официальному Минску. "Ведь любые деньги, которые господин Лукашенко сможет получить сейчас, не будут использованы на пользу Беларуси и ее народа, их используют только для насилия", - пояснила она.

Как известно, в августе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о том, что ЕС направит дополнительные 53 млн евро на поддержку народа Беларуси. Из них 2 млн пойдут на помощь пострадавшим от репрессий, 1 млн - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Остальные 50 млн направят на здравоохранение - для борьбы с пандемией коронавируса.

Эти 50 млн евро Тихановская попросила не предоставлять властям Беларуси, а вместо этого напрямую передать белорусским больницам и лицам, пострадавшим от COVID-19. По ее словам, инициативные группы оппозиции ищут пути, как организовать такие переводы денег.

Будет ли Тихановская вновь баллотироваться в президенты Беларуси?

Многих журналистов интересовали планы Тихановской на будущее. В этой связи она заверила, что очень хочет вернуться в Беларусь и не представляет своей жизни за пределами страны. Однако пока считает такое возвращение небезопасным. "Что меня ждет там? Я могу туда поехать, и меня посадят за решетку. Вы думаете, я что-то смогу сделать, сидя в тюремной камере? Но как только я увижу, что диалог начнется, и выпустят политических заключенных, я сразу же поеду в Беларусь", - пообещала она.

Акция протеста в Минске, 20 сентября

И заверила, что не собирается еще раз баллотироваться в президенты Беларуси. Но такой ответ не удовлетворил одного британского журналиста, выразившего уверенность, что Тихановская - тот человек, которого Лукашенко боится больше всего. В ответ экс-кандидат в президента сказала: "Даже если люди в Беларуси попросят меня выдвинуть мою кандидатуру в президенты, я откажусь".

Тихановская указала, что, по ее мнению, следующим главой государства в Беларуси должен стать сильный лидер, хорошо разбирающийся в экономике и знающий, как вывести страну из экономического кризиса. Когда Тихановскую спросили, кого она считает таким лидером, она назвала Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и своего мужа Сергея Тихановского - всех троих не допустили к участию в выборах 9 августа.

Тихановская разочарована действиями Путина

Спросили Тихановскую и о ее опубликованном накануне интервью РБК, в котором она дважды назвала президента России Владимира Путина "мудрым руководителем". Экс-кандидат в президенты объяснила свои слова тем, что Путин "не может не понимать того, что происходит сейчас в Беларуси". Она уверена, что и президент РФ не хочет повторения в Беларуси того, что произошло в Украине.

При этом она добавила: "Мы по-настоящему разочарованы, что он (Путин. - Ред.) поддержал режим, а не народ Беларуси". Тихановская подчеркнула, что происходящее в Беларуси - это сугубо внутренний политический кризис: "Мы хотим разрешить его самостоятельно. И есть достаточно инструментов разрешить его без России".

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