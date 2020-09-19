Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 20 сентября (время московское).

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Организаторы несанкционированного "Марша справедливости" решили изменить маршрут следования в связи со стягиванием в центр Минска большого числа силовиков. Участники соберутся возле стелы "Минск-город-герой" и станции метро Немига. После чего пройдут по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости. Митингующим предложено оставить плакаты у администрации президента, зданий КГБ, МВД, Генпрокуратуры. Движение транспорта возле резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко полностью блокировано. Силовики растянули колючую проволоку на дорожной развязке, ведущей к Дворцу независимости со стороны улицы Орловской. Там находятся два бронетранспортера.

Октябрьскую площадь охраняют вооруженные силовики

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Рядом с Дворцом независимости (резиденцией Александра Лукашенко. - Ред.) в Минске замечены восемь бронированных разведывательно-дозорных машин. Неподалеку, напротив здания Верховного суда, размещены транспортные средства с силовиками - ОМОНом и внутренними войсками. Как передает издание Onliner, возле стелы на проспекте Победителей проезд для транспорта закрыт в сторону "Минск-Арены". На 13.00 по местному времени (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа и Немига. Поезда следуют без остановки на этих станциях. Корреспондент DW подтверждает, что Октябрьская площадь оцеплена, а силовики вооружены.

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая останется под стражей минимум до 8 ноября, передала обращение к белорусам. Об этом сообщили в штабе экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. "Я счастлива быць беларускай (быть белорусской. - Ред.). Вы невероятные! Я ни о чем не жалею и поступила бы так же", - написала она. "Не бойтесь быть свободными", - добавила Колесникова, поблагодарив за поддержку международное сообщество.

Работники МЭТЗ обратились с коллективным посланием в Верховный суд

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Работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова написали коллективное письмо с требованиями прекратить полномочия президента Александр Лукашенко, провести новые выборы, освободить политзаключенных и перестать применять силу против мирного населения. Как уточняет портал Tut.by, послание направлено, в частности, в Совет министров Беларуси и в Верховный суд страны. Под обращением подписались около 610 человек.

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Белорусский музыкант Александр Помидоров (Кривошеев), который давал бесплатный концерт в зеленом уголке на Ангарской (микрорайон Шабаны) в Минске, задержан 19 сентября после выступления. Об этом сообщило издание Onliner. Музыкант доставлен в РУВД Заводского района в рамках административного процесса. По какой статье его обвиняют, не уточняется.

Тихановская сожалеет, что Путин не поддержал "белорусский народ"

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашенко, "а не белорусский народ". Такое мнение она высказала в интервью агентству РБК. Затронула Тихановская и проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно в Сочи 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она, сочтя, что часть средств пойдет "на уничтожение своих же людей".

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Член Минского городского совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу № 23 Ольга Тесакова написала заявление о досрочном сложении полномочий. 25-летняя Тесакова - самый молодой депутат Мингорсовета - выпустила видеообращение в котором попросила отпустить ее с этого поста из-за невозможности помочь гражданам. "Считаю, что в текущих обстоятельствах информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада... Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением, я признаю свою несостоятельность как депутата", - заявила она. В рамках белорусского законодательства депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда вследствие уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями.

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Автозаки и машины внутренних войск уже начали стягивать в центр Минска в преддверии несанкционированного "Марша справедливости", следует из кадров, распространяемых порталом Tut.by. Подходы к площади Независимости уже перекрыты металлическими ограждениями, на место стянуты сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь, часть из них стоит у металлических ограждений, часть сидит на лавочках. Как передает корреспондент DW, часть из охраняющих площадь военных, перед Дворцом республики вооружена автоматами Калашникова, на предыдущих акциях подобного не отмечалось. Как видно на поступающих из Минска кадрах, по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - резиденции Лукашенко - проследовала колонна из десяти бронетранспортеров. Также в район площади Государственного флага и Дворца независимости прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск. Затем подтянулась колонна спецтехники - четыре автомобиля "Заслон" для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Другие центральные проспекты и улицы города пока открыты для движения автотранспорта.

Свыше 400 человек задержали в Минске 19 сентября

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По данным министерства внутренних дел Беларуси, во время мирных протестных акций на территории республики участвовали более 5,6 тыс. человек. В женском марше 19 сентября в Минске, по оценке силовиков, приняли участие до 500 человек. "Всего по стране задержаны 430 человек (Минск - 415). 385 из них отпущены", - сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

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Белорусские гостелеканалы ОНТ и "Беларусь 1" показали сюжеты о задержанном по делу о массовых беспорядках Степане Латыпове, в которых утверждается, что минчанин собирался использовать яды против милиционеров. Латыпов, живущий на улице Червякова в Минске, где расположен двор, известный как "площадь Перемен", является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки).

15 сентября во дворе он охранял будку с изображением двух диджеев, включивших песню Цоя на официальном мероприятии, от силовиков. Минчанин требовал, чтобы силовики представились. Видео его задержания стало очень популярным в соцсетях.

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Число женщин, задержанных во время акций протеста в Минске в субботу, 19 сентября, по состоянию на утро воскресенья, достигло 390 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна", на сайте которого размещен обновляемые список задержанных. Несколько граждан были задержаны в регионах. Задержанных после составления протоколов об административном нарушении освобождали. По данным правозащитников, не менее 10 человек доставлены в изолятор в переулке Окрестина.

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В воскресенье в Минске и других городах страны ожидаются массовые протестные акции. В столице запланировано проведение "Марша справедливости", который, как сообщают белорусские Telegram-каналы, начнется во второй половине дня. Накануне во время женских акций протеста силовики задержали свыше 300 участниц "Блестящего марша" в Минске.

Хроника протестов в Беларуси 19 сентября

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